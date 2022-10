Phản ứng khẩn cấp của Úc với đại dịch kết thúc từ hôm nay. Đây là những gì đang thay đổi

Highlights Một nghiên cứu mới của ANU cho thấy 1/10 người Úc đã trải qua COVID kéo dài

WHO báo cáo giảm 10% các ca nhiễm COVID toàn cầu

Vắc xin lưỡng trị của Moderna hiện đã có sẵn cho người Úc

Cư dân Tây Sydney cảm thấy bị nhắm mục tiêu và phân biệt sắc tộc trong thời gian phong tỏa: Báo cáo

Việc tự cô lập bắt buộc đối với những người nhiễm COVID-19 đã kết thúc trên khắp các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc vào hôm nay (14 tháng 10).





Khoản thanh toán khi nghỉ phép do Thảm họa Đại dịch cũng đã kết thúc, ngoại trừ những người lao động thời vụ trong các lĩnh vực chăm sóc người cao niên, chăm sóc người khuyết tật, chăm sóc sức khỏe Thổ dân và chăm sóc trong bệnh viện.





NSW Health cho biết những công nhân làm việc ở những cơ sở có nguy cơ cao bị dương tính với COVID-19 chỉ nên trở lại làm việc sau bảy ngày và không có triệu chứng.





Báo cáo kết quả RAT vẫn là bắt buộc ở một số tiểu bang và vùng lãnh thổ.





Phần lớn các quy tắc COVID-19 đã bị loại bỏ ngoại trừ việc đeo khẩu trang ở những nơi có nguy cơ cao và tiêm chủng bắt buộc cho nhân viên y tế trong nước.



Một nghiên cứu mới từ Đại học Quốc gia Úc (ANU) cho thấy hơn 1/10 người Úc đã chịu đựng COVID kéo dài.





Tác giả chính, Giáo sư Nicholas Biddle nói rằng những người bị nhiều triệu chứng hoặc bị COVID kéo dài có khả năng báo cáo tình trạng sức khỏe của họ giảm đáng kể.





Người Úc hiện có thể tiếp cận vắc xin lưỡng trị của Moderna nhắm vào vi rút COVID gốc và biến phụ BA.1 của Omicron.





Tuy nhiên, một nhóm chuyên gia của WHO cho biết dữ liệu hiện tại không đủ để họ khuyến nghị bất kỳ loại vắc xin lưỡng trị nào.





The Guardian đưa tin rằng Úc đã phải bỏ đi khoảng 20% vắc-xin COVID của mình vào tháng trước, vì số lượng người đi chích mũi tăng cường thấp.





Tuy nhiên, tỷ lệ lãng phí vắc xin đa liều vẫn nằm dưới mức chấp nhận được của WHO, là từ 15 đến 40%.



Một báo cáo từ Đại học Công giáo Úc (ACU) và Nghiệp đoàn Công nhân Thống nhất lưu ý rằng cư dân của các khu vực dân cư đa văn hóa nhất của Sydney ở miền Tây Sydney cảm thấy bị nhắm mục tiêu và bị phân biệt chủng tộc, so với các vùng dân cư giàu có phía đông của Sydney trong thời gian diễn ra đại dịch.





"Cư dân của Tây Sydney và các LGA khác có liên quan đã buộc phải đối mặt với những hạn chế khắt khe hơn đối với việc di chuyển và giờ giới nghiêm vào ban đêm so với những nơi khác ở Sydney," báo cáo cho biết.





Tiểu bang Tây Úc đã quyết định thu nhỏ quy mô các phòng tiêm chủng do chính phủ tiểu bang quản lý. Tuy nhiên, vắc xin vẫn có sẵn tại các bác sĩ đa khoa (GP) và nhà thuốc tham gia.





Mô hình mới cho thấy làn sóng tiếp theo của tiểu bang Nam Úc sẽ đạt đỉnh vào đầu tháng 12. Tuy nhiên, mô hình cho thấy là sẽ ít nghiêm trọng hơn những lần trước.





Tiểu bang này dự kiến sẽ có số ca nhập viện cao nhất vào dịp Giáng sinh.



An Independent Task Force on COVID-19 and other Pandemics found that the origin of COVID-19 was "most likely zoonotic, " meaning the virus jumped from animals to humans.





Furthermore, the task force didn't find "verifiable or credible evidence" that COVID-19 originated in a lab.





The number of new weekly global cases decreased by 10 per cent and deaths by one per cent for the week ending 9 October, the WHO said in its latest report.





Germany, China, France, the US and Italy reported the highest weekly global cases.





Một Lực lượng Đặc nhiệm Độc lập về COVID-19 và các Đại dịch khác đã phát hiện ra rằng nguồn gốc của COVID-19 là "rất có thể là từ động vật lây lan từ động vật", có nghĩa là vi rút này đã nhảy từ động vật sang người.





Hơn nữa, lực lượng đặc nhiệm không tìm thấy "bằng chứng có thể xác minh hoặc đáng tin cậy" cho thấy COVID-19 có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm.





WHO cho biết số ca nhiễm mới hàng tuần trên toàn cầu giảm 10% và tử vong giảm 1% trong tuần kết thúc vào ngày 9 tháng 10, trong báo cáo mới nhất của mình.





Đức, Trung Quốc, Pháp, Mỹ và Ý báo cáo các ca nhiễm toàn cầu hàng tuần cao nhất.





