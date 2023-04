Chuyện Queensland: Cộng đồng người Việt ở Gold Coast

Hưng Việt : Dạ xin kính chào cô Mai Trần Stewart.





Mai Trần : Dạ Mai xin kính chào anh Hưng Việt và chị Mỹ Dung và thính giả đang nghe đài SBS.





Mỹ Dung : Chào Mai. Trước tiên thì Mai cho biết là động lực nào thúc đẩy Mai đến việc thành lập cộng đồng người Việt ở Gold Coast này?





Mai Trần : Động lực để Mai tổ chức một cái cộng đồng ở Gold Coast là bởi vì những ngày đầu Mai qua Úc thì mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn bởi vì mình qua visa du lịch, mình cũng không có được một cái chương trình gì của chính phủ. Mình đã trải qua những khó khăn do đó mình có mong ước rằng sau này mình có điều kiện, sorry sorry khi mà nhớ lại những cái chuyện của những năm trước mình rất là xúc động, mình đã vượt qua. Cho đến bây giờ đã có một cái cộng đồng lớn như vậy thì mình cảm thấy mình rất là vui cho nên mình cảm động khi nhắc lại những cái điều đó.





Mình có mong ước rằng một ngày nào đó những người Việt mới qua sẽ được một cái cộng đồng hoặc là những người có tấm lòng cùng nhau để giúp đỡ những người đó.





Mỹ Dung : Vậy cộng đồng đã có bao nhiêu thành viên hiện giờ hả Mai?





Mai Trần : Năm 2020 là bắt đầu mùa dịch, Queensland lockdown thì lúc đó Mai bắt đầu làm việc, con mình nó cũng khá lớn, nó đã đi học rồi. Mai xin phép cảm tạ Chúa vì Mai là người đạo Tin lành, mọi thứ Mai làm việc đều có sự hướng dẫn của Chúa. Nơi Mai đang sinh sống có những hoàn cảnh mà Mai biết là các gia đình của các em du học sinh, cha mẹ qua đây thăm nuôi và mắc kẹt ở lại. Các em không có được hưởng một cái chế độ nào, thì du học sinh mà. Cho nên các em đó hầu như không có thức ăn để ăn trong cái mùa dịch đầu năm đó. Thì Mai thấy trên cái hội Việt Úc người ta có chương trình giúp đỡ cộng đồng. Từ đó Mai mới hô hào lên cho cộng đồng của mình lên trang Cộng Đồng Gold Coast. Mai mới nói là Mai có một số đồ ăn thức uống thì ai có cần sự giúp đỡ Mai sẽ tặng, thì nhiều gia đình đã lên tiếng để được nhận những cái món quà đó và tại mùa dịch mình chỉ đem thức ăn mình để ở trước cửa thôi. Nhưng mà Mai đã nắm được số lượng của những người đang cần và dần dần cái tình thương, cái lòng tốt bụng của người Việt mình ở đây rất là nhiều, giống như là đang chờ một cái cơ hội, một người đứng lên để mà mọi người cùng nhau giúp đỡ, Mai thấy rõ điều đó bởi cái tình yêu thương của người Việt mình ở đây nó nhiều lắm, không có cơ hội để họ làm thôi. Mình đã đứng ra mình làm thì tất cả mọi người đều happy về cái điều đó thì nhắn tin cho Mai: “chị Mai ơi em ủng hộ cái này, em ủng hộ cái kia, chị Mai xem coi có ai cần gì thì chia sẻ cho họ, có người thì cho gạo có người thì cho tiền. Rồi Little Shop For Free ra đời từ năm đó. Mai gọi là Little Shop For Free bởi vì tất cả tình yêu thương mình tặng cho nhau miễn phí. Mai mới dùng cái group đó để mình kêu gọi, mọi người có thể ủng hộ. Cái Little Shop For Free này không những là giúp đỡ ở cộng đồng Gold Coast mà cả Brisbane. Nhiều người thuê một cái nhà mà họ không có cái nệm để ngủ, không có một cái chăn để đắp đó. Thì cái Little Shop nhiều người cho đến mình sẽ thuê một cái xe và đem đến tận nhà cho họ.



Tặng tủ giường cho sắc tộc bạn Mỹ Dung : Dạ Mai nói thêm về cái cách thức hoạt động của cái Little Shop nha.





Mai Trần : Dạ nó rất là đơn giản. Thí dụ mỗi gia đình có dư món gì đó không xài đến mà còn xài tốt thì sẽ liên hệ với Mai, Mai sẽ đăng cái món quà của cái người tặng đó lên group của mình, mọi người sẽ nhìn thấy và nếu cần thì đến lấy hoặc là Mai thấy những thứ tốt quá mà thí dụ không ai cần thì Mai sẽ đến lấy đem về shop của mình để dành một ngày nào đó có người cần. Cái Little Shop này không phải là để dùng cho những người quá khó khăn mà chỉ dành cho những người cần, thí dụ một mai người đó sẽ có những món quà, món đồ trong nhà mình dư thì lại tặng cho người khác, gọi là tặng cho nhau. Còn nếu mà gặp đúng người mà họ khó khăn, giống như một cái món quà mà Chúa ban cho họ rất là tuyệt vời. Và dần dần sao mà đến bây giờ vẫn tồn tại và nó rất là nhân văn. Nó không phải là ở cái cộng đồng người Việt nữa mà cả cái cộng đồng quốc tế thấy những cái việc làm đó bây giờ những cái món đồ họ có họ cũng gửi cho Mai.





Hưng Việt : Thưa cô cái số người cho cũng như cái số người nhận đó cộng lại thì theo sự ước tính của cô là khoảng bao nhiêu người?





Mai Trần : Ôi cái đó là nó quá nhiều so với bao nhiêu năm nay rồi không thể ước tính được quá lớn.





Hưng Việt : từ năm 2020 tới giờ khoảng 100 người không?





Mai Trần : Dạ hơn như thế nữa là bởi vì bây giờ không phải mình tặng riêng cho cộng đồng người Việt mình nữa, tại người Việt mình đã ổn định, những cái phần quà này sẽ tặng những người tị nạn ở nước khác. Những món quà của những tấm lòng người Việt mình tặng nhiều khi nó lớn lắm, có giá trị lắm. Món quà của họ tuy rằng họ xài qua nhưng mà nó rất là mới, có giá trị nếu mà bán ra thì cũng phải là hàng trăm đô. Nhưng mà mình tặng free cho họ, họ mừng, họ cảm giác giống như là ôi món quà này là Chúa cho tôi, rất là tuyệt vời.





Hưng Việt : Cảm ơn cô Mai. Chúng tôi được biết tổ chức “Cộng đồng” của cô chủ trương hội nhập với sinh hoạt chung không phải chỉ cộng đồng người Việt của mình mà còn với những cộng đồng bạn khác, cộng đồng chính mạch và cộng đồng sắc tộc khác thì cô đã đề cập tới cái việc mà tặng quà cho những người tị nạn ở các nước khác mới qua, thì ngoài ra còn có những cái sinh hoạt chung gì với nhau hay không, thưa cô có thể cho biết được không?





Mai Trần : Dạ, ở Gold Coast này là vui lắm, có những cái hoạt động múa hát trong cộng đồng của mình trong cái những ngày lễ lớn. Ngày lễ Australia Day các chị em trong nhóm múa của mình mặc những cái áo có lá cờ Úc để cùng chào cờ rồi hát Quốc ca.





Ngày lễ Harmony là ngày đa sắc tộc mình múa hát với nhau rồi có những cái chương trình ở ngoài park, bởi vì Mai muốn mang nền văn hóa người Việt của mình để cho các bạn nước khác thấy được. Mai muốn mang những cái nét đẹp của người phụ nữ trên chiếc áo dài và nón lá và những cái bài múa có nội dung về quê hương đất nước của mình từ ngày xưa để thấy được cái nét truyền thống đó lưu giữ.





Ngày ANZAC Day cũng tập trung bận áo dài đi diễu hành cùng chung với mọi người.





Tiếp theo là tháng 6 có ngày lễ hội Queensland Day. Mình múa xong rồi thì mình tặng một cái nón lá, nó giá trị nó không có bao nhiêu hết, nhưng mà khi mình tặng cho ban tổ chức mỗi người một cái họ vui dữ lắm.





Rồi ngày 18 tháng 6 là ngày Students’ Fair thì các em thì không có điều kiện để múa hát hay là biểu diễn gì hết, thì các chị cũng lại tiếp tục để phụ các em trong việc múa hát biểu diễn, để đem nền văn hóa người Việt này lên cho các em học sinh quốc tế thấy được chiếc áo dài trắng, để mà nhìn thấy cái trang phục học sinh ở Việt Nam như thế nào và biểu diễn hơi sôi động xíu để cho thấy được cái nền âm nhạc của người Việt Nam mình ở cái lứa tuổi học sinh.





Tháng 8 là có cái lễ đa văn hóa thì hầu như Queensland hay Gold Coast thì cũng đều có tổ chức cái lễ văn hóa tháng 8 hết thì cũng đại diện cho Việt Nam, Mai cũng tham gia cái lễ hội đa sắc tộc. Nói chung là mỗi một cái phong trào đều có một cái ý nghĩa và mình phải làm những cái điều đó một cách trách nhiệm và trọn vẹn.





Hưng Việt : Cảm ơn cô. Qua cái danh sách những cái sinh hoạt mà cô vừa trình bày đó thì đó là những cơ hội để cho cái cộng đồng người Việt mình ở Gold Coast chia sẻ một chút văn hóa của người Việt mình với lại cộng đồng ở đây. Nhưng mà có những cái sinh hoạt mà rất đặc biệt cổ truyền của người Việt đó như Tết Nguyên Đán như là Trung thu v.v… thì tôi chỉ nghĩ chắc chắn là cộng đồng ở đây cũng có tổ chức phải không ạ?





Mai Trần : Dạ đầu tiên đó là Tết Nguyên Đán thì ai cũng xa quê cũng nhớ về quê hương của mình hết. Tết là cái ngày quan trọng nhất. Năm đầu là 2021 tổ chức cũng khá đông nhưng mà chỉ riêng rẽ ở Gold Coast thôi. Năm 2022 thì mỗi gia đình quay một cái video ăn Tết của gia đình mình và gửi những hình ảnh của gia đình rồi Mai làm một cái video ăn Tết trong mùa dịch để khích lệ mọi người dù có dịch thì mình cũng phải giữ ngày tết Việt Nam, vẫn mặc áo dài, vẫn nấu bánh tét. Cái video gọi là Tết Việt ở Queensland mà không chỉ ở Gold Coast mà cả Queensland mình.





Tiếp theo là Lễ Trung Thu. Trung thu thì không thể nào bỏ qua cho các cháu nhỏ vì các cháu là những thiên thần được sinh ra ở Úc thì các cháu sẽ không biết gì về truyền thống Việt Nam và điều đó là cần phải lưu giữ và để cho các cháu thấy được nền văn hóa của Việt Nam là như thế nào. Thì càng ngày tổ chức càng lớn mạnh bởi vì được nhiều người tham gia, được nhiều người quan tâm và cũng được nhiều người giúp đỡ về mọi thứ cho nên mỗi một năm nó sẽ hoàn hảo hơn vui vẻ hơn mà không những ở Gold Coast mà là ở cả Brisbane mình luôn. Mai cũng cảm ơn cộng đồng người Việt của mình tại Queensland các cô chú lặn lội xuống để tặng lồng đèn, tặng cho các cháu nhỏ.



Tham dự Harmony Day Hưng Việt : Theo như cô trình bày thì một cái hội đoàn một tổ chức nào cũng vậy cần có sự giúp đỡ của nhiều người. Cô có nghĩ tới cái việc thành lập một cái tổ chức mà có đăng bạ, có register với lại chính quyền để thành một cái tổ chức chính thức và sau đó là có bầu cử ban chấp hành để có nhiều người, nhiều bàn tay phụ giúp cho cô hay không?





Mai Trần : Dạ cái điều đó là cái điều tốt, cái gì mà giúp cho cộng đồng của mình lớn mạnh giúp cho cộng đồng mình phát triển và được lưu tâm nhiều hơn thì điều đó là điều con cảm thấy rất là vui. Vì sẽ có nhiều người cùng làm việc.





Hưng Việt : Bởi vì khi mà thành lập cái tổ chức chánh thức như vậy đó thì thứ nhất là hoạt động nó quy củ hơn, mình có nội quy mình có một cái khuôn khổ để mình hoạt động, thứ hai nữa đó mình dễ xin sự tài trợ giúp đỡ của chính phủ hơn, cô có đồng ý với điểm đó hay không?





Mai Trần : Dạ đúng rồi ạ. Dạ đúng.





Hưng Việt : Hôm nay chúng tôi có mặt ở đây là nhân dịp cái buổi ra mắt của hội người Việt Cao niên ở Gold Coast - không biết gọi là cái hội được không hay là nhóm người Việt Cao niên ở Gold Coast – Thì đó là một điều tốt bởi vì là một cái nơi để mà những bậc lớn tuổi có thể gặp gỡ, chia sẻ những buồn vui với nhau. Nhưng mà ở một cái thái cực khác là các bạn trẻ thanh niên sinh viên đó thì cô Mai có tổ chức những cái sinh hoạt gì cho các bạn đó và cái điểm quan trọng hơn nữa là việc gìn giữ tiếng Việt đó, văn hóa và ngôn ngữ Việt đó thì ở Gold Coast này có trường tiếng Việt nào cho các em chưa?





Mai Trần : Dạ, người lớn tuổi thì mình đang tổ chức ở đây, họ cũng có nhiều nhu cầu. Các em trẻ ở đây thì theo Mai biết là một nhóm thanh niên đã thành lập một đội bóng đá ở Gold Coast này và đang duy trì từ mấy năm nay, còn đa số là các em du học sinh qua đây thì các em có những hội nhóm ở trường của mình, sometimes có những cái lễ hội đa văn hóa thì các chị lớn tuổi cũng hòa đồng để đưa nền văn hóa của mình lên. Còn những cái lễ hội nhỏ thì Mai giúp các em về trang phục, về lồng đèn, về các thứ để các em có thể show ra cho mọi người quốc tế thấy. Nón lá, áo dài đều trang bị cho các em mượn hết để các em có thể thực hiện trong cái group của mình và song song đó thì Mai lưu ý các em thanh niên du học sinh. Thời gian đầu các em qua rất là khó khăn cũng giống như mình vậy, mà mình là người lớn, mình còn có gia đình, mình còn có chồng con còn các em qua thì các em không có ai cả. Các em còn nhỏ mà các em không có gia đình nhiều em bị sốc, bị trầm cảm luôn, gia đình phải qua tiếp tế. Do đó Mai rất lưu ý các em cần gì, thiếu thốn cái gì thì các em hãy liên lạc với chị, chị có thể giúp được gì cho các em thì chị sẽ giúp. Từ cái công việc cho các em làm thêm để mà kiếm thêm thu nhập rồi có thể kiếm cho các em những cái nơi ở ổn định thời gian đầu thôi, khi các em đã quen hết mọi việc ở bên đây rồi á thì các em sẽ tự lo được thì mình sẽ lo những cái em khác.





Hưng Việt : Lúc nãy cô có cho biết là trong những sinh hoạt gần đây thì có phái đoàn của cộng đồng người Việt ở Brisbane xuống để mà tham dự chia sẻ như là phát lồng đèn hay là tham dự hôm Tết vừa rồi thì cái liên hệ giữa cộng đồng Gold Coast ở đây với cộng đồng ở Brisbane chặt chẽ ra sao cô có thể cho biết không?





Mai Trần : Dạ ai cũng quý nhau hết, ai cũng thương nhau hết. Trong mọi cái công việc tốt thì sẽ hỗ trợ cho nhau thôi. Đơn giản là như vậy. Nói chung là bây giờ together với nhau hết rồi. Nó không có còn phân biệt là Gold Coast, không phân biệt đường xa gì nữa bởi vì vui quá, đó là cái niềm mong ước của Mai.





Hưng Việt : Thay mặt cho thính giả và thay mặt cho cô Mỹ Dung chúng tôi thành thật cảm ơn cô Mai Trần Stewart rất là nhiều mặc dù rất bận rộn trong cái buổi ra mắt của hội Cao niên hôm nay cũng dành thời giờ quý báu của cô cho cuộc phỏng vấn này. Kính chúc cô, gia đình được nhiều sức khỏe và tổ chức ở đây luôn luôn đạt được nhiều thành công thắng lợi.





Mai Trần : Dạ, cảm ơn anh Hưng Việt và chị Mỹ Dung, Mai cảm ơn tất cả quý thính giả nghe đài. Mai xin chào ạ.





Mỹ Dung : Dạ, cám ơn Mai.





Muốn biết thêm chi tiết quý vị có thể liên lạc cô Mai Trần qua số phone 0481 946 672





Mừng Tết Nguyên Đán