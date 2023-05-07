Yeni federal bütçede bizi ne bekliyor?

BUDGET23 JIM CHALMERS PORTRAIT

Australian Treasurer Jim Chalmers poses for a portrait in front of the Treasury building in Canberra, Thursday, May 4, 2023. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

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Hazine Bakanı Jim Chalmers 9 Mayıs’ta yani gelecek Salı yeni federal bütçeyi açıklayacak. Yaşlı bakım sektöründe çalışanlara zam ve kreş masraflarında azalma bütçenin ayaklarından ikisi. Ancak yüksek enflasyon ve parlamentodaki sosyal konut pazarlıklarında ilerleme kaydedilememesi, bütçenin üstündeki en önemli gölgeler.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Yeni bütçede bazı Avustralyalı aileler için daha ucuz kreş ve yoksul vatandaşlara çeşitli destekler olacağını biliyoruz.
  • Federal hükümet uzun süredir talep edilen işsizlik ödemeleri JobSeeker’a zam yapacak gibi görünüyor
  • Childcare, yani çocuk bakımı için kreş ödemelerine kapsamlı destek de yeni bütçede yer alacak. Temmuz’dan itibaren 250 binden fazla yaşlı bakım sektörü çalışanı iki yılda yüzde 15’lik zam alacak.
2023-24 bütçesinin açıklanmasına günler kala birçok Avustralyalının aklında hayat pahalılığının bariz bir şekilde artması var.

Hazine Bakanı Jim Chalmers da merkez bankasının politika faizini tekrar artırması sonrası 9 Mayıs saat 19:30’da halkın ve parlamentonun önüne çıkıp yeni bütçeyi açıklayacak.

Bütçenin içeriği hakkında şimdiden bildiğimiz bazı maddeler var.
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Bazı Avustralyalı aileler için daha ucuz kreş ve yoksul vatandaşlara çeşitli destekler olacağını biliyoruz.

Chalmers amacın enflasyonu artırmadan hayat pahalılığının etkilerine karşı önlemler almak olduğunu söylüyor.

Federal hükümet uzun süredir talep edilen işsizlik ödemeleri JobSeeker’a zam yapacak gibi görünüyor ancak ekonomistler bunun enflasyonu körükleyeceğini söylüyor.

Grattan Enstitüsü’ndan politika analizi bölümünün başkanı Danielle Wood hükümetin ihtiyatlı ilerleyeceğini düşünüyor.

Childcare, yani çocuk bakımı için kreş ödemelerine kapsamlı destek de yeni bütçede yer alacak. 1,2 milyon ailenin buy destekten yararlanması bekleniyor. Önümüzdeki temmuzdan itibaren kreş harcamalarına destek için önümüzdeki dört yıl için 55 milyar dolar ayrıldı.

Ucuzlamış kreşlerden NSW eyaletinde 400 bin, Victoria’da 302 bin ve Queensland’de ise 284 bin aile yararlanacak.

Yeni bütçede ayrıca yaşlı bakım sektörü çalışanları için de zam var.

Temmuz’dan itibaren 250 binden fazla yaşlı bakım sektörü çalışanı iki yılda yüzde 15’lik zam alacak.

Adil Çalışma Komisyonu’nun tavsiyesi doğrultusunda yapılan bu zam bütçeye 4 yılda 11,3 milyar dolara mal olacak.

Emtia fiyatlarının yüksek olmasından dolayı bütçe fazlası öngörülse de bütçenin uzun dönemli yapısal açığı devam ediyor.

İşçi Partisi ayrıca Housing Australia Future Fund kapsamında söz verdiği uygun fiyata 30 bin konutu da inşa etmek zorunda ancak bu konuda ne yapacağını Salı günü öğreneceğiz.
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