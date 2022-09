Người Úc sẽ có một ngày nghỉ lễ để tang Nữ hoàng, Vua Charles III chính thức lên ngôi

Highlights Úc sẽ có một ngày nghỉ lễ duy nhất trong năm nay để tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II.

Ngày được chọn là thứ Năm 22 tháng Chín.

Vua Charles III đã chính thức được công bố là nguyên thủ quốc gia mới của Úc trong một buổi lễ tại Quốc hội ngày Chủ nhật, khi Thủ tướng Anthony Albanese xác nhận người dân Úc sẽ có một ngày lễ quốc gia để tang Nữ hoàng.





Ngày nghỉ duy nhất sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng Chín, ba ngày sau tang lễ hoàng gia ở London.





"Ngày đó là để cho mọi người được bày tỏ sự kính trọng của họ trước sự băng hà của Nữ hoàng Elizabeth," Thủ tướng cho biết.



Prime Minister Anthony Albanese will recommend Governor-General David Hurley proclaims the new King Charles III's ascension to the throne. (AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE "Tôi đã nói chuyện với tất cả các thủ hiến và các bộ trưởng ngày hôm qua... tất cả họ đều đồng ý rằng chuyện hợp lý khi có một ngày nghỉ lễ trên toàn quốc gia, chỉ diễn ra một lần."





Tuyên bố phong vua của quốc vương sau khi Nữ hoàng Elizabeth II băng hà đã được ngài Tổng Toàn quyền David Hurley đọc tại Canberra hôm Chủ nhật.





Hội đồng điều hành của Úc, cơ quan chính thức cố vấn cho tổng toàn quyền, trước đó đã nhóm họp tại Canberra để đề xuất thông cáo.





Ngài Tổng Toàn quyền cho biết hội đồng có trách nhiệm nặng nề.





"Nước Úc là một sản phẩm chưa hoàn thiện. Quốc gia này đang bước vào một kỷ nguyên mới," ngài Hurley nói trước cuộc họp.



'Sự chấm dứt của một thời đại'

"Hầu hết người Úc đã không biết đến một thế giới không có Nữ hoàng Elizabeth II, sự băng hà của bà là sự kết thúc của một thời đại."





Thủ tướng cho rằng đây là một sự kiện lịch sử.





"Hôm nay, chúng tôi trang trọng đón nhận một nguyên thủ quốc gia mới vào thời Vua Charles III và trong thông cáo phong vua, người đầu tiên trong đời tôi và người đầu tiên trong cuộc đời của đa số người Úc, là một sự kiện lịch sử."





Buổi lễ bắt đầu bằng lễ rước của Lực lượng Biên phòng Úc, sau đó là màn chào mừng đến với đất nước của người Bản địa.





Tiếp theo bản thông cáo là tiếng hô vang 'God Save the King' và những lá cờ được kéo lên đỉnh cột.



Sau đó là màn trình diễn một vũ điệu tâm linh của người Thổ dân, tiếp theo là 21 phát súng chào đón vang lên khắp thủ đô.





Các dân biểu và thượng nghị sĩ từ khắp các khu vực chính trị cũng có mặt để theo dõi các thủ tục nghi lễ.





Đám đông lớn cũng tập trung bên ngoài Tòa nhà Quốc hội để chứng kiến lễ tuyên bố, với một số người tham dự đã chờ đợi hơn một giờ.





Thủ tướng Albanese và ngài Hurley sẽ tới London vào cuối tuần này để dự tang lễ tại Tu viện Westminster.





Trước đó, sẽ có nghi thức di quan của Nữ hoàng từ Lâu đài Balmoral đến thủ đô Edinburgh của Scotland và bay đến London vào cuối tuần.



Quan tài mang thi hài của Nữ hoàng sẽ được lưu lại tại Điện Buckingham trước khi được đưa đến Hội trường Westminster và ở đó trong bốn ngày, cho phép công chúng bày tỏ sự kính trọng của họ.





Ông Albanese cho biết 10 đảo quốc ở Thái Bình Dương có quan hệ với Khối thịnh vượng chung đã được hỗ trợ đến London để dự tang lễ.





Quốc hội liên bang, dự kiến sẽ nhóm vào tuần này ở Canberra, đã bị lùi lại sau khi Nữ hoàng băng hà.





Thủ tướng cho biết chính phủ sẽ tìm cách bù lại những ngày nhóm quốc hội sau thời kỳ quốc tang.





"Một trong những ngày này sẽ được dành ra để mọi người có thể gửi lời chia buồn trước sự băng hà của Nữ hoàng Elizabeth II," ông nói.





Kể từ khi Nữ hoàng băng hà, hơn 13.700 thông điệp tiếc thương đã được đăng trực tuyến trên các trang mạng của chính phủ, trong khi nhiều người hơn đã để lại hoa và các vật tưởng nhớ khác tại các ngôi nhà chính phủ ở Canberra và các thủ phủ của tiểu bang.



Ông Albanese mô tả Nữ hoàng là một "sự hiện diện vững chãi" cho nước Úc.





"Nữ hoàng là một hằng số, nữ hoàng cũng là sự phát triển. Nếu quý vị nhìn vào những gì diễn ra, mọi thứ đã tiến triển theo thời gian... nhưng nữ hoàng vẫn tiếp tục có sự hiện diện đó," ông nói với ABC.





"Tôi nghĩ rằng đó là một dấu hiệu cho thấy Nữ hoàng Elizabeth II đã được hết mực tôn trọng và ngưỡng mộ, không chỉ ở các nước thuộc Khối thịnh vượng chung mà còn trên toàn thế giới."



Nữ hoàng 'nhà lãnh đạo xuất sắc nhất' cựu Thủ tướng John Howard tri nhận

Cựu Thủ tướng John Howard đã tưởng nhớ cố Nữ hoàng Elizabeth II như một nhà lãnh đạo thành công nhất mà ông đã từng làm việc gặp gỡ trong suốt sự nghiệp chính trị lâu dài của mình.





Ông Howard, người đã gặp Nữ hoàng nhiều lần trong 11 năm làm thủ tướng, bày tỏ lòng tôn kính đối với tinh thần nghĩa vụ của vị nữ vương.





"[Nữ hoàng] là một nhà lãnh đạo vĩ đại, một vị quân chủ lập hiến hoàn hảo, một người có tình cảm to lớn đối với đất nước của chúng tôi," ông nói với Sky News hôm Chủ nhật.



Former Australian Prime Minister John Howard described Queen Elizabeth II as the most accomplished leader he dealt with during his long political career. Source: AAP / ANDREW TAYLOR "I've found her in so many ways the most accomplished leader I've dealt with in all my years in politics."





The former prime minister said the late Queen was always well informed about events in Australia, describing the monarch as having a "wonderful sensitivity" towards countries in the Commonwealth.





"Tôi nhận thấy từ nhiều góc độ khác nhau nữ hoàng là nhà lãnh đạo thành công nhất mà tôi đã từng gặp gỡ làm việc trong suốt những năm làm chính trị."





Cựu thủ tướng cho biết cố Nữ hoàng luôn được thông báo đầy đủ về các sự kiện ở Úc, mô tả rằng vị nữ vương có một "sự nhạy cảm tuyệt vời" đối với các quốc gia trong Khối thịnh vượng chung.





"Bất cứ khi nào tôi gặp nữ hoàng, người đều quan sát được những diễn biến chính trị gần nhất ở Úc... Nữ hoàng có thể hỏi về những sự kiện đó nhưng không với cách thức có sự can thiệp nào trong đó," ông Howard nói.





"Nữ hoàng rất quen thuộc với những điều chúng tôi đã làm và những điều chúng tôi đã đạt được cũng như những thách thức mà đất nước này đối mặt."



