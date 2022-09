Cập nhật COVID-19: Úc sẽ chấm dứt cách ly bắt buộc từ ngày 14 tháng Mười

Highlights Giáo sư Paul Kelly cho biết phản ứng khẩn cấp của Úc đối với đại dịch đã kết thúc

Giáo sư Steve Robson, Chủ tịch AMA, cảnh báo không nên coi COVID như bệnh cúm

Các khoản thanh toán cho nghỉ việc vì thảm họa đại dịch cũng sẽ kết thúc ngày 14 tháng 10

Từ ngày 14 tháng Mười, những người Úc có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sẽ không còn phải cách ly nữa.





"Quyết định nhất trí" được đưa ra tại cuộc họp của Nội các Quốc gia do Thủ tướng Anthony Albanese chủ trì hôm thứ Sáu.





"Các khoản chi trả cho thảm họa do đại dịch cũng sẽ kết thúc vào thời điểm đó, ngoại trừ những người [công nhân làm việc] ở những nơi có rủi ro cao, những người cần được hỗ trợ cụ thể," Thủ tướng Albanese cho biết.





Hiện tại, những người Úc [có kết quả dương tính] không có triệu chứng được yêu cầu tự cách ly trong năm ngày.



Giám đốc Y tế của Úc Paul Kelly cho biết, phản ứng khẩn cấp của Úc đối với đại dịch có thể đã xong.





Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng đại dịch vẫn chưa kết thúc và những đợt sóng trong tương lai nước Úc đối mặt có thể tương tự như những đợt đã thấy hồi đầu năm.





Giáo sư Kelly cho biết Úc có tỷ lệ thấp: ca nhiễm COVID, nhập viện, chăm sóc ICU và bùng phát ở cơ sở chăm sóc cao niên tại thời điểm hiện tại.





"Hiện tại, chúng ta có khả năng miễn dịch rất cao, từ lần nhiễm trước đó, cũng như tỷ lệ tiêm chủng cao, và đặc biệt ở những cộng đồng dễ bị tổn thương - người cao niên, người cao niên trong các viện dưỡng lão, đặc biệt, những người sống chung với khuyết tật.





"Tôi tin rằng việc loại bỏ sự cách ly vào thời điểm này là một hành động hợp lý nhìn trên quan điểm sức khỏe cộng đồng," Giáo sư Kelly nói thêm.





Giáo sư Kelly trả lời một câu hỏi về việc cách ly tự nguyện, cho biết mọi người dễ lây nhiễm nhất trong 2-3 ngày đầu tiên, và có nhiều khả năng lây nhiễm khi có triệu chứng.





"Chúng tôi không ngăn cản những người bị nhiễm ra ngoài cộng đồng bây giờ, và chúng tôi cũng sẽ không làm như vậy trong tương lai."





"Chúng tôi đã không thay đổi khả năng lây nhiễm của loại vi-rút này."



Thủ tướng Albanese cho biết chính phủ đang thay đổi quan điểm của mình dựa trên lời khuyên và hoàn cảnh. Ông cho biết các nhà lãnh đạo đã thảo luận về sự cần thiết phải tiếp tục thực hiện các chiến dịch để mọi người đi tiêm chủng.





"Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ ở các khu vực có nguy cơ cao. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi những vấn đề này và chúng tôi sẽ có một cuộc thảo luận khác vào tháng Mười Hai".





Giáo sư Steve Robson của Hiệp hội Y khoa Úc cảnh báo rằng không nên xem hay điều trị COVID như bệnh cúm.





"Nếu bạn nghĩ bệnh cúm là Covid, thì bạn đang sống trong một vùng đất tưởng tượng. COVID là một bệnh dịch lây nhiễm lâu dài. Chúng tôi đã thấy tác động lớn của Covid kéo dài đối với lực lượng lao động và cộng đồng. Bạn không trải qua hay bị cúm kéo dài hoặc cảm lạnh kéo dài. Đó là điều tưởng tượng," ông nói với ABC buổi sáng.



