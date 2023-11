SBS giới thiệu loạt chương trình và nội dung mới nhiều nhất từ trước đến nay trong năm 2024

SBS vừa tiết lộ danh sách nội dung phát sóng lớn nhất từ trước đến nay bao gồm phim truyền hình, phim tài liệu, ẩm thực, thể thao, giải trí, tin tức và thời sự. Trong năm 2024, SBS sẽ tiếp tục tạo ra bước đột phá mới với những câu chuyện thú vị, độc đáo và có sức ảnh hưởng lớn hơn mà người Úc sẽ không thể thấy ở bất kỳ nơi nào khác.





James Taylor, Giám đốc Điều hành của SBS nói: “Tại SBS, mục tiêu của chúng tôi là trở thành một đài truyền hình quốc gia đương đại, không chỉ phản ánh nước Úc đương đại mà còn đặt trọng tâm vào kỹ thuật số, sự đa dạng và tính bền vững”.





“Năm 2023 chúng tôi có những bước nhảy vọt trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số trong lĩnh vực truyền hình và phát thanh, đó là sự thành công của Alone Australia cũng như việc chuyển đổi thương hiệu từ SBS Radio sang SBS Audio. Năm mới 2024 sẽ không có gì khác biệt khi chúng tôi tiếp tục đáp ứng kỳ vọng của khán giả về việc cá nhân hóa trải nghiệm và cải thiện việc đăng quảng cáo.”





Các chương trình nổi bật bao gồm:



Chương trình đỉnh cao đột phá của năm Alone Australia sẽ trở lại vào năm 2024, phát sóng độc quyền trên SBS, với địa điểm được tiết lộ là Đảo Nam của New Zealand và một chương trình podcast đồng hành do người chiến thắng Mùa 1 Gina Chick thực hiện.



SBS bảo đảm được sự phát sóng độc quyền FIFA World Cup 2026™, mang đến cho khán giả tất cả 104 trận đấu trực tiếp và miễn phí cho tất cả người dân Úc, bên cạnh đó là hơn 850 giờ nội dung đua xe đạp bao gồm giải đấu Tour De France, Tour De France Femmes, Giro d'Italia và Vuelta a España .



Từ phim Avatar đến Swift Street , tài tử Cliff Curtis tham gia vào dàn diễn viên của bộ phim về tội phạm của SBS, cùng với đó là bộ phim chủ chốt thứ hai được SBS Original công bố – phim tình cảm lãng mạn Four Years , bối cảnh quay ở Ấn Độ và Úc.



SBS làm nổi bật bản sắc của nước Úc bằng một loạt phim tài liệu có sức ảnh hưởng lớn với Melissa Leong, Costa Georgiadis, Samuel Johnson, Miranda Otto, Pat Rafter, Ray Martin, Shaun Micallef, Julia Zemiro, Gina Chick, Susie Youssef và Wayne Blair.



Kênh NITV ra mắt loạt phim hoạt hình dành cho trẻ em Eddie's Lil' Homies , lấy cảm hứng từ bộ sách nổi tiếng của cựu ngôi sao AFL Eddie Betts, hợp tác với Netflix.



Sự trở lại rất được mong đợi của The Handmaid’s Tale và Rogue Heroes , cùng với phim truyền hình quốc tế mới đứng đầu Paris Has Fallen, Sherlock & Daughter và The Doll Factory đã bổ sung vào 15.000 giờ nội dung được tuyển chọn trên SBS On Demand.



SBS sẽ ra mắt mùa mới của loạt phim về du lịch ẩm thực từng đoạt giải Emmy, Stanley Tucci: Searching for Italy và loạt phim được ủy quyền lớn nhất của SBS The Cook Up with Adam Liaw , cùng với các chương trình ẩm thực mới với Guillaume Brahimi, Dan Hong và Silvia Colloca.

The Hospital: In the Deep End - L-R Samuel Johnson, Melissa Leong and Costa Georgiadis. Credit: SBS Giám đốc về Truyền hình của SBS Kathryn Fink nói: “Tại SBS, chúng tôi kể những câu chuyện mà không ai khác sẽ kể, theo cách mà không ai có thể làm được. Chúng tôi là một tổ chức hoạt động có mục đích và là nơi phát sóng những chương trình lớn nhất nước. Chúng tôi đang tiếp cận nhiều người Úc hơn bao giờ hết trên kênh truyền hình tuyến tính và trực tuyến SBS On Demand. Thành công của chúng tôi được củng cố bởi những sản phẩm thực sự đặc biệt. Từ những show đình đám như Alone Australia, Rogue Heroes và The Handmaid's Tale , cho đến các bộ phim gốc đầy hấp dẫn. Vào năm 2024, hãy yêu cầu được giải trí ngay tại chỗ với SBS và bạn sẽ không thấy trải nghiệm như vậy ở bất kỳ nơi nào khác.”





Alone Australia đã trở thành bộ phim đình đám của năm và là chương trình gốc thành công nhất trong lịch sử SBS. Phim thu hút trung bình hơn một triệu người xem mỗi tập, thống trị bảng xếp hạng phim chiếu trực tuyến và vượt trội so với những phim truyền hình lớn nhất ở Úc. Alone Australia Mùa 2 sẽ ra mắt độc quyền trên SBS vào năm 2024. Mười người Úc dũng cảm khác sẽ đối đầu với thiên nhiên, cái đói và sự cô đơn, nhưng lần này là ở Đảo Nam của New Zealand (Te Waipounamu, Aotearoa). Địa hình đồi núi, tuyết, gió lạnh và lần này, 10 người có thể mang theo cung tên trong hành trình sinh tồn để đạt được phần thưởng 250.000 đô la. Lần này, Gina Chick, người chiến thắng Alone Australia Mùa 1 sẽ ra mắt chương trình podcast đồng hành Mùa 2 trên SBS Audio.





SBS cũng tiết lộ thông tin chi tiết về hai bộ phim truyền hình lớn của SBS Original. Từ các nhà sản xuất của The Twelve và Colin đến Four Years - một câu chuyện tình lãng mạn về một cặp vợ chồng đã xa nhau bốn năm và cố gắng tìm cách quay lại với nhau. Mang phong cách của Normal People , loạt phim khám phá tình yêu, nỗi khao khát và sự hiểu lầm, và sẽ quay ở Ấn Độ và Úc. Swift Street là một loạt phim nhanh, năng động và đậm chất điện ảnh của nhà sáng tạo và đạo diễn Tig Terera. Ngôi sao Hollywood Cliff Curtis ( Avatar: The Way of Water ) và Tanzyn Crawford ( Tiny Beautiful Things ) dẫn đầu dàn diễn viên xuất sắc trong vai hai cha con dị thường đã trở thành đối tác tội phạm.







SBS cũng tuyển chọn những bộ phim truyền hình hay nhất trên toàn cầu. Vào năm 2024, sẽ chứng kiến sự trở lại của một số bộ phim ăn khách nhất, bao gồm cả mùa cuối cùng của phim The Handmaid's Tale và mùa thứ hai của phim Rogue Heroes . SBS cũng đã mua lại loạt phim quốc tế quan trọng Paris Has Fallen , dựa trên loạt phim hành động Has Fallen, phim kinh dị bí ẩn Sherlock & Daughter và phim kinh dị lịch sử The Doll Factory , chuyển thể từ tiểu thuyết bán chạy số một.





Hãy xem những phim trong năm 2024:



SBS tiếp tục dẫn đầu với các phim tài liệu mang tính đột phá và thách thức, cũng như cung cấp thông tin và giải trí. Trong năm 2024, Melissa Leong, Costa Georgiadis và Samuel Johnson khám phá những thách thức mà hệ thống y tế công cộng của Úc đang phải đối mặt trong loạt phim mới gồm ba phần The Hospital: In the Deep End . Shaun Micallef sẽ đi du lịch nước ngoài cùng một số diễn viên hài hàng đầu của Úc để khám phá nguồn gốc văn hóa của họ trong Origin Odyssey của Shaun Micallef. Ray Martin lên kế hoạch cho đám tang của riêng mình, khám phá cách nước Úc chọn cách nói lời tạm biệt với những người đã khuất trong Ray Martin: The Last Goodbye.





Hãy xem các phim tài liệu trong năm 2024:



SBS chào đón sự trở lại của một số loạt phim dài tập lớn nhất với mùa tiếp theo Who Do You Think You Are? , tiết lộ Pat Rafter, Wayne Blair và Miranda Otto nằm trong số những người Úc sẽ tham gia mùa mới. Great Australian Walks được mở rộng thêm mùa thứ hai với Susie Youssef và người chiến thắng Alone Australia Gina Chick tham gia cùng Julia Zemiro với tư cách là những nhà thám hiểm đồng nghiệp. Tiến sĩ Michael Mosley, người mất ngủ, đã quay trở lại để giúp đỡ những người khó ngủ nhất ở Úc bằng cách sử dụng khoa học đột phá trong Cuộc Cách mạng Giấc ngủ của Úc cùng với Tiến sĩ Michael Mosley ( Australia's Sleep Revolution with Dr. Michael Mosley ). Ngoài ra là các phim tài liệu đơn cũng sẽ được tôn vinh và một mùa mới nữa của chuỗi phim tài liệu đoạt giải Australia Uncovered .





Từ ngày 5 tháng 12 năm 2023, NITV sẽ ra mắt với độ phân giải cao, và chuẩn bị mang đến cho khán giả một loạt nội dung mới táo bạo của Blak trong năm tới.* NITV và Netflix ra mắt loạt phim hoạt hình mới dành cho trẻ em, Eddie's Lil ' Homies , lấy cảm hứng từ bộ sách nổi tiếng cùng tên của cựu ngôi sao AFL Eddie Betts. Bộ phim tài liệu mạnh mẽ Journey Home: David Gulpilil sẽ đi theo con đường nghi lễ của người đàn ông Yolngu và nam diễn viên nổi tiếng, David Gulpilil, trên hành trình trở về Đất nước. Loạt phim dành cho trẻ em từng đoạt giải thưởng Logie, Little J and Big Cuz trở lại với mùa thứ tư, Going Places with Ernie Dingo trở lại với mùa thứ sáu và loạt phim tài liệu Our Law sẽ được phát sóng trên toàn quốc, đi theo các cảnh sát Thổ dân khi họ đối mặt với hệ thống tư pháp từ bên trong. NITV cũng sẽ tiếp tục tuyển chọn một bộ sưu tập độc đáo gồm các chương trình được mua lại ở địa phương và trên toàn cầu, bao gồm loạt tuyển tập ra mắt vào năm 2024, The Green Veil , khám phá sự áp bức ở Mỹ.





Hãy xem Kênh NITV trong năm 2024:



Năm 2024, SBS và SBS Food vẫn là điểm đến hàng đầu cho các chương trình ẩm thực cao cấp. Đó là sự trở lại của loạt phim du lịch ẩm thực từng đoạt giải Emmy của Stanley Tucci, Stanley Tucci: Searching for Italy , loạt phim ẩm thực được ủy quyền lớn nhất của SBS The Cook Up with Adam Liaw , cùng Guillaume Brahimi khám phá ẩm thực trong Tour de France, Plat du Tour. Brahimi cũng sẽ đưa khán giả đến Bờ biển Đại Tây Dương của Pháp để khám phá lịch sử, văn hóa và những món ăn khó quên trong loạt phim hoàn toàn mới Guillaume's French Atlantic của anh. Đầu bếp đáng kính Dan Hong đến với những con phố nhộn nhịp của thánh địa ẩm thực Hồng Kông để khám phá những bí mật ẩm thực được giữ kín nhất của thành phố trong The Streets Hong Kong và Silvia Colloca hòa quyện hương vị yêu thương của quá khứ với những câu chuyện sôi động của người Ý ở Úc ngày nay trong Silvia's Tastes Like Home .





Hãy xem Ẩm thực, Giải trí và Thể thao trong năm 2024:



SBS đã giành được quyền phát sóng độc quyền FIFA World Cup 2026™. Thỏa thuận quyền phát sóng chính bảo đảm khán giả có thể xem trực tiếp và miễn phí tất cả 104 trận đấu của giải đấu Bắc Mỹ 2026 (trên khắp Canada, Hoa Kỳ và Mexico) cho tất cả người Úc.



SBS cũng vẫn là nơi phát sóng duy nhất của các giải đua xe đạp biểu tượng và sẽ tiếp tục phát sóng Tour de France và Tour de France Femmes sau khi bảo đảm quyền phát sóng độc quyền cho đến năm 2030. Các sự kiện đua xe đạp lớn khác bao gồm Giro d'Italia, Vuelta a Espana, Paris-Roubaix Femmes , Giải đua xe đạp quốc gia Úc dành cho nam và nữ cũng như Giải đua xe đạp cổ điển mùa xuân châu Âu dành cho nữ và nam.





* NITV trên kênh phát sóng miễn phí Kênh 34 sẽ phát sóng dưới dạng kênh HD từ ngày 5 tháng 12 và SBS sẽ ra mắt Kênh 36 NITV ở độ phân giải tiêu chuẩn.