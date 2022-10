Biểu tình vì môi trường: Đâu là giới hạn?

Trong một video đăng tải trên mạng xã hội, một người biểu tình nói: “Chúng tôi không muốn làm điều này, nhưng vào những thời điểm tuyệt vọng thì cần những biện pháp mạnh tay.”





Bảo tàng NGV cho biết bức tranh không bị hư hại vì có một lớp bảo vệ.





Thế nhưng đây không phải là lần đầu tiên những tác phẩm nghệ thuật bị nhắm mục tiêu trên danh nghĩa “bảo vệ môi trường”.



Bức tranh Mona Lisa của Leonardo Da Vinci

Hồi đầu năm nay, một người đàn ông 36 tuổi đã cải trang thành một người phụ nữ lớn tuổi và trét bánh kem lên bức tranh nổi tiếng Mona Lisa của danh hoạ Leonardo da Vinci tại Bảo tàng Louvre.





Nhiều người cho rằng đây là một hành động biểu tình vì môi trường, bởi vì người đàn ông này đã hét lên: “Hãy nghĩ đến Trái Đất, mọi người đang phá hủy Trái Đất”, trong khi bị nhân viên bảo vệ dẫn đi. Ông này sau đó đã được đưa vào trung tâm chăm sóc bệnh nhân tâm thần .



Bức tranh My Heart’s in the Highlands của Horatio McCulloch

Hồi tháng Sáu, các nhà hoạt động thuộc nhóm Just Stop Oil đã chạm tay vào bức tranh My Heart’s in the Highlands của Horatio McCulloch ở Phòng trưng bày nghệ thuật Kelvingrove, Glasgow. Những người biểu tình đã nói về mối liên hệ giữa việc khai hoang đất trong năm 1860 và tình trạng bất ổn về khí hậu hiện nay.



Bức tranh The Last Supper của Giampietrino

Nhóm Just Stop Oil có trụ sở tại Anh quốc đã tổ chức các cuộc biểu tình nhằm vào các tác phẩm nghệ thuật của Vincent Van Gogh, John Constable và Giampietrino trước khi các nhóm hoạt động vì khí hậu khác bắt chước hành vi này.





Nhóm Ultima Generazione (Thế Hệ Cuối Cùng) tại Ý đã sử dụng chiến thuật tương tự để quảng bá thông điệp “Just Stop Oil” bằng cách chạm tay vào một loạt các bức tượng trong những tháng tiếp theo.



Bức tranh Sistine Madonna của Raphael

Các nhà hoạt động người Đức thuộc nhóm Letzte Generation (cũng có nghĩa là Thế Hệ Cuối Cùng) đã chạm tay vào bức tranh Sistine Madonna của danh hoạ Raphael sống vào thế kỷ thứ 16.





Những người biểu tình cho biết họ nhắm vào tác phẩm nghệ thuật này vì nó mô tả Chúa Giê-su đang đối mặt với cái chết, và nói rằng các thế hệ tương lai đang phải đối mặt với một “cái chết có thể đoán trước được, cũng là kết quả của biến đổi khí hậu”.



German climate change activists stuck their hands to a 16th-century Raphael painting, Sistine Madonna. Credit: Letze Generation