Adam Liaw quay trở lại trong mùa mới của The Cook Up

The Cook Up with Adam Liaw , chương trình lớn nhất từng được SBS ủy thác quay trở lại với một mùa mới đầy thú vị, với nhiều món ăn đặc sắc là biểu tượng ẩm thực, cùng với những người bạn nổi tiếng của cũng vào bếp với anh. Loạt phim chiếu trong Tuần lễ NAIDOC đặc biệt tôn vinh tay nghề nấu ăn của Thổ dân và tuần nào cũng có các mẹo nấu ăn hay để trở thành “người chiêu đãi nhiều người nhất”.





Nửa giờ nấu ăn và giải trí thú vị với những tiếng cười sảng khoái, The Cook Up đạt được 500 tập trong loạt phim này, một cột mốc đáng kinh ngạc chỉ sau hai năm công chiếu, với tất cả các phần trước của loạt phim nay có thể xem trực tuyến miễn phí trên SBS On Demand .





Mỗi ngày trong tuần, hai người bạn đam mê ẩm thực tham gia cùng người dẫn chương trình, Adam Liaw. Dù họ là đầu bếp, diễn viên hài, tác giả, nhà báo, ca sĩ, diễn viên, vận động viên thể thao hoặc những người khác: nếu họ yêu thích ẩm thực và trò chuyện, Adam chào đón họ vào bếp The Cook Up. Loạt phim chứng kiến nhiều gương mặt nổi tiếng trong thế giới ẩm thực và giải trí ngồi trên bàn ăn The Cook Up. Khách mời bao gồm các ngôi sao ẩm thực như Asma Khan, Tony Tan, Alison Roman, Matt Stone, Khanh Ong, Lucy Tweed, Lara Lee và Andy Hearnden, cũng như các huyền thoại người Úc trong thế giới thể thao, giải trí, nghệ thuật và mạng xã hội như vận động viên Paralympic Isis Holt, Nina Oyama, Brihony Dawson, người chiến thắng SBS' Alone Australia Gina Chick, Michelle Law, Osher Günsberg, Gail Mabo, Esther Song, Adam Spencer và Daen Lia.





Chúng ta cũng thấy Adam nấu ăn cùng với một số đầu bếp nổi tiếng nhất cũng như các đầu bếp sắp ra mắt của Úc, đồng thời có những cuộc thảo luận thú vị với các nhà báo và nhân vật thú vị từ khắp nơi trên đất nước. Tất nhiên, giống như trong bất kỳ nhà bếp cao cấp nào, một số người bạn cũ đã được chào đón trở lại để tiếp tục công việc nấu nướng và trò chuyện, chẳng hạn Luke Powell, Linda Marigliano, Tom Walton và Bjorn Stewart.





Mùa phim The Cook Up bắt đầu bằng lễ kỷ niệm Tuần lễ NAIDOC kéo dài một tuần và lần đầu tiên có người dẫn chương trình là khách mời, Nornie Bero đến từ Mabu Mabu của Melbourne, tiếp quản quyền cai trị của Adam trong một tuần The Cook Up. Các khách mời Gail Mabo, Arabella Douglas, Bjorn Stewart, Damian Coulthard, Kristy Dickinson, Jody Orcher, Rowdie Walden, Kirsten Banks, Matty Mills và Christian Hampson nấu những món ăn ngon và chia sẻ những câu chuyện với Nornie. Nornie tổ chức The Cook Up cho tuần NAIDOC.





Các ngày thứ Sáu trên The Cook Up sẽ tập trung vào việc biến việc giải trí tại nhà trở nên đơn giản với mục 'Giải trí Dễ dàng'. Thức ăn thượng hạng và những người bạn có nửa giờ để truyền cảm hứng cho người xem trong nhà bếp của chính họ, vào thứ Sáu hàng tuần, Adam thể hiện cách trở thành “người chiêu đãi nhiều người nhất” tại nhà, với các khách mời bao gồm nhà tạo mẫu sự kiện cho các ngôi sao, Lucy Tweed, Adam Spencer, Nina Oyama và nhiều người khác nữa.





Người dẫn chương trình, Adam Liaw, nói: “Phản ứng của công chúng đối với The Cook Up rất tuyệt vời. Mọi nơi tôi đến mọi người nói với tôi rằng đó là một phần thói quen hàng đêm của họ. Tôi thấy mọi người nấu các công thức nấu ăn từ chương trình và gắn thẻ tôi trên mạng xã hội hàng ngày, họ gửi câu hỏi của họ để chúng tôi trả lời trên sóng và rất nhiều bậc cha mẹ nói với chúng tôi rằng con họ xem chương trình và học nấu ăn mỗi tối. Trong Phần 5, chúng tôi trở lại với các ngôi sao lớn nhất toàn cầu về ẩm thực, nhưng trọng tâm của chúng tôi luôn là địa phương. Chúng tôi có những ý tưởng tuyệt vời cho việc nấu ăn hàng ngày, nhưng chúng tôi cũng sẽ chỉ cho bạn cách tổ chức một bữa tiệc tối thứ Sáu ngon lành và đồ ăn phản ánh chân thực cách tất cả chúng ta đang nấu ăn ở Úc. Mọi thứ chúng tôi nấu trên The Cook Up đều là những món ăn thực sự có ý nghĩa đối với người Úc. Sự hỗ trợ liên tục của SBS dành cho The Cook Up thật đáng kinh ngạc, và với Phần 5 đạt cột mốc hơn 500 tập, chúng tôi chính thức trở thành chương trình lớn nhất từng được ủy quyền trong lịch sử SBS."





Gaspar. Tse and Brihony Dawson Credit: SBS Emily Griggs, Trưởng ban Ẩm thực của SBS, nói “Không có gì tuyệt vời hơn là cùng bạn bè tụ tập thưởng thức những món ăn ngon và The Cook Up mời bạn làm điều đó trong mỗi tập phim. Mùa này SBS và nhóm The Cook Up đã kỷ niệm một cột mốc phi thường là 500 tập. Nó tiếp tục mang đến một bữa tiệc ý tưởng về thực đơn từ món ăn vặt cho đến món tráng miệng. Mục ‘Giải trí Dễ dàng’ vào các tối thứ Sáu sẽ cung cấp hướng dẫn căn bản để giải trí mà không căng thẳng, cho dù bạn đang tổ chức một buổi tiệc nhẹ, đi dã ngoại, tổ chức bữa tối kiểu Trung Quốc hay ăn mừng lễ Diwali, Adam sẽ hỗ trợ bạn.”





Một sản phẩm do SBS sản xuất, The Cook Up được phát trực tuyến trên SBS On Demand với phụ đề tiếng Ả Rập và tiếng Trung giản thể. The Cook Up with Adam Liaw sẽ ra mắt các ngày trong tuần trên SBS On Demand và 7 giờ tối các tối trong tuần trên SBS Food. Tất cả các tập từ loạt phim trước của The Cook Up đều có thể xem miễn phí tại SBS On Demand .





Các công thức nấu ăn và các món ăn đề cập trên The Cook Up with Adam Liaw có mặt trên SBS Food Website .