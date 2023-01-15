Yeni alt-varyant en bulaşıcı COVID-19 virüsü

Öne Çıkanlar ABD’de son derece yaygın olan virüs Avustralya’ya da ulaşmış durumda.

Yeni Alt-varyantın bağışıklık sisteminin korumasını aşma yeteneğinin yüksek olduğu ve insan hücrelerine daha sıkı bağlandığı belirtiliyor. Bu da daha bulaşıcı olduğu anlamına geliyor.

Bulaşıcılığının yüksek olmasının bir başka nedeni ise mevcut aşıların yayılmayı durdurma yeteneğinin diğer alt-varyantlarla karşılaştırıldığında daha az olması.

DSÖ’nün Avrupa merkezli uzman acil durum görevlisi Catherine Smallwood uzun uçuşlar gibi yüksek riskli yerlerde maske kullanımını tavsiye ediyor.





ABD’de geçen hafta açıklanan COVID-19 vakalarının yaklaşık yüzde 28’i XBB.1.5’ti.





Öte yandan vaka sayılarının arttığı Çin’de de yeni hastalar arasında X-B-B alt-varyantına rastlandı.





Çin’in COVID-19’la mücadele uzman panelinin başkanı Liang Wannian LEE-ANG VAN-YEN yeni varyantın Çin’e vardığını doğruladı ancak henüz endişelenecek bir şey olduğunu düşünmüyor.





Çin’deki mevcut COVID-19 krizi yetkililerin geçen ay sıfır COVID politikasını sona erdirmesinden sonra meydana geldi.



