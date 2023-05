SBS tiết lộ dàn diễn viên cho bộ phim đầy khiêu khích mới – Những chuyện ái ân

O’Connor sẽ tham gia cùng với Kate Box (phim Rake, Wentworth và Deadloch ), Danielle Cormack (phim Year Of, Secret She Keeps, My Life is Murder ), Rarriwuy Hick (phim Wentworth, True Colours ), Googoorewon Knox (phim While The Men Are Away, Black Snow ), Melanie Vallejo (phim Upgrade, Winners and Losers ), Tim Draxl (phim In Our Blood, A Place to Call Home ), Yuchen Wang (phim Safe Home, New Gold Mountain, Hungry Ghosts ), Dominic Ona-Ariki (phim Shortland Street, One Lane Bridge ), Bert LaBonte (phim The Newsreader, Colin From Accounts, Five Bedrooms ), Emily Havea (phim Latecomers, Darby & Joan, A Perfect Pairing ), Fayssal Bazzi (phim Shantaram, Stateless ), Bernie Van Tiel (phim Class of ’07 ), Roman Delo (phim Bump ), Victoria Haralabidou (phim Wakefield, The Tourist ), Kween Kong (phim RuPaul’s Drag Race ) và Alex FitzAlan (phim The Wilds, Chevalier và Prosper ), Joel Lago cùng Crystal Nguyễn trong những vai diễn đột phá. Nhiều diễn viên sẽ được công bố thêm nữa.





Loạt phim bao gồm tám phần do hãng Lingo Pictures sản xuất, ITV Studios tham gia một phần, và được chấp bút bởi những nhà văn thú vị nhất của Úc bao gồm Sarah Walker, Marieke Hardy, Adrian Chiarella, Alistair Baldwin, Jean Tong, Tamara Asmar, Sara Khan và Christine Bartlett.





Bộ phim nhằm thay đổi câu chuyện về tình dục và sự ân ái ngày nay trông sẽ như thế nào, đi sâu vào khai thác những khía cạnh của hạnh phúc, sự phức tạp và sự hỗn loạn của lòng ham muốn và khao khát. Loạt phim đầy sự khiêu khích hấp dẫn này kể về những câu chuyện tình độc đáo, mà mỗi nhân vật là một người thường không được đóng chính các cảnh làm tình trên màn ảnh Úc; có thể đó là một người đồng tính luyến ái, một người đa dạng giới tính, một người khuyết tật, một người trung niên và một người da màu. Erotics Stories khai thác những quan điểm mới mẻ này, khám phá ham muốn tình dục từ góc nhìn của những nhóm người nói trên.





Các nhà sản xuất bao gồm Helen Bowden của hãng Lingo Pictures (phim The Secrets She Keeps, On the Ropes và Queen of Oz ), cùng với Liam Heyen (phim Latecomers, Top End Wedding ). Giám đốc Sản xuất gồm có Jason Stephens (phim The Lambs of God, Upright, The Messenger ) và các đạo diễn bao gồm Madeleine Gottlieb (phim Latecomers và những phim ngắn được trình chiếu tại các liên hoan phim lớn Toronto, SXSW, Aspen, Melbourne, Sydney, Seattle, Palm Springs và Interfilm Berlin). Ngoài ra còn có sự tham gia của đạo diễn màn ảnh và sân khấu người Úc gốc Argentina Leticia Cáceres (phim Bump, The Spooky Files ).





Helen Bowden, hãng phim Lingo Pictures, nói: “Đúng như chính tên gọi, loạt phim này sẽ thật sự đầy dục tính. Nó gợi cảm và trung thực, đầy những sự kết nối tích cực giữa người và người…. Và hy vọng nó sẽ được bật cho tất cả mọi người cùng xem! Cảm ơn SBS vì đã cung cấp cho Lingo một bản thảo tóm tắt tốt nhất từ trước đến nay và vì đã hoàn toàn ủng hộ chúng tôi phát triển những câu chuyện hài hước, cảm động và đầy sự ngạc nhiên này. “





Còn Julie Eckersley, Giám đốc Kịch bản của SBS nói: “Có rất nhiều điều để yêu thích về loạt phim đầy sáng tạo và táo bạo này. Đúng như chất lượng những bộ phim truyền hình độc đáo và gây tiếng vang mà SBS từng nổi tiếng trong vai trò sản xuất, bộ phim sử dụng yếu tố tình dục để đưa khán giả vào những thế giới và quan điểm mới. Đây sẽ là loạt phim thu hút khán giả vào màn ảnh nhỏ… và có thể khiến họ hơi đỏ mặt nếu mẹ họ nhìn thấy họ đang xem phim”.





Grainne Brunsdon, Giám đốc Nội dung của Screen Australia, nói: “Hãng phim Lingo Pictures đã tạo ra một cách khéo léo loạt phim đầy thách thức và kịp thời nhắc nhở chúng ta rằng tình dục và sự ân ái đều mang tính cá nhân cũng như phổ quát. Từ bộ óc sáng tạo của một đội ngũ biên kịch thực sự tài năng và dàn diễn viên đa dạng đã công bố, khán giả có thể mong đợi những câu chuyện thăng hoa và chân thực từ nhiều kiểu nhân vật mà chúng ta ít nhiều đều có mối liên quan.”





Richard Cohen, Quyền Giám đốc Screen NSW, nói: “Screen NSW rất vui mừng được hỗ trợ Erotic Stories từ công ty sản xuất hàng đầu Lingo Pictures có trụ sở tại NSW. Loạt phim mới táo bạo này hứa hẹn sẽ kích thích cuộc trò chuyện và thay đổi cách mọi người quan hệ tình dục, cũng như thay đổi cách nhìn về sự kết nối và ân ái thường thức. Chúng tôi rất nóng lòng muốn khán giả được xem cách kể chuyện mới mẻ này của Úc từ một đội ngũ sáng tạo mạnh mẽ và đa dạng.”





Erotic Stories là một phim của hãng Lingo Pictures, một phần do ITV Studios sản xuất, SBS tham gia sản xuất chính với sự đầu tư đến từ Screen Australia hợp tác với SBS. Screen NSW đóng góp các hỗ trợ tài chính khác.