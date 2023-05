Biểu tượng nhạc rock and roll Tina Turner qua đời ở tuổi 83

Tina Turner tên thật là Anna Mae Bullock, sinh ngày 26 tháng 11 năm 1939 tại Tennessee, Mỹ, trong một gia đình làm nghề nông.





Cuộc đời cô thay đổi mãi mãi khi cô gặp Ike Turner ở St Louis vào năm 1957.





Nó đánh dấu sự khởi đầu của sự thành công chuyên nghiệp và sóng gió cá nhân.





Hai người không chỉ trở thành bạn diễn mà còn là người yêu của nhau, và kết hôn vào năm 1962.





Nhưng đằng sau những bài hát nổi tiếng và sự nổi tiếng trên toàn thế giới của họ, có một bí mật đen tối.





Đối với cô, cuộc hôn nhân là cực hình, với sự bắt nạt và hành hung từ Ike.





Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa cô bỏ trốn ở tuổi 37 vào những năm 1970 và từ bỏ mọi yêu cầu tài chính đối với âm nhạc mà họ đã cùng nhau sản xuất, chỉ để vụ ly hôn diễn ra nhanh hơn.





Chính sự kiên cường này khiến nhiều người khâm phục cô.





Kể từ đó Tina Turner theo đuổi sự nghiệp solo của riêng mình ở độ tuổi 40.





Album solo đột phá của cô là Private Dancer năm 1984, với bản hit nổi tiếng What's Love Got To Do With it?





Đó cũng là tiêu đề của bộ phim năm 1993 đã kịch tính hóa cuộc tình và hôn nhân của cô với Ike.





Thành công của cô đã đưa cô đến Úc vào năm 1985, tham gia cùng với Mel Gibson trong bộ phim Mad Max: Beyond Thunderdome.





We Don't Need Another Hero, một trong những bản hit tuyệt vời khác của cô được dùng làm nhạc chính trong bộ phim khá thành công đó.





Cô lấp đầy các sân vận động trên khắp thế giới mỗi khi lưu diễn và được mệnh danh là Nữ hoàng nhạc Rock and Roll với những bộ trang phục và điệu nhảy táo bạo.





Một buổi hòa nhạc ở Rio de Janeiro năm 1988 đã thu hút tới 180.000 người.





Mặc dù là một ngôi sao trên toàn thế giới, nhưng Tina Turner có một mối quan hệ đặc biệt với Úc.





Cô đóng vai chính trong chiến dịch quảng cáo cho Liên đoàn bóng bầu dục New South Wales vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, giúp đưa môn thể thao này trở nên nổi tiếng chưa từng có với việc sử dụng hai bài hát của cô, What You See Is What You Get, và bài hát nổi tiếng, The Best.





Cô ấy thậm chí còn thu âm một bản song ca với Jimmy Barnes và hát cùng Sir Mick Jagger và David Bowie là những tên tuổi nổi tiếng khác.





Sau chuyến lưu diễn chia tay vào năm 2009, cô đã từ giã một sự nghiệp với tám giải Grammy và cuối cùng là một vị trí trong Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll ở Mỹ.





Cô trở thành công dân Thụy Sĩ, tìm lại hạnh phúc cá nhân khi gặp một giám đốc công ty thu âm người Đức kém cô 16 tuổi, Erwin Bach, trên Hồ Zurich.





Cô và Bach kết hôn vào năm 2013. Cô mô tả anh là vị cứu tinh và tình yêu lớn nhất của cô.





Cô bị ung thư kết tràng và suy thận, Bach đã hiến một quả thận của mình cho cô vào năm 2017.