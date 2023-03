Chuyện Queensland: Kim Lê

Hưng Việt : Dạ xin chào cô Kim Lê.





Kim Lê : Dạ chào anh Hưng Việt, chào chị Mỹ Dung và chào thính giả của đài SBS.





Mỹ Dung : Chào cô Kim Lê.





Hưng Việt : Dạ, đầu tiên xin cô có thể vui lòng giải thích về ngành Remedial Massage tức là massage trị liệu. Nó dựa trên căn bản nào? Và nó trị được những chứng bịnh gì?





Kim Lê : Dạ massage trị liệu thường gọi là Remedial Massage là một trong những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc được công nhận và áp dụng rộng rãi trong ngành y học. Nghĩ tới massage là mình hay thường nghĩ massage thư giãn nhưng mà cái Remedial Massage là một cái khác. Khi làm Remedial Massage thì nó có hai bước: cái bước đầu tiên là assessment - làm bài test trước, kiểm tra nó có bệnh chỗ nào, bước thứ hai là tìm ra nguyên nhân bệnh rồi mới bắt đầu trị liệu. Trị liệu dựa theo vật lý học, bệnh chỗ nào mình trị chỗ đó chứ không phải như massage thư giãn là massage toàn thân. Remedial Massage thì phải học từ một đến hai năm vì mình trở thành Health practitioner cho nên khách hàng có thể claim lại bảo hiểm.





Có người thì massage xoa bóp bằng tay có nghĩa là ấn huyệt tác động lên trên cơ. Thứ hai mình cũng có thể dùng nhiệt là có thể dùng nóng hoặc lạnh, ví dụ như chườm nóng cho đau cơ hoặc lạnh cho trật gân. Có thể dùng ánh sáng có nghĩa là những tia hồng ngoại thải độc tố trong cơ thể và phát triển tế bào bên trong. Rồi có thể dùng kim giống như là Acupuncture, nhưng mà Acupuncture mình học thành doctor four-year degree.





Massage trị liệu là trị bên ngoài về cơ. Ví dụ như là bị thần kinh tọa có nghĩa là Sciatica về nerve nhưng mà remedial massage therapist cho cơ relieve cho cái tension đó, combine stretching exercises. Khách hàng đến đây 90% là bị đau vai gáy thì cái neck, back and shoulder rất là tension.





Thì em hay làm massage rồi em châm cứu, làm giác hơi rồi dùng thảo dược cho nên combine rất là nhiều. Rồi thứ ba nữa là golf elbow, tennis elbow thì bị đau cái cùi chỏ này nè, hoặc là knee replacement… muốn phục hồi sức khỏe nhanh thì người ta đi physio sau đó người ta đi làm Remedial. Rồi cái frozen shoulder là đau tay, giơ tay lên không có được. Và còn một cái nữa gọi là lymphatic drainage làm cho những người bị bệnh ung thư hoặc là phụ nữ sau khi sinh mà bị kiệt sức hoặc có thể lose weight nữa, thì tùy theo khách đến mà mình chọn cho cái bài nó thích hợp.





Hưng Việt : Cô có thể cho biết sự khác biệt giữa hai cái phương pháp physiotherapy và trị bằng remedial massage?





Kim Lê : Đó là một câu hỏi rất là hay. Physiotherapist là bác sĩ học bốn năm chuyên combine giữa cơ, xương và có thể diagnose. Remedial massage therapist có nghĩa là chuyên học về cơ thôi. Mỗi con người có hơn 600 cái cơ ở trên cơ thể. Khi học mình biết được cái cơ nằm ở đâu và nó kết thúc ở đâu. Đầu tiên là mình đi physio để biết cái chứng bệnh mình là gì. Còn remedial therapist học có một hoặc hai năm thì không phải là bác sĩ chỉ là người trị liệu thôi. Không có thể nào mà đưa thuốc hoặc là kê đơn. Giống như cái người về xương thì mình phải đi chiropractor còn cái người mà muốn diagnose cái chứng bệnh nó là physiotherapist còn cái người liên quan tới cơ là bạn nên đi remedial massage therapist. Bởi vì khi remedial mình trị liệu mình chỉ cần làm một cái khu bệnh đó thôi chứ không phải là mình làm hết toàn thân và mình viết lại hết những cái gì mình làm rồi mình keep cho bảy năm làm legal document.





Hưng Việt : Cô bắt đầu chọn theo hành nghề remedial massage này lý do vì sao?





Kim Lê : Khi xưa đó em rất thích làm cô giáo hoặc là làm nurse và đặc biệt rất là thích chăm sóc cho người già và ba mẹ hay đau bệnh ở quê hay làm giác hơi. Em học trường Trung cấp Y tế rồi được vào làm nhân viên về Beauty and massage therapist chứ không phải là nhân viên massage trị liệu tại vì ở Việt Nam mình là cái ngành spa nó phát triển nhưng mà ít người hiểu được massage trị liệu là phải đi học trong y học cổ truyền.





Từ khi mà bước vào làm rồi thì thấy mình đam mê. Người ta cứ khen, rồi người ta improve cái da nó đẹp hơn, con người cũng khỏe hơn rồi xong người ta cứ nói Kim ơi sao cái tay Kim giống y như là healing hand vậy đó cho nên càng học là càng thấy đam mê, cứ đi học miết tới bây giờ mà còn vẫn đi học luôn thì đến với cái nghề massage trị liệu là một cái duyên chứ không có phải là sự lựa chọn tại vì cái văn hóa của mình không ai chọn đi học massage hết.





Mỹ Dung : Vậy tới bây giờ thì em đã hành nghề bao lâu rồi?





Kim Lê : Dạ em đã hành nghề hơn 20 năm rồi chị. Em vào làm Sixth Sense Spa vừa học vừa làm luôn. Bốn năm sau đó nó chuyển em đi the Dominican Republic làm nhân viên chuyên đào tạo về ngành Spa, em chuyên dạy cho đội ngũ ở Dominican Republic. Em trở thành người quản lý làm cho tập đoàn Accor. Sau đó em đi Papua New Guinea, Fiji làm Spa Director. Việc học là xuất phát từ trường Trung cấp Y tế nhưng mà em học ở Argentina và học rất nhiều ở Thái. Đến Úc em học trường Q Academy Remedial Massage bởi vì em muốn làm physiotherapist hay là Occupational Therapist hay là Acupuncture, đó là doctor degree nhưng mà do tiếng Anh em không có giỏi cho nên em học diploma, đó là pathway để vào học doctor degree thì hiện tại bây giờ em học Acupuncture Natural Therapist nghĩa là dual degree.





Mỹ Dung : Vậy Le Spa Massage khai trương từ năm nào và có bao nhiêu nhân viên, rồi ngoài cái remedial massage còn cung cấp những cái dịch vụ nào nữa?





Kim Lê : Dạ khi đến Úc thì em vừa làm và vừa mở cái Le Spa Massage Acadamy vào năm 2017. Chỉ có một mình em làm thôi rồi nhiều khi thuê mấy bạn sinh viên. Nhiều khi không có điều kiện để mà trả lương thì trả gạo luôn. Tự setup cái website cho mình luôn. Bây giờ là 12 người, ba người trainer là người dạy, rồi năm người Remedial Massage Therapist, ba người làm beauty, facial, còn lại là làm relaxation và một bạn nữa là làm lễ tân.





Mỹ Dung : Vậy em cho biết là có mấy loại massage?





Kim Lê : Dạ có hơn 200 loại massage. Cơ bản nhất là whole body massage gọi là Swedish massage chỉ sử dụng dầu medium pressure for relaxation purpose. Thái traditional massage thì kg sử dụng dầu mà mình chỉ ấn huyệt, Compression and stretching mobilisation, Pregnacy massage là chuyên massage cho bà bầu. Aroma therapy massage chuyên sâu về dầu. Những cái tinh dầu, giống như là lavender cho relaxation purpose, orange cho happy rồi lemon grass cho changing. Rồi sau đó thì massage đá nóng, thì mình cứ combine giữa cái relaxation rồi mình add đá nóng vô. Lymphatic drainage massage nó chuyên sâu về cho bị ung thư hoặc là sau khi chemotherapy hoặc là before and after operation.





Hưng Việt : Thưa cô ở đây còn là một cái academy tức là một cái nơi huấn luyện thì những người mà theo học cái khóa huấn luyện ở đây đó thì cô có thể cho biết là học mỗi tuần mấy tiếng? Học bao lâu thì xong và cái lệ phí là bao nhiêu?





Kim Lê : Dạ, nói về cái khóa học ở Le Spa Massage Academy thì em có rất là nhiều bài để dạy. Những bài cơ bản nhất là cho mấy bạn hồi giờ không có biết massage là introduction course for two days mà chuyên về practical có nghĩa là chuyên về thực hành thôi. Em cũng dạy lý thuyết nữa khoảng 90 phút đến hai tiếng là nói về cơ và xương thì cái bài đó hai ngày là 660 đô. Hoặc là introduction facial chuyên về bảy bước tẩy trang rửa mặt rồi chuyên sâu về massage rồi sau đó là đắp mask toner Cái đó cũng là hai ngày cũng là 660 đô. Kim có cái khóa học là Advanced for CPE points có nghĩa là Continue Professional Education. Những người mà remedial massage để hành nghề hàng năm thì phải đi học 20 points thì em là chuyên cung cấp những bài đó để giữ cái bằng của mình. Bài đó bao gồm giác hơi, chắc em là một trong những người đầu tiên của Úc mà dạy giác hơi lửa ở nước Úc mình. Nếu như người ta học hai ngày thì được 16 điểm. Sau cái bài đó em có cái bài herbal compress là chuyên về thảo dược. Rồi em có bài Thái stretching, dry needling chỉ chuyên trị cơ thôi. Có những cái Advance về beauty em cũng dạy như waxing, làm nail nè, dry needling. Bài Advance thì có nhiều khi học một tuần thì còn khoảng 1.000 đô hoặc là có nhiều bài bốn ngày nhưng 1.500 đô. Những cái khóa học của em dạy chuyên sâu về thực hành.





Mỹ Dung : Theo như em kể thì nghề massage này cũng rất thú vị ha. Em có thể chia sẻ một ít buồn vui trải nghiệm ở trong nghề không em?





Kim Lê : Dạ cái nghề nào nó cũng có cái buồn vui và cái khó khăn nhưng mà cái nghề massage trị liệu dạy ở đây thì vui thì nhiều mà buồn thì cũng không ít. Vui vì học sinh đến học là về nhà được mở tiệm nè. Những phụ nữ mà sau khi sinh hoặc là cần việc làm part time thì cái này rất là tuyệt vời. Hoặc có thể đi làm Mobile. Cho nên những cái motivation để cho phụ nữ đi làm mà giúp cho bản thân họ, em cảm thấy vui lắm, cái đó là một niềm vui. Da của người ta đẹp, “tối đang ngủ gửi tin nhắn Kim ơi da tao đẹp quá tao cảm ơn mày nha” , là những cái đó thì nó vượt qua hết tất cả những khổ cực mà mình ráng. Tại vì mình có cái passion cái tình yêu về nghề thì thấy những cái tin nhắn mà học sinh thành công rồi những người sức khỏe tốt hơn, yêu đời hơn là em cảm thấy vui.





Còn chuyện buồn của mình là người châu Á nói chung và người Việt mình nói riêng thì rất là thông minh và tay chân rất là khéo léo. Rất là nhiều bạn nữ gọi điện chị ơi em muốn đi học massage. Xong cái, mai gọi lại chị ơi gia đình em không cho, chồng em không cho. Sao em cảm thấy buồn bởi vì mình làm cũng giống như những cái công việc khác. Nghề massage mình làm phục hồi sức khỏe, không những cho người thân gia đình nhưng mà không có được gia đình ủng hộ hoặc là người yêu ủng hộ cho nên em cảm thấy rất là buồn.











Hưng Việt : Tôi nghĩ cái nỗi buồn mà cô Kim vừa đề cập đó nó là một cái định kiến của xã hội mình.





Theo chỗ tôi được biết thì ngoài cái việc học để trở thành một Remedial massage therapist để hành nghề này thì cô Kim còn học và tốt nghiệp nhiều cái ngành nghề khác nữa phải không và ngoài ra cô cũng tự đi làm những cái việc mà cô không có được training để với mục đích là học hỏi và để giúp đỡ cho người khác thì cô có thể cho biết khái niệm về những cái việc làm những cái việc học của cô





Kim Lê : Dạ khi em đến Úc vào học ở trường QUT mới thấy là tiếng Anh mình không có giỏi. Giỏi cỡ mấy mình không có nói bằng người bản địa mà mình có cái đôi tay mình giỏi hơn, thôi thì mình đi học lại massage cho nó bài bản cho nên từ đó là đi học về Remedial Massage. Nhưng mà trong tâm lúc nào cũng muốn làm cô giáo hết cho nên đi học làm cô giáo. Xong vào trường TAFE của South Bank xin làm cô giáo dạy tiếng Anh. Rồi vô đó mới biết là tiếng Anh mình không có giỏi gì hết, phát âm đâu có chuẩn đâu. Cho nên mà mê đứng lớp quá thì đi làm Volunteer, sau đó lại được trường chuyển đi làm ở City Council chuyên dạy nấu ăn. Nhưng mà nấu ăn thì mình nấu ăn ở nhà thôi, mỗi lớp học cả trăm người tới học bởi vì dạy miễn phí. Xong rồi đi học những khóa học mà ở City Council run hoặc là của chính phủ trong đó Toastmaster có nghĩa là dạy mình đứng nói. Tại vì mình nói tiếng Việt tự nhiên giờ dạy tiếng Anh. Rồi còn đi làm cho Red Cross Volunteer chuyên bán hàng Sida đó sợ lắm luôn. Nhưng mà bởi vì tiếng Anh không có giỏi mình phải đi tới những cái nơi đó để giúp cho xã hội, mà giúp cho bản thân mình, mình improve lên rồi sau đó mình rất là tự tin mặc dù là tiếng Anh không giỏi nhưng mà giờ tự tin đứng lớp bởi vì những cái kỹ năng đó mình cứ học rồi mình cứ làm volunteer nó tích góp lại là sẽ hỗ trợ trong cái việc sau này dù bất cứ mình làm cái gì đi chăng nữa.





Hưng Việt : Cuối cùng cô Kim còn có điều gì cô muốn chia sẻ với thính giả của chúng tôi?





Kim Lê : Em thì rất là thích được học hành và được giúp đỡ mọi người thì nguyện vọng được mở trường International College giúp những người phụ nữ và đặc biệt phụ nữ migrant đến. Không biết là mình chưa có cái passion gì thì mình cứ đi học đi, rồi một ngày nào đó mình sẽ phát hiện ra cái gì mà mình yêu thích thì mình sẽ thành công. Hãy open cái mind của mình để mà mình cứ học rồi sẽ thành công.





Hưng Việt : Thay mặt cho cô Mỹ Dung và thính giả, chúng tôi thành thật cảm ơn cô Kim Lê rất là nhiều, rất bận rộn nhưng mà dành thời giờ quý báu của cô cho cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay cho thính giả cùng chúng tôi được biết những cái điều mới lạ và hữu ích mà hồi đó tới giờ ít người được biết đến về cái ngành massage trị liệu và chúc cơ sở kinh doanh của cô ngày càng phát đạt





Kim Lê : Dạ em cảm ơn anh Hưng Việt, chị Mỹ Dung và cảm ơn thính giả đài SBS đã lắng nghe em. Thank you.





Mỹ Dung : Cảm ơn Kim Lê





Muốn biết thêm chi tiết quý vị có thể liên lạc Le Spa Massage Academy qua số phone (07) 3368 3362 .





Mời vào phần audio để nghe toàn bộ nội dung