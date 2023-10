Loạt phim Meet the Neighbours dựa trên một sáng kiến táo bạo có thể thay đổi các thị trấn ở nông thôn Úc

Lần đầu tiên được phát sóng trên truyền hình, loạt phim tài liệu ba phần mới Meet the Neighbors của SBS và Blackfella Films theo chân tám hộ gia đình có nguồn gốc văn hóa đa dạng khi họ rời bỏ thành phố phía sau và tìm cách đến sống và làm việc tại một thị trấn nhỏ Maryborough, Victoria trong ba tháng.





Được dẫn dắt bởi Myf Warhurst, thử nghiệm xã hội táo bạo này cung cấp cái nhìn sâu sắc về những thách thức mà vùng nông thôn Úc phải đối mặt, bao gồm tình trạng thiếu nhà ở giá cả phải chăng, thiếu hụt lao động lành nghề và thiếu sự đầu tư vào các dịch vụ và cơ sở hạ tầng quan trọng. Đó không chỉ là số phận của một thị trấn đang bị đe dọa. Meet the Neighbours phản ánh về những giải pháp lớn hơn có thể dành cho các thị trấn đang gặp khó khăn trên toàn quốc.







Maryborough, nơi sinh sống của khoảng 8000 người [i] , từng là một trong những nơi sôi động, đa văn hóa [ii] [iii] [iv] , và giàu có nhất trên trái đất [v] . Ngày nay, thị trấn Goldrush cổ kính này là một trong những thị trấn ít đa dạng về sắc tộc nhất [vi] và thiệt thòi nhất [vii] [viii] [ix] [x] ở Úc, dân số của thị trấn đang già đi nhanh chóng [xi] .





Nhiều thị trấn tại miền quê của Úc đang gặp phải tình trạng dân số già [xii] , tỷ lệ sinh giảm [xiii] , thiếu hụt kỹ năng lớn và bất lợi về kinh tế xã hội [xiv] . Khi đi tìm kiếm giải pháp, các chuyên gia cho rằng yếu tố then chốt bảo đảm sự thịnh vượng trong tương lai của các thị trấn miền quê là sự xuất hiện của những di dân mới [i] [ii] .





Meet the Neighbours tiếp nối dự án thí điểm Chào mừng đến với Trung tâm Goldfields , do hội đồng địa phương và cộng đồng Maryborough điều hành, với sự hỗ trợ từ cơ quan cao nhất, AMES Australia, dịch vụ định cư dành cho di dân tại vùng nông thôn Úc.





Tám hộ gia đình đa sắc tộc từ thành phố mang đến nhiều kỹ năng, kiến thức chuyên môn và tài năng cho thị trấn, từ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đến giáo viên, nhà báo, đầu bếp, tài xế xe tải và ngôi sao chơi cricket. Một số đang có kế hoạch thành lập doanh nghiệp riêng của họ. Những cư dân mới gửi con đến trường học địa phương, hỗ trợ và tham gia các nhóm cộng đồng, thậm chí còn mang một số hoạt động giải trí về đêm đến thị trấn.



The Singh family are among the eight households who make the move to Maryborough in 'Meet the Neighbours'. Credit: SBS Trong ba tập phim, Myf Warhurst, người lớn lên ở một thị trấn nhỏ, đã khám phá mối liên hệ cá nhân của cô với vùng nông thôn nước Úc, kiểm tra tiến trình của những cư dân mới và điều tra xem những giải pháp lớn nào có thể tiếp thêm sinh lực cho các thị trấn như Maryborough.



“Nếu chúng ta không thể kết nối một thị trấn nhỏ, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là bạn có hai kiểu người Úc – người trẻ và người già” George Megalogenis – Nhà báo, nhà văn, nhà phê bình chính trị, trong Tập 1

Liệu những cư dân mới có thể thổi sức sống mới vào thị trấn không và liệu việc di chuyển này có thay đổi cuộc sống của họ không?





Trưởng ban Unscripted của SBS, Joseph Maxwell nói: “ Meet the Neighbours tham vọng và có khả năng khởi động một cuộc trò chuyện quan trọng trên toàn quốc về những thách thức mà các vùng quê Úc phải đối mặt. Đó là một ví dụ khác về cách chúng tôi giải quyết các vấn đề lớn thông qua các bộ phim tài liệu sáng tạo của chúng tôi tại SBS.”





Meet the Neighbours là một sản phẩm của Blackfella Films sản xuất cho SBS.





Thành công mới đây nhất của Blackfella Films là The Australian Wars (đang phát trực tuyến tại SBS On Demand ) đã giành giải Chương trình phim tài liệu hoặc sự kiện xuất sắc nhất tại Logie Awards 2023. Các giải thưởng quốc tế bao gồm Giải Rockie quốc tế BANFF cho loạt phim tài liệu hay nhất, Giải thưởng xuất sắc của MIPCOM Diversify TV dành cho Đại diện về Sắc tộc và Dân tộc (Kịch bản) và nhiều Giải Vàng Phim & Truyền hình của Liên hoan phim New York.





Nhà sản xuất phim Blackfella, Darren Dale, và Nhà sản xuất kiêm biên kịch loạt phim Meet the Neighbours, Jacob Hickey, nói về loạt phim mới: “Trong nhiều năm, người ta đã thảo luận nhiều về sự phân cấp, các sáng kiến của chính phủ và các chương trình đặc biệt, để bán và hiện thực hóa mục tiêu của cuộc sống bên ngoài các thủ phủ của chúng ta. Nhưng sự thật là, những con số không biết nói dối. Ở nhiều miền quê, số người về hưu hiện nay đông hơn trẻ em. Chủ yếu là người da trắng, người Anh và ngày càng lớn tuổi, điều này hoàn toàn trái ngược với các thành phố thủ phủ đa văn hóa, đang phát triển, nơi nền kinh tế và dân số đã tăng vọt do sự xuất hiện của di dân.





“Mục đích của Meet the Neighbours là làm sáng tỏ một nước Úc bị chia rẽ, có hai tốc độ phát triển và bất bình đẳng, cũng như một số giải pháp cho sự chênh lệch này có thể là gì.”





Giám đốc nội dung của Screen Australia, Grainne Brunsdon nói: “ Meet the Neighbours là một loạt phim mới thú vị của nhóm từng đoạt giải thưởng tại Blackfella Films, những người có thành tích xuất sắc trong việc tạo ra những bộ phim tài liệu mạnh mẽ khơi dậy những cuộc đối thoại quan trọng trên toàn quốc. Bộ phim tài liệu này sẵn sàng tiết lộ những thách thức mà các thị trấn miền quê của Úc phải đối mặt và nêu bật giá trị to lớn của việc sống trong một xã hội đa dạng về văn hóa.”



Cricketer Akon is among those who make the move. Credit: SBS



Giám đốc điều hành VicScreen, Caroline Pitcher nói: “Meet the Neighbours ghi lại một thử nghiệm xã hội táo bạo, khơi dậy một cuộc đối thoại mạnh mẽ về di cư và cộng đồng trên khắp đất nước. Chúng tôi tự hào ủng hộ loạt phim tài liệu Victoria quan trọng như vậy và tin chắc rằng tác động của nó sẽ lâu dài sau khi đóng máy”.





Meet the Neighbours sẽ được phát sóng miễn phí tại SBS On Demand kể từ thứ Tư ngày 1 tháng 11, hoặc bạn có thể bật sang kênh SBS tối thứ Tư hàng tuần từ 7 giờ 30, kể từ 1/11.





Meet the Neighbours sẽ có phụ đề bằng năm thứ tiếng: tiếng Trung Giản thể, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Phồn thể, tiếng Việt và tiếng Hàn. Loạt phim cũng cung cấp phần mô tả âm thanh cho người khiếm thị.







