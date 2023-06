Chuyện Queensland: Lồng đèn thắp sáng South Bank

Khởi thủy từ một buổi thắp nến đơn sơ cách đây 16 năm, LUMINOUS LANTERN PARADE đã trở thành một phong trào tượng trưng cho sự đoàn kết và hỗ trợ bởi các cộng đồng tỵ nạn, di dân và những người tầm tỵ.





Hàng chục ngàn người đã đến từ khắp nơi trên tiểu bang để chia sẻ sự ấm cúng của tình người trong sinh hoạt đặc biệt đầu mùa Đông này.





Cuộc diễn hành lồng đèn bắt đầu từ South Bank Flowstate, đi dọc theo bờ sông Brisbane và chấm dứt ở South Bank Piazza nơi đã có một buổi trình diễn văn nghệ quốc tế World Music Concert đặc sắc.





Mỹ Dung : Để hiểu rõ hơn vùng đất South Bank nơi diễn ra lễ hội và hòa mình cùng không khí vui tươi xin mời quý thính giả theo dõi phần tường thuật của chúng tôi.





Hưng Việt : Kính thưa quý vị, chúng tôi đang ở tại South Bank, ngay thành phố Brisbane. Tối hôm nay, ở nơi đây có tổ chức một lễ hội gọi là Luminous Lantern Parade.





South Bank như tên gọi là nó nằm phía nam của con sông Brisbane, phía bên kia của CBD là trung tâm thành phố. South Bank trước năm 1988, đó là một khu đất chưa được phát triển. Nhưng năm 1988 ở Brisbane có một hội chợ quốc tế gọi là Expo. Các gian hàng được dựng lên để các nước đến triển lãm về quốc gia của họ.





Thì sau khi mà EXPO chấm dứt, thay vì để cho miếng đất trở thành một bãi đất như trước, thì chính phủ tiểu bang đã cho phát triển và South Bank đã trở thành một khu rất là sầm uất, thì nơi đây hiện giờ là chính phủ đã có một khu trình diễn âm nhạc, Suncorp Piazza, có một bãi biển nhân tạo và vô số những hàng quán bán thức ăn.





Mỹ Dung : Chúng tôi đã có mặt tại lễ hội đặc biệt này và trước khi cuộc lễ bắt đầu, đã có dịp phỏng vấn ban tổ chức cùng vài đồng hương tham dự.





Trước hết là bà Nicole Burnheim, trưởng toán Truyền thông và Tiếp thị của Multicultural Australia, cơ quan tổ chức buổi lễ hội.





Hưng Việt : Good evening, Nicole, how are you?





Nicole : I'm very well, how are you?





Hưng Việt : Good, thank you. Nicole, could you tell us very briefly the history of this event, Luminous Lantern Parade?





(Translation: Nicole, cô có thể cho chúng tôi biết ngắn gọn về lịch sử của cuộc diễn hành lồng đèn này không?)





Nicole : Absolutely, so this is our 16th year, we've been running Luminous for 16 years in Brisbane and it's a lantern parade to create welcome and belonging for all new arrivals into Queensland. So wherever you're from, however you, whether you decided to arrive as a student or a migrant or a refugee or asylum seeker, we just want to let everyone know that they're welcome in Queensland.





(Translation: Vâng, chúng tôi đã tổ chức Luminous được 16 năm ở Brisbane. Đây là một cuộc diễn hành lồng đèn để chào đón những người mới đến Queensland. Thế nên dù bạn từ đâu tới, dù bạn thế nào, một khi bạn quyết định đến đây như một sinh viên hay dân nhập cư, hoặc người tỵ nạn hay tầm tỵ, chúng tôi chỉ muốn cho mọi người biết rằng họ được chào đón ở Queensland.)





Hưng Việt : So what is the significance of the lantern relative with the welcoming that you expressed?





( Translation: Vậy thì thưa cô ý nghĩa của những chiếc lồng đèn có liên quan thế nào đến việc bày tỏ sự chào đón mà cô đề cập?)



Nicole Burnheim from Multicultural Australia Nicole : Sure, so the significance of the lighting of the lanterns is basically to light up the night and that light signifies welcome. So that they're welcome, that we welcome a diverse community, we welcome any kind of nationality and we welcome all those nationalities to still embrace their own cultures while we invite them in to learn a little bit about Queensland and Australia.





(Translation: Vâng, ý nghĩa của việc thắp sáng những lồng đèn về cơ bản là thắp sáng bóng tối và ngọn đèn biểu thị cho sự chào đón. Đó không chỉ là sự ấm áp và lòng hiếu khách mà Queensland dành cho họ mà còn là sự đón chào họ, chào mừng họ đã đến với một cộng đồng đa sắc tộc. Chúng ta chào đón mọi quốc tịch nhưng vẫn tôn trọng nền văn hóa của mỗi sắc tộc trong khi mời gọi họ học hỏi một chút về Queensland và Australia.)





Hưng Việt : So is this a unique event in Australia, only in Queensland, not in other states?





(Translation: Đây có phải là một sự kiện duy nhứt tại Australia, chỉ có ở Queensland mà không có ở các tiểu bang khác?)





Nicole : It's the largest, it is unique for Australia. To our knowledge we're the only one that does something so large. We also do it not only in South Bank, but we have luminous in the neighbourhoods. So we have events in Mount Gravatt, Zillmere, . And we have it across the state, so .





(Translation: Đây là sự kiện lớn và đặc biệt nhất ở Úc. Theo như chúng tôi biết thì chúng ta là nhóm người duy nhất tổ chức một sự kiện rộng lớn như vậy. Chúng ta tổ chức không chỉ ở South Bank, mà còn tổ chức lễ hội Luminous ở những vùng lân cận, như Mount Gravatt, Zillmere, Kingston East và Inala. Và năm nay chúng tôi còn tổ chức xuyên khắp tiểu bang, ví dụ như Toowoomba, Townsville, Cairns, Rockhampton, the Lockyer Valley and Sunshine Coast.)





Hưng Việt : We were at your event in Inala.





(Translation: Chúng tôi có đến tham dự ở Inala)





Nicole : Fantastic! And you'll see that the neighbourhood ones have a very different feel and each neighbourhood event is quite different from another, so it depends on, I guess, the communities in that area. Some want to dance more than have the parade, but it's all about having fun and feeling welcome and making sure everyone that arrives feels like they belong.





(Translation: Ồ tuyệt thật. Và anh sẽ thấy rằng mỗi vùng đều mang đến một cảm giác khác nhau, và lễ hội ở mỗi vùng đều khác biệt so với vùng khác, theo tôi nghĩ, nó tùy thuộc vào cộng đồng ở khu vực đó. Một số nơi thì thích nhảy múa hơn là diễn hành, nhưng nhìn chung thì tất cả đều vui nhộn và mang tới cảm giác chào đón và chắc chắn rằng mọi người đến dự đều cảm thấy mình thuộc về nơi đó.)





Hưng Việt : Have you seen the growth of the event over the 16 years?





(Translation: Cô có thấy rằng lễ hội này đã phát triển trong suốt 16 năm qua không?)





Nicole : We have, we have. We certainly before pre-pandemic were up around 20,000 people for the event. So we had 20,000 people attending about 2019. 2020 we had to go virtual and then since then we've seen the numbers go back up. So we're expecting between 15 to 20,000 again tonight.





(Translation: Có chứ. Trước đại dịch, năm 2019, chúng ta có khoảng 20,000 người tham gia. Trong những năm Covid, năm 2020, chúng tôi phải thực hiện trên mạng. Trong hai năm sau đó, con số đã tăng trở lại. Năm ngoái, chúng ta đã tăng lên khoảng 8000 và năm trước đó, chúng ta đã được khoảng 5000. Vì vậy sự gia tăng khá ổn định và chúng ta sẽ trở lại con số trước thời đại dịch. Chúng tôi mong đợi tối nay sẽ có từ 15 đến 20 ngàn người.)



Luminous Lantern Parade in South Bank, Brisbane Hưng Việt :





(Translation: Sự kiện này có được chính phủ tài trợ hay không?)





Nicole :





(Translation: Sự kiện này, chúng tôi có ba nhà tài trợ chính, Hội đồng thành phố Brisbane, chính phủ Queensland, và Suncorp.)





Hưng Việt : Okay, but you have a lot of volunteers. We have a whole army of volunteers here I can see. How many do you expect them to be?





(Translation: Ok, nhưng mà cô có rất nhiều tình nguyện viên. Tôi có thể thấy là chúng ta có cả một đội quân tình nguyện viên. Có hết thảy bao nhiêu tình nguyện viên?)





Nicole : We've got over a hundred volunteers and that's made up of staff, volunteers that work with us in all our different programs as well as some of our sponsors.





(Translation: Chúng tôi có hơn 100 tình nguyện viên và đó là nhân viên Multicultural Australia, tình nguyện viên làm việc cùng với chúng tôi trong những chương trình khác cũng như trong số những đơn vị ủng hộ chúng tôi.)





Hưng Việt : That's wonderful. Thank you very much for your time Nicole. I know that you are very, very busy but you spare some minutes with us. Thank you and wish you a successful event tonight.





(Translation: Thật tuyệt. Cảm ơn cô rất nhiều đã dành thời gian cho chúng tôi, Nicole. Tôi biết rằng cô rất, rất bận nhưng cũng dành ít phút cho chúng tôi. Cảm ơn cô rất nhiều và chúc cho sư kiện đêm nay thành công tốt đẹp.)





Nicole : Thank you and thank you both for coming and I hope you enjoyed the parade and the concert. There's a lot of different fantastic acts at the concert as well.





(Translation: Cảm ơn anh chị và cảm ơn anh chị đã đến. Tôi mong anh chị sẽ thích cuộc diễn hành và buổi biểu diễn văn nghệ. Có rất là nhiều màn trình diễn tuyệt vời.)





Sau đó chúng tôi đến hỏi cảm nghĩ của một vài đồng hương.





Hưng Việt : Trước hết xin em cho biết tên của em là gì?





Yến : Em tên Yến.





Hưng Việt : Em làm sao nghe được có chương trình ngày hôm nay ở đây?





Yến : Em tìm trên mạng search Google Kids Activities.





Hưng Việt : À ok, Thành ra đây là lần đầu tiên em đi dự lễ này?





Yến : Vâng, vâng.





Hưng Việt : Em hy vọng em sẽ thấy được những gì?





Yến : Em nghe nói là có animal lanterns. Con gái của em Laura gần hai tuổi rất thích animal. Nhưng mà hơi muộn. Em tưởng là start at 5.30 nhưng mà start at 6.30.





Hưng Việt : Không có đâu 6h





Yến : 6h hơi muộn Laura thường đi ngủ hơn 7h30.





Hưng Việt : Có sao đâu, cho em nó coi nửa tiếng rồi chứ còn đã mất công ra tới đây rồi.





Yến : Thứ 6 nào em cũng ra South Bank cả ngày luôn. Ở State Library, em có Playgroup với cả Baby book and rhymes ở State library.





Hưng Việt : Chúc em một buổi tối vui vẻ, ráng ở lại để xem chút xíu thôi. Sắp bắt đầu rồi.





Yến : Vâng, vâng, em cố gắng





Hưng Việt : Cám ơn em.



Cô Yến và cháu Laura Hưng Việt : Trước hết xin em cho biết tên của em là gì?





Kim Oanh : Dạ em tên là Dương Thị Kim Oanh.





Hưng Việt : Mà tại sao em biết được cái lễ hội này để mà hôm nay dẫn hai cháu ra chơi?





Kim Oanh : Dạ cũng nhờ Facebook, tại vì hiện tại Internet nó rất là phổ biến cho nên là em hay lên Facebook. Em thấy đó Xong rồi mình interested. Xong rồi mỗi lần nó có cái gì thì nó show em biết là những cái lễ hội ở South Bank, everywhere Gold Coast and then if we are free, we take the tickets there.





Hưng Việt: Hôm nay là lần đầu tiên em dự?





Kim Oanh : Dạ lần đầu tiên, it's the first time.





Hưng Việt : Còn có những cái lễ hội khác ở South Bank em đã từng dự chưa?





Kim Oanh : Dạ có, em có đi một hai lần giống như là River Fire and New Year sometimes have a fire. Em đi một hai lần mấy năm trước tại vì hai đứa nhỏ đây nó nghịch. Mấy năm nay thì không có đi, nhưng mà lúc mới qua đó, hai vợ chồng cũng hay đi. Nhưng mà nó không có stay still, that's why không có đi nhiều. Nhưng mà from now on là mình sắp xếp thời gian để đi nhiều hơn, để cho nó biết nhiều hơn nhiều chỗ tại nó nhỏ mà.





Hưng Việt : Đi xem cái bữa lễ hôm nay là em hy vọng sẽ được chứng kiến những cái gì?





Kim Oanh : Những cái màn múa. Tại vì em chỉ đọc sơ sơ trên mạng là múa với lại những cái lantern. Lantern chắc là có những cái đèn hả? Em nghĩ là vậy. Thì em nghĩ là em sẽ coi những cái model mới hay là cái gì nó traditional, hay là cái gì đó, thì mình phát huy được những cái kiến thức của mình nhiều hơn ở những quốc gia khác, ở những cái nơi khác mình chưa biết.





Hưng Việt : Rồi một chút nữa thì sau cuộc biểu diễn lồng đèn, sẽ có văn nghệ, một cái văn nghệ sống, thì ở trong đó là sẽ có nhiều cái màn của các sắc tộc thì em có thích âm nhạc lắm không?





Kim Oanh : Em thích âm nhạc nhưng mà maybe it’s not for the kids tại vì nó noisy thằng nhỏ này nó không thích noisy, mỗi lần nó nghe noisy nó bịt lỗ tai lại it’s not a good time for him we just go around to see how it is.





Hưng Việt : Em ra đây từ hồi mấy giờ?





Kim Oanh : Em ra đây từ 4h chiều tới giờ. Because mấy lần trước, we miss out a lot. Giống như đúng giờ mới đi Hôm nay thì ông xã em cũng nghỉ buổi chiều Em cũng nghỉ làm buổi chiều Giống như pick them up from child care rồi we try to arrive early…





Hưng Việt : OK, thay mặt cho thính giả, cảm ơn em thật nhiều. Chúc cả gia đình tối nay được một buổi tối vui vẻ nha.









Kim Oanh : Dạ, cảm ơn Ok, dạ Em cũng coi được mấy cái này trên Facebook, thấy đài SBS của mình on Facebook, em cũng follow a little bit, yeah, thank you so much. Hy vọng đài SBS của mình càng ngày càng phát triển nhiều hơn để cho người Việt của mình biết nhiều hơn đất nước Úc này.









Mỹ Dung : Cảm ơn em nhiều.







Hưng Việt : Xin chị cho biết quý danh.





Trung Hậu : Dạ, cháu tên là Đỗ Trung Hậu.





Hưng Việt : Còn anh?





Tạ Hữu Ngọc : Cháu Tạ Hữu Ngọc ạ.





Hưng Việt : Dạ, trước hết xin chào chị và anh. Trước nhất xin anh chị cho biết lý do làm sao mà anh chị biết được hôm nay có cuộc diễn hành này để mà ra đây?





Trung Hậu : Dạ có nhà anh chị bạn bè của chúng cháu ở nhà gần đây, anh chị gửi link cho chúng cháu ạ. Cả nhà bàn nhau và thấy hình ảnh của năm ngoái rất hấp dẫn nên chúng cháu muốn tham gia.





Hưng Việt : Như vậy đây là lần đầu tiên mà anh chị và gia đình tham gia cái buổi lễ này?





Trung Hậu : Dạ vâng ạ hôm nay là lần đầu tiên ạ cháu được biết là đây là năm thứ 16 ạ.





Hưng Việt : Theo tin tức mà anh chị được biết thì anh chị chờ đợi tối hôm nay được xem những gì?





Trung Hậu : Cháu nghĩ là, cháu mong chờ nhất là cái không khí mà mọi người tụ tập đông vui và khi mà có đoàn rước đèn lồng cháu nghĩ cháu tưởng tượng là sẽ có những đèn lồng với nhiều hình dáng khác nhau tiêu biểu cho nhiều văn hóa khác nhau thể hiện cho cái đa dạng văn hóa của Úc cũng như của Brisbane này.





Hưng Việt : Anh chị có hiểu ý nghĩa của cuộc diễn hành lồng đèn này hay không?





Trung Hậu : Cháu nghĩ đây cũng là một cái để quảng bá tính đa dạng văn hóa của Brisbane, cháu đoán vậy.





Hưng Việt : Thành ra cái lễ này đó nó không có liên quan gì tới Trung thu của mình hết đúng không, tại vì Trung thu của mình còn tới mấy tháng nữa.





Hưng Việt : Thưa anh, rồi chút nữa có một buổi văn nghệ đa văn hóa - Có lẽ buổi lễ sắp bắt đầu rồi đó - Anh chị kỳ vọng là chút nữa sẽ được xem những cái màn gì?





Tạ Hữu Ngọc : Cháu cũng chưa trải nghiệm, chưa biết ạ. Lần đầu tiên.



Gia đình anh Tạ Hữu Ngọc & chị Đỗ Trung Hậu Hưng Việt : Anh chị nói là qua đây hai năm rồi, thì trong hai năm vừa rồi anh chị có đi dự một cái lễ hội nào tương tự như thế này không?





Tạ Hữu Ngọc : Cũng đi dự một vài lễ hội ở một số thành phố dưới Gold Coast.





Hưng Việt : Anh có đi cái lễ hội City Fire ở đây vào tháng 9 năm ngoái không?





Tạ Hữu Ngọc : Dạ không ạ.





Hưng Việt : Nên đi đấy. Tại vì tới tháng 9 là có River Fire lúc đó đây kỷ niệm mùa Xuân, bước vào mùa Xuân thì nó có pháo bông sáng rực ở đây hết trơn. Thôi cảm ơn anh chị rất là nhiều để anh chị dẫn hai cháu đi dự lễ nha. Chúc anh chị và gia đình một buổi tối thật vui nha.





Kính thưa quý thính giả, quý vị cũng có thể đang nghe tiếng trống nhộn nhịp của đoàn diễn hành của các sắc tộc. Chúng tôi nhận thấy có cờ của rất nhiều quốc gia, của nước Úc, của Sri Lanka, của nước Pháp, của Tân Tây Lan… đang đi ngang qua. Và các loại lồng đèn thì đủ màu đủ sắc. Như chúng tôi biết là mỗi tổ chức tham dự trong những ngày trước đây hội họp lại với nhau để mà thực hiện những cái lồng đèn này. Thưa quý vị cuộc diễn hành sẽ kéo dài chỉ khoảng nửa tiếng thôi đi dọc theo cái promenade của South Bank này và khi chấm dứt sẽ có một buổi chơi nhạc, multicultural concert thì sẽ có nhiều cộng đồng sắc tộc tham dự với những màn trình diễn đặc biệt của họ.





Đi ngang qua chúng tôi hiện giờ có một cái lồng đèn những con cá thật là to, dĩ nhiên là trong đó không phải là đèn cầy mà những cái đèn điện do các đoàn thể tổ chức sắc tộc họ thực hiện. Như chúng tôi đang tường thuật, số người tham dự rất là đông đảo.





Cuộc diễn hành Lồng Đèn chấm dứt ở phía bên ngoài Promenade, tiếp theo là một phần trình diễn các tiết mục văn nghệ ở một khu hội trường gọi là Suncorp Piazza nơi các buổi trình diễn văn nghệ ở South Bank được diễn ra. Chương trình hôm nay sẽ gồm có những tiết mục do nhiều sắc tộc thực hiện.





Mời vào phần audio để nghe toàn bộ nội dung