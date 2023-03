Oscar 2023: "Giấc mơ trở thành hiện thực" cho diễn viên gốc Á

Michelle Yeoh, Dương Tử Quỳnh, đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ Á châu đầu tiên giành giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn một chủ tiệm giặt di dân, người Mỹ gốc Hoa, bị đẩy vào tình trạng hỗn loạn của gia đình, đúng hơn là bị đẩy một đa vũ trụ kỳ lạ trong chuyến đi khoa học viễn tưởng Everything Everywhere All at Once (Cuộc Chiến Đa Vũ Trụ).





Dương Tử Quỳnh, người Mã Lai, 60 tuổi, nữ diễn viên kỳ cựu của Hollywood đã giành được sự ủng hộ của các cử tri Viện Hàn lâm với vai diễn phức tạp Evelyn Wang, một chủ tiệm giặt là người Mỹ gốc Hoa vướng vào một cuộc kiểm toán thuế, mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân đổ vỡ và phải vật lộn để kết nối với cô con gái Joy.





Ồ, và cuối cùng cô ấy đã đi qua nhiều vũ trụ để trốn tránh một kẻ thù siêu nhiên mạnh mẽ, kẻ tình cờ là một phiên bản lặp lại của ... con gái cô ấy.





Đây là đề cử Oscar đầu tiên của cô. Và cứ vậy, thắng giải ngay lần đầu tiên.



Đối với tất cả những cậu bé và cô bé nhìn [vẻ ngoài] giống như tôi đang xem đêm nay, đây là ngọn hải đăng của hy vọng và khả năng. Đây là bằng chứng cho thấy ước mơ lớn và ước mơ sẽ thành hiện thực. Dương Tử Quỳnh

"Và các quý cô, đừng để bất kỳ ai nói với bạn rằng bạn đã qua thời kỳ đỉnh cao," Dương Tử Quỳnh nói khi nhận giải.





Nữ diễn viên người Malaysia được vinh danh sau khi kết thúc một mùa giải thưởng rất thành công, với chiến thắng tại Quả cầu vàng, Giải Tinh thần và Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh.



Nữ hoàng sắc đẹp, anh hùng hành động

Dương Tử Quỳnh sinh ra trong một gia đình có cha mẹ là người Malaysia gốc Hoa vào ngày 6 tháng 8 năm 1962 tại thành phố Ipoh, cách thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia 200 km về phía bắc.





Cô yêu thích khiêu vũ khi còn nhỏ và chuyên về múa ba lê, được cha mẹ gửi đi học ở Anh.





Trong một kỳ nghỉ khi về thăm gia đình, mẹ cô đã cho cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Malaysia mà không hỏi ý kiến cô.





"Tôi đã đồng ý đến để bịt miệng bà," cô cười khúc khích kể lại trong một chương trình trò chuyện, sau khi vô tình giành chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp.





Một chấn thương ở lưng khiến cô phải từ bỏ sự nghiệp khiêu vũ của mình, nhưng đến giữa những năm 1980, cô đã sử dụng khả năng kiểm soát cơ thể mà cô đã học được trong môn múa ba lê để xuất hiện trong các bộ phim hành động cùng với Thành Long.





Dương Tử Quỳnh bắt đầu tham gia các bộ phim hành động Hồng Kông vào những năm 1990 và đột phá ở Hollywood khi cô được chọn vào vai cô gái gốc Hoa đầu tiên trong các điệp vụ của Bond trong T omorrow Never Dies (Điệp viên OO7: Ngày Mai Không Lụi Tàn) năm 1997 diễn cùng với nam tài tử Pierce Brosnan.





Kể từ đó, cô đã đạt được thành công trong nhiều thể loại, củng cố danh tiếng của mình với tư cách là một ngôi sao trong những phim hành động có kinh phí đầu tư lớn và tài năng diễn xuất đáng nể.





Những bộ phim nổi tiếng nhất của cô bao gồm bộ phim võ thuật Crouching Tiger Hidden Dragon (Ngọa Hổ Tàng Long) năm 2000 của Ang Lee, bộ phim cổ trang năm 2005 Memoirs of a Geisha (Hồi ức của một Geisha) , và bộ phim hài lãng mạn năm 2018 Crazy Rich Asians (Con nhà siêu giàu châu Á).



'Mọi thứ bắt đầu trên một con thuyền' và 'Đây là giấc mơ Mỹ'

Quan Kế Huy, người Mỹ gốc Việt đầu tiên, thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn người chồng ngang ngược trong Everything Everywhere All at once .





Anh đã khóc khi hôn chiếc cúp Oscar trên sân khấu và cảm ơn mẹ anh, vợ anh và những người khác đã tham gia vào quá trình sản xuất bộ phim.





"Mẹ tôi 84 tuổi và bà đang ở nhà xem phim. Mẹ ơi! Con vừa đoạt giải Oscar."





Quan Kế Huy sinh ngày 20 tháng 8 năm 1971, là diễn viên người Mỹ gốc Việt-Hoa sinh ra ở Việt Nam, có cha mẹ là người Việt gốc Hoa và gốc Hồng Kông, tị nạn chiến tranh đến Mỹ.





Anh cảm ơn mẹ vì tất cả những "sự hy sinh" của bà.



Hành trình của tôi bắt đầu trên một chiếc thuyền. Tôi đã trải qua một năm trong trại tị nạn. Bằng cách nào đó, tôi đã kết thúc ở đây trên sân khấu lớn nhất của Hollywood. Quan Kế Huy

"Họ nói những câu chuyện như thế này chỉ xảy ra trong phim. Tôi không thể tin rằng sự việc này đang xảy ra với mình. Đây là giấc mơ Mỹ" anh xúc động.



Nam diễn viên 51 tuổi cho biết ông bỏ diễn xuất nhiều năm vì thấy diễn viên châu Á có ít cơ hội trên màn ảnh rộng, chuyển qua làm việc thiết kế bối cảnh và chỉ đạo võ thuật. Năm 2022 anh tái xuất màn bạc, và gặt hái thành công năm 2023.





"Cảm ơn Viện hàn lâm đã đề cử tôi. Cảm ơn mẹ, em trai - người đã chăm sóc con tôi mỗi ngày để tôi có thời gian đóng phim. Cảm ơn tất cả đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Vợ tôi từng nói, thời của anh sẽ đến thôi," anh xúc động.



Những giấc mơ là thứ mà bạn phải tin vào. Tôi gần như đã từ bỏ giấc mơ của mình. Gửi đến tất cả các bạn ngoài kia, xin hãy giữ cho những giấc mơ của bạn được sống. Quan Kế Huy

Giải thưởng Oscar 2023





Phim hay nhất - Everything Everywhere All at Once



Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - Brendan Fraser, The Whale



Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once



Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất - Ke Huy Quan - Everything Everywhere All at Once



Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất - Jamie Lee Curtis - Everything Everywhere All at Once



Đạo diễn xuất sắc nhất - Daniel Kwan with Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once





Ca khúc trong phim hay nhất - Naatu Naatu, Kaala Bhairava and Rahul Sipligunj (RRR)



Nhạc phim hay nhất - All Quiet on the Western Front



Hóa trang xuất sắc nhất - The Whale



Trang phục xuất sắc nhất - Black Panther: Wakanda Forever



Quay phim xuất sắc nhất - All Quiet on the Western Front



Kịch bản gốc xuất sắc nhất - Everything Everywhere All at Once



Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất - Women Talking



Hòa âm hay nhất - Top Gun: Maverick





Dựng phim xuất sắc nhất - Everything Everywhere All at Once



Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất - All Quiet on the Western Front



Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất - Avatar: The Way of Water



Phim ngoại quốc xuất sắc nhất - All Quiet on the Western Front



Phim hoạt hình hay nhất - Guillermo del Toro's Pinocchio - Guillermo del Toro, Mark Gustafson, Gary Ungar and Alex Bulkley



Phim tài liệu hay nhất - Navalny



Phim ngắn hay nhất - An Irish Goodbye



Phim tài liệu ngắn hay nhất - The Elephant Whisperers



Phim hoạt hình ngắn hay nhất - The Boy, the Mole, the Fox and the Horse





Đồng hành cùng chúng tôi, Follow & Like SBS Vietnamese Facebook



Cập nhật tin tức mọi lúc mọi nơi tại sbs.com.au/vietnamese