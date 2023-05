Chuyện Queensland: Bác sĩ Trầm Thùy Trang và thẩm mỹ viện I-Skin

Người ta thường nói, “Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp” , câu nói ấy vẫn luôn đúng theo thời gian, nhưng thời nay quan niệm về cái đẹp đã có chút thay đổi. Bên cạnh việc chăm sóc một vẻ ngoài ưa nhìn, một nội tâm phong phú, còn phải có một sức khỏe dồi dào.





Thế nên nhân Ngày của Mẹ - Mother’s Day – vào cuối tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả cuộc trò chuyện sau đây giữa chúng tôi với bác sĩ Trầm Thùy Trang, chuyên viên chăm sóc sức khỏe và làm đẹp của Viện Thẩm Mỹ I-Skin ở Inala.





Kính mời quý thính giả theo dõi.





Hưng Việt : Dạ xin kính chào Bác sĩ Thùy Trang ạ.





Bs Thùy Trang : Dạ xin kính chào anh Việt, chị Mỹ Dung và thính giả của đài SBS.





Mỹ Dung : Dạ kính chào Bác sĩ Thùy Trang.





Hưng Việt : Dạ trước hết thưa Bác sĩ, I-Skin theo như tên gọi là cung cấp các dịch vụ trị liệu về da. Nhưng mà xin Bác sĩ có thể nói rõ hơn về các dịch vụ này.





Bs Thùy Trang : Ở I-Skin, chúng tôi cung cấp đa dạng những phương pháp về chăm sóc cũng như điều trị da như là laser trị nám, laser trị hóa da, laser xóa hình xăm, phương pháp tiêm botox và filler, giúp xóa bỏ nếp nhăn trên mặt và căng chỉ sinh học. Đây là phương pháp căng da trên mặt không cần phẫu thuật bằng cách đưa những sợi chỉ sinh học vào dưới da để kéo căng và nâng da bị chảy xệ.





Còn cách khác nữa là phương pháp cấy máu, lấy máu của bệnh nhân ra, lấy máu trắng ra, gọi là PRP, là Platelet Rich Plasma giúp làm mờ nám, trẻ hóa da và hỗ trợ làm giảm nếp nhăn trên da.





Và một phương pháp khác nữa là cũng cấy máu, chích trên da đầu và làm giảm rụng tóc và hỗ trợ mọc tóc và giúp sợi tóc chắc khỏe hơn.





Ở đây also xóa mấy cái mụt ruồi và trị về ung thư da.





Trang có mấy cô thẩm mỹ, mấy cô y tá phụ trách như trị mụn, massage mặt và lăn kim và also làm laser hair removal.





Hưng Việt : Có mấy cái dịch vụ tui hổng biết nó là cái gì hết. Thí dụ như nói về cấy máu, thì mình lấy máu ra rồi mình làm cái gì nữa.





Bs Thùy Trang : Trang lấy máu của bệnh nhân ra, giống như lấy chừng 15ml and then để vô cái máy có hai cái ống thuốc để đừng cho máu bị đặc lại, cho cái máy nó spin ra hết làm cho cái máu trắng, lấy máu trắng 100%, đó là collagen tự nhiên của chính bệnh nhân luôn, rồi tiêm vô mặt - người ta gọi là Vampire facelift.





Mỹ Dung : Máu trắng là bạch huyết phải không bác sĩ?





Bs Thùy Trang : Bạch huyết đó.





Hưng Việt : Bơm vô mặt thì nó có tác dụng gì?





Bs Thùy Trang : Tác dụng là build up collagen tự nhiên, làm chân lông mặt nhỏ lại và bớt nám tại cái collagen tự nhiên của cơ thể chúng ta làm cho da mặt sáng lại mà tự nhiên của mình không có gì nguy hiểm.





Hưng Việt : Hồi nãy Bác sĩ có nói tới cái ứng dụng là lấy máu ra rồi chụp trên đầu là để giảm cái sự rụng tóc, rồi sau đó bác sĩ nói là để mọc thêm tóc, tôi thấy hai cái nó hơi tương phản nhau - một cái là để giảm rụng tóc là đừng có rụng nữa, còn cái nó mọc thêm tóc nữa thì nó có sự đối nghịch nhau không? Hay là nó cũng cùng một ứng dụng?





Bs Thùy Trang : Nếu mà trên năm năm thì hơi khó. Tóc có thể không mọc lại tại vì chân tóc nó mất tiêu hết trơn rồi. Còn nếu mà trước năm năm có khi chân tóc còn ở đó. Rồi lúc mà máu của mình, mình dưỡng chất bổ trong người đó vô thẳng chân tóc, chân tóc có thể có cơ hội mọc lại thành ra có thể mọc thêm tóc lại một phần mà lại giúp cho những tóc yếu khác không có bị rụng nữa, mà lại mạnh hơn. Nếu mà rụng tóc trên năm năm thì có chỉ một cách là cấy tóc thôi, hair transplant thôi.





Hưng Việt : Thưa bác sĩ, những phương pháp mà bác sĩ nêu lên đó, đa số tôi nghe là dùng laser. Bây giờ bác sĩ có thể nói rõ hơn laser giải quyết những cái vấn đề gì mà không thể giải quyết được những cái vấn đề gì?





Bs Thùy Trang : Ở đây có máy laser gọi là Picoway. Picoway là laser chuyên môn trị cho nếp nhăn và nám. It's the number one laser for trị nám từ bên Mỹ. And trị mấy cái pigment, mấy cái da mà đen đen trên mặt. And cái laser đó also trị facial rejuvenation cho săn da mặt lại, cho chân lông nhỏ lại, cho da mặt đều đặn cho trẻ lại.





Mỹ Dung : Dạ mỗi lần mà những điều trị đó thì phải đi cỡ mấy lần hả chị?





Bs Thùy Trang : Thường thường em đề nghị là đi từ năm đến sáu lần, mà một tháng đi một lần tại vì trị nám rất là khó cũng phải từ từ mới bớt, chứ không phải bớt liền. Mà trị nám cũng phải uống thuốc nữa, còn phải trị bằng kem, và chống nắng nữa, quan trọng nhất chống nắng thì phải xài all the time, còn nếu bệnh nhân mà không chịu xài chống nắng hay là không có take care cái da mình thì trị nám rất là khó không thể nào mà bớt nhiều được. Trị nám thường thường thì bớt được từ 20 tới 80%. Sometimes bớt 90%.





Mỹ Dung : Dạ, hồi nãy bác sĩ nói là căng chỉ sinh học đó bác sĩ, thì bác sĩ có thể giải thích thêm một chút không?





Bs Thùy Trang : Dạ được, căng chỉ sinh học ở đây, Trang có làm hai loại chỉ. Một loại gọi là PDO thread căng da mặt, mà kéo dài được tới 12 tháng. Còn loại căng chỉ gọi là Silhouette Soft làm lần 1 thôi mà cái chỉ được giữ trên mặt được 2 năm.





Hưng Việt : Cái đó là sao? mình căng cái da ra hả?





Bs Thùy Trang : Chích thuốc tê trên mặt, hai má and then để kim thông vô trên mặt rồi sợi dây chỉ có mấy cái gai, để vô đúng hướng kéo lên cái mặt chung với cái chỉ, giữ cái da ngay chổ đó, xong rồi cái mặt căng lên luôn. Đàn ông làm được hết. Như mấy người bị double chin hay là xệ cái cổ á, làm được hết, kéo trên trán nữa, chỗ chân mày. Nếu chân mày bị xệ đó kéo lên. Nhưng mà kéo trên chân mày, được khoảng 6 tháng tới 12 tháng, không có được lâu, after 12 tháng phải làm lại.





Hưng Việt : Thưa bác sĩ có một phương pháp mà chúng tôi thấy có đề cập ở trên trong cái quyển sổ tay của clinic này là xóa được cái hình xăm. Bác sĩ dùng phương pháp gì mà xóa được cái hình xăm đó và tẩy được hoàn toàn không?





Bs Thùy Trang : Trang có cái máy Picoway Laser là chuyên môn về pigment laser xóa xăm rất là hiệu quả. Xăm mà màu đen thì kết quả rất là thành công 90% trở lên, nhưng mà cái xăm màu đỏ hay màu vàng thì hơi khó hơn chút xíu bớt 80% thôi tại vì laser không có hấp thu vô được nhiều, nhưng phải làm năm lần tới sáu lần mới xong liệu trình cho xóa xăm.





Mỹ Dung : Dạ còn như những trường hợp mà da bị mụn hay vết sẹo của mụn, có thể xóa bằng laser được không?





Bs Thùy Trang : Dạ, được tại cái đó cũng là Picoway nó gọi là Facial Rejuvenation nó làm như cái laser bằng kim vậy đó giống như skin needling nó trị cái da cho thẳng ra.





Mỹ Dung : Dạ và mỗi cái thì mình trị liệu chắc cũng phải mất thời gian khác nhau hả bác sĩ?







Bs Thùy Trang : Mỗi phương pháp liệu trình là có mỗi cái chương trình hết. Lúc mà khách vô Trang hay giải thích là trị bằng cách gì, cái protocol này là cần bao nhiêu lần để trị cho được hiệu quả nhiều nhất. Thí dụ cấy tóc dưỡng tóc là mua package sáu lần là trị đều mỗi tháng, còn thí dụ da đi, có người muốn da đẹp thôi, không phải là bị nhiều problem gì hết, thì ba lần thôi. Còn bị nám và bị thẹo trên da hay là có những vấn đề nghiêm trọng thì Trang đề nghị làm sáu lần Và sau đó thì cố gắng trở lại một năm một lần để cho maintenance treatment.





Mỹ Dung : Và những cái vấn đề an toàn của mấy công nghệ này thì sao hả Bác sĩ?





Bs Thùy Trang : Thí dụ PRP treatment là Platelet Rich Plasma là lấy máu thì cái đó rất là an toàn. 90% là an toàn không có gì nguy hiểm. Để lăn kim vô trên da mình sợ nhiễm trùng nhưng mà tại vì máu của chúng ta đó, thì có kháng thể sẵn rồi, thành ra phần trăm bị nhiễm trùng rất là hiếm. Nhưng mà laser cũng có cái nguy hiểm là có thể bị nám thêm, có thể bị phỏng, tại vì làm nhiều khi không đúng cách, cái máy nóng thì ảnh hưởng lên da. Thành ra quan trọng là cái người dùng laser phải training đàng hoàng. Mà có bằng cấp đàng hoàng mới được dùng laser. Ở đây em có bằng cấp, cô thẩm mỹ, hay là y tá rồi Trang nữa phải có bằng hết, laser licence and laser procession làm cái gì cũng phải có bằng đàng hoàng hết. Mà phải học đàng hoàng.



Bác sĩ Trầm Thùy Trang Hưng Việt : Bác sĩ đề cập tới vấn đề bằng cấp thì nó dẫn tôi trở lại một câu hỏi tôi đã có trong đầu. Bác sĩ đã tốt nghiệp là một bác sĩ y khoa chuyên về trị bệnh rồi bây giờ bác sĩ lại lo về vấn đề thẩm mỹ này thì bác sĩ phải qua một khóa học làm bác sĩ thẩm mỹ mất hết bao lâu rồi?





Bs Thùy Trang : Dạ cũng hai năm, mà lúc nào cũng phải học thêm hết trơn. mỗi năm cũng phải đi conference, cố gắng theo thời gian, theo cái gì mà chương trình mới thì cũng phải học thêm. Còn làm mấy cái gì cũng phải có giấy tờ, cũng như là có người hướng dẫn, training đàng hoàng hết thì mới được làm.





Hưng Việt : Mà như vậy là tốt nghiệp một cái bằng bác sĩ khác hả?





Bs Thùy Trang : Không, Trang thì tại có làm da đó, Trang không phải có bằng khác, nhưng mà mấy cái chuyện mà chút chút như là PRP hay làm Threadleaf hay là gì cũng phải có training hết bằng bác sĩ chuyên môn hướng dẫn, rồi mới cấp bằng cho làm. Thì mới được.





Mỹ Dung : Dạ, Bác sĩ hồi nãy có nói về chích Botox nữa, là sao hả bác sĩ?





Bs Thùy Trang : Dạ, botox thường thường tiêm trên trán hay mắt, vòng vòng mắt, trên mặt có nhiều chỗ nếp nhăn. Botox là toxin nó làm cho cái bắp thịt mình đừng có nhúc nhích nữa như là paralyzed muscle in the body. Phải tiêm đúng chỗ là chỗ đó không có nhăn nữa là nếp nhăn mất luôn, mà được có chỉ từ 4 tháng tới 6 tháng thôi. Một năm thường phải tiêm từ hai lần tới ba lần.





Mỹ Dung : Mà chích cái đó nhiều thì nó có bị ảnh hưởng đến sức khỏe không bác sĩ?





Bs Thùy Trang : Rất là hiếm, tại vì cái dose rất là thấp, thường thường đa số là không sao nhưng mà nếu mà tiêm thuốc đó mà tiêm không đúng cái bắp thịt đó, nếu mà lỡ mà tiêm vô sai chút xíu thì mí mắt sụp xuống hay là chân mày sụp, mấy cái đó có thể xảy ra.





Botox là trị nếp nhăn, nhất là mắt nè, tại nhíu, nhíu nhiều quá. Những người mà có cái hàm bự chích cho bắp thịt teo lại thì làm cho mặt gọn lại.





Những người mà để filler như là restylane hay là filler cho căng lên đó thì cái đó thời gian nếu mà họ làm nhiều quá như là overfill mà họ ngưng làm thì nó deflate, nó hụp xuống thì tất nhiên nó phải xệ xuống. Cái quan trọng là tùy theo người trị, hướng dẫn.





Mỹ Dung : Dạ ở đây bác sĩ có trị bằng mấy loại filler nào hả bác sĩ?





Bs Thùy Trang : Ở đây Trang có trị filler như là Restylane, là hyaluronic acid, và sau mấy cái filler khác là PLA Sculptra. Mà Sculptra là cái filler được tạo ra gần giống dạng tự nhiên trong cơ thể nhất so với những filler khác trên thị trường. Khi tiêm vào, nó thúc đẩy da sản sinh collagen. Do đó, sau khi filler tan, thì trên da vẫn còn lại lớp collagen tự nhiên của chúng ta. Phương pháp này được nhiều người ưa chuộng vì giữ được lâu và đem lại kết quả tự nhiên mà không bị căng cứng như cái filler hyaluronic acid.





Hưng Việt : Dạ, còn vấn đề gân máu thì sao bác sĩ?





Bs Thùy Trang : Dạ ở đây có laser đặng trị gân máu trên mũi hay trên mặt, hay là gân máu trên chân.





Hưng Việt : Cái đó có mất thời gian nhiều không bác sĩ?





Bs Thùy Trang : Thí dụ gân máu trên lỗ mũi thì mất thời gian chừng 10 phút, 20 phút thôi hà, có thể chỉ một lần tới hai lần thôi trong một năm. Ở chân có nhiều khi tùy theo liệu trình nhiều hay ít, mà nếu ít thì có thể một lần thôi mà nếu mà nhiều thì có nhiều khi ba đợt mới xong.





Người Á châu mình bị nổi gân máu trên chân cũng nhiều lắm. Tại vì lúc mà mang bầu pressure ảnh hưởng làm cho bị varicose veins, ra mấy cái đó làm cho nổi gân.





Mỹ Dung : Cái đó phải là giãn tĩnh mạch không bác sĩ





Bs Thùy Trang : Giãn tĩnh mạch





Hưng Việt : Ngoài da ở trên mặt ở tay xóa hình xăm này kia v.v… Bác sĩ có còn trị thẩm mỹ ở những khu vực nào ở trên cơ thể không?





Bs Thùy Trang : Trang có trị tan mỡ trên bụng, trên mông hay là lưng, thì Trang tiêm thuốc trị tan mỡ.





Mỹ Dung : Vậy không có cần phải giải phẫu hả bác sĩ?





Bs Thùy Trang : Giải phẫu thì được 100%, còn tiêm thì được 20-40% thôi, chứ không có được như giải phẫu.





Hưng Việt : So sánh với lại phương pháp tập thể dục thì cái nào hiệu quả hơn bác sĩ?





Bs Thùy Trang : Lúc nào cũng vậy, tập thể dục là quan trọng nhất. Tại vì tập thể dục là căng mấy bắp thịt and giúp cho tan mỡ, nhưng mà quan trọng hơn nữa đó là ăn uống. Phải ăn đàng hoàng thì lúc nào cũng là quan trọng nhất, rồi mới tới tập thể dục, and then mới tới chích tan mỡ.





Hưng Việt : Như vậy theo bác sĩ thì để tránh cái vấn đề mà bị mỡ nhiều đó thì trong chuyện ăn uống dinh dưỡng đó chúng ta cần tránh những thức ăn nào?





Bs Thùy Trang : Quan trọng là chúng ta phải tránh ăn đồ ngọt tại chất đường làm cho chúng ta ghiền. Lúc nào ăn đường xong muốn thèm, ăn thêm, ăn thêm. Ăn lặt vặt nhiều quá, ăn chút chút chút hoài and then ăn trái cây nhiều quá. Có nhiều khi những người khác nghĩ, ồ, lên cân tại ăn mỡ nhiều, mà thật sự đa số chúng ta ai cũng tránh mỡ, mà tại vì thời nay ai cũng ăn toàn là chất đường, chất ngọt, chất béo, nói chung là cái đó không tốt, làm cho lên cân.





Anh biết cái sữa skim milk không? mình make mistake tại nghĩ skim milk là tốt, tại không có béo. Nhưng mà thật skim milk nó để đường vô đó. Yeah có sugar, thành ra sugar nó làm cho phải uống thêm, uống nhiều hơn nữa. sometimes uống full cream tốt hơn nhiều.





Hưng Việt : Và những khách hàng của bác sĩ ở đây cái thành phần tuổi tác của họ, bác sĩ có thể chia ra vào những khoảng nào không ạ?





Bs Thùy Trang : Trang thì gặp thường tuổi tác từ 17 tuổi tới 80 tuổi có hết, tại vì Trang trị variety lắm. Tại vì 16, 17 tuổi thì về mụn, từ 23, 24, 25 thì mụt ruồi, từ ba mươi mấy tới bốn mươi mấy là nếp nhăn, muốn cho da đẹp hơn, với lại sometimes rụng tóc, muốn prevention, mấy bác lớn tuổi thì về ung thư da, skin cancer.





Hưng Việt : Dạ thay mặt cho cô Mỹ Dung cùng quý thính giả nhất là những thính giả phái nữ chúng tôi xin thành thật cảm ơn bác sĩ Trầm Thùy Trang rất là nhiều đã dành thời giờ quý báu của bác sĩ. đang rất là bận rộn với khách hàng mà cũng cho một cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Xin kính chúc bác sĩ được nhiều sức khỏe và phòng mạch luôn luôn được có đông đảo thân chủ.





Bs Thùy Trang : Trang xin cám ơn anh Việt và chị Mỹ Dung và thính giả của đài SBS.





Mỹ Dung : Dạ cảm ơn bác sĩ.





Để biết thêm chi tiết quý vị có thể liên lạc phòng mạch I-Skin qua số: (07) 3118 5260.