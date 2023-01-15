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Yeni alt-varyant en bulaşıcı COVID-19 virüsü

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Covid-19

Yeni COVID-19 alt-varyantı ortaya çıktı. Source: Getty / Getty images

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Published 15 January 2023 at 3:00pm
By Sam Dover
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Yeni bir yıla girdik ve son yıllarda olduğu gibi yeni bir COVID-19 alt-varyantı ile karşı karşıyayız. Uzmanlar XBB.1.5 adını verdikleri bu alt-varyantın şimdiye kadar kaydedilen en bulaşıcı COVID-19 virüsü olduğunu belirtiyor.

Published 15 January 2023 at 3:00pm
By Sam Dover
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • ABD’de son derece yaygın olan virüs Avustralya’ya da ulaşmış durumda.
  • Yeni Alt-varyantın bağışıklık sisteminin korumasını aşma yeteneğinin yüksek olduğu ve insan hücrelerine daha sıkı bağlandığı belirtiliyor. Bu da daha bulaşıcı olduğu anlamına geliyor.
  • Bulaşıcılığının yüksek olmasının bir başka nedeni ise mevcut aşıların yayılmayı durdurma yeteneğinin diğer alt-varyantlarla karşılaştırıldığında daha az olması.
DSÖ’nün Avrupa merkezli uzman acil durum görevlisi Catherine Smallwood uzun uçuşlar gibi yüksek riskli yerlerde maske kullanımını tavsiye ediyor.

ABD’de geçen hafta açıklanan COVID-19 vakalarının yaklaşık yüzde 28’i XBB.1.5’ti.

Öte yandan vaka sayılarının arttığı Çin’de de yeni hastalar arasında X-B-B alt-varyantına rastlandı.

Çin’in COVID-19’la mücadele uzman panelinin başkanı Liang Wannian LEE-ANG VAN-YEN yeni varyantın Çin’e vardığını doğruladı ancak henüz endişelenecek bir şey olduğunu düşünmüyor.

Çin’deki mevcut COVID-19 krizi yetkililerin geçen ay sıfır COVID politikasını sona erdirmesinden sonra meydana geldi.

Avustralya’da NSW’de küçük sayıda XBB vakasına rastlandı. Yetkililer üçüncü dozu olmayanların hemen olmasını ve bağışıklık sistemi zayıf gruplara dahil olmaların da dördüncü dozu almasını tavsiye ediyor.

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