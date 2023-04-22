Yeni cep telefonu uygulaması deri kanserine karşı koruyor

Very crowded but immensely popular Bondi Beach in Sydney

UV radyasyon deri kanserinin ana nedeni. Yüksek oranda maruz kalmak önce güneş yanığına, sonra bronzlaşmaya, daha sonra da erken yaşlanma ve gözde bozulmaya neden oluyor. Source: iStockphoto / danefromspain/Getty Images/iStockphoto

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Her yıl iki binden fazla Avustralyalı büyük oranda ultraviyole (UV) radyasyondan kaynaklanan deri kanserinden hayatını kaybediyor. Yeni çıkan bir telefon uygulaması hem ultraviyole ışınların neden olduğu zarar konusunda halkı bilinçlendirmeye hem de insanların davranışlarını değiştirmeye çalışıyor.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Her üç Avustralyalıdan ikisine hayatları boyunca deri kanseri teşhisi konacak.
  • Güneş altında 11 dakika kadar korunmasız bir şekilde durmanın deriye hasar verebileceğini biliyoruz. Bunun nedeniyse UV kısaltmasıyla bilinen ultraviyole radyasyon.
  • SunSmart Global YV cep telefonu uygulaması günlük olarak ultraviyole seviyesini bildiriyor ve korunmaya ne zaman ihtiyacınız olabileceğini söylüyor.
UV radyasyon deri kanserinin ana nedeni. Yüksek oranda maruz kalmak önce güneş yanığına, sonra bronzlaşmaya, daha sonra da erken yaşlanma ve gözde bozulmaya neden oluyor.

Avustralya da dünyada en yüksek deri kanseri vaka oranlarından birine sahip. Yeni kanser teşhislerinin yüzde 80’i deri kanseri.

Ve her yıl iki bin Avustralyalı deri kanserinden hayatını kaybediyor.
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Ultraviyole Endeksine göre ışın oranı üçün altındaysa deriye zarar riski düşük. 11 ve üstündeyse aşırı yüksek. Kanser Konseyi’nden Sİnclair, Avustralya’da yaz mevsiminde ultraviyole endeksinin hemen hemen her gün gündüz saatlerinde aşırı seviyede olabildiğini söylüyor.

SunSmart Global YV cep telefonu uygulaması günlük olarak ultraviyole seviyesini bildiriyor ve korunmaya ne zaman ihtiyacınız olabileceğini söylüyor.

 


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