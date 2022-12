Làn sóng COVID đạt đỉnh ở NSW và Queensland, kêu gọi người dân đeo khẩu trang

Highlights Người dân Victoria có thể lấy RAT miễn phí đến ngày 31 tháng 12

Người đứng đầu WHO bày tỏ lo ngại về sự bùng phát COVID ở Trung Quốc

Nam Úc phát khẩu trang miễn phí từ hôm nay

Giám đốc Y tế New South Wales, Tiến sĩ Kerry Chant cho biết làn sóng ca nhiễm COVID-19 thứ tư đã lên đến đỉnh điểm ở tiểu bang này nhưng cảnh báo khả năng lây truyền vẫn còn cao trong cộng đồng.





“Chúng tôi vẫn yêu cầu mọi người đeo khẩu trang trong bệnh viện và cơ sở chăm sóc người cao niên, và điều quan trọng là mọi người phải tuân thủ những yêu cầu đó tại những địa điểm đó,” bà Chant nói.





"Khẩu trang cũng làm giảm rủi ro và được khuyên dùng ở những không gian đông đúc trong nhà. Các anh chị không bao giờ biết ai là người dễ bị tổn thương xung quanh mình."



Giám đốc Y tế của Queensland, Tiến sĩ John Gerrard, cho biết đã có sự sụt giảm đáng kể trong các xét nghiệm kháng nguyên nhanh (RAT) tự báo cáo, tỷ lệ dương tính với xét nghiệm PCR, số cuộc gọi xe cứu thương và các ca nhiễm ở những cơ sở lưu trú chăm sóc cao niên.





Vào thứ Sáu, NSW đã báo cáo 38.610 ca COVID mới hàng tuần so với 40.695 ca nhiễm vào tuần trước.





Tương tự, Victoria đã báo cáo 24.238 ca mới hàng tuần so với 24.652 ca nhiễm của tuần trước đó.





Tất cả người dân Victoria có thể lấy hai gói RAT miễn phí tại bất kỳ trung tâm xét nghiệm nào của tiểu bang cho đến ngày 31 tháng 12.





Tuy nhiên, Victoria sẽ đóng cửa tất cả các phòng khám xét nghiệm PCR do chính phủ điều hành và các dịch vụ tiêm chủng lưu động từ ngày 31 tháng 12.



Nam Úc sẽ phân phát khẩu trang miễn phí từ ngày 23 tháng 12 tại các địa điểm xét nghiệm SA Pathology ở khu vực đô thị.





Các bệnh viện công và tư của SA yêu cầu khách đến thăm phải đeo khẩu trang. Các địa điểm xét nghiệm PCR của tiểu bang sẽ vẫn mở cửa trong các ngày lễ, nhưng giờ thông thường có thể thay đổi để đáp ứng nhu cầu.





Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Ghebreyesus bày tỏ lo ngại về sự bùng phát COVID-19 ở Trung Quốc.





“Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Trung Quốc chia sẻ dữ liệu và tiến hành các nghiên cứu mà chúng tôi yêu cầu,” ông nói trong một cuộc họp báo.



Dr Ghebreyesus said the COVID-19 pandemic has declined significantly this year, and the global monkeypox outbreak is waning.





"We are hopeful that each of these emergencies will be declared over at different points next year."





Japan, Korea, the US, France and Brazil reported the highest number of new weekly COVID cases at the country level.











Tiến sĩ Ghebreyesus cho biết đại dịch COVID-19 đã giảm đáng kể trong năm nay và đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ Mpox toàn cầu đang suy yếu.





“Chúng tôi hy vọng rằng mỗi trường hợp khẩn cấp này sẽ được tuyên bố chấm dứt vào những thời điểm khác nhau trong năm tới.”





Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Pháp và Brazil đã báo cáo số ca nhiễm COVID hàng tuần mới cao nhất ở cấp quốc gia.









