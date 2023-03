Chuyện Queensland: Saigon Plaza

Kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng nghe Bác sĩ Hồ Tuấn, đồng chủ nhân và giám đốc của Saigon Plaza, trình bày về công trình tái xây cất và khuếch trương những dịch vụ hiện nay cùng những dự định cho tương lai của thương xá này.





Hưng Việt : Dạ xin kính chào bác sĩ Hồ Tuấn.





BS Hồ Tuấn : Dạ xin kính chào anh Hưng Việt và chị Mỹ Dung và thính giả của đài SBS





Mỹ Dung : Dạ xin chào bác sĩ Hồ Tuấn.





Đầu tiên hết xin bác sĩ cho biết là Saigon Plaza được sáng lập hồi năm nào và nguyên do là từ đâu?





BS Hồ Tuấn : Dạ thưa chị Saigon Plaza được mở cửa tiếp khách là tháng 1/2021 sau hỏa hoạn năm 2017 thì tổng cộng là ba năm rưỡi mới hoàn thành.





Mỹ Dung : Dạ cái tiến trình xây cất của Saigon Plaza thì trải qua những giai đoạn nào? Mất hết bao lâu và có khó khăn trở ngại gì hông bác sĩ?





BS Hồ Tuấn : Dạ thưa chị khi bắt đầu xin giấy tờ Council rồi gặp kiến trúc sư, những kỹ sư về xây cất thì tốn hết cũng gần 18 tháng. Vì tôi muốn xây lên một cái hơi đồ sộ hơn cái cũ là xây bốn tầng lầu trên và một tầng lầu dưới để đậu xe nên tổng cộng cũng tốn 18 tháng xin giấy tờ và hai năm, hai năm rưỡi để xây cất thì tổng cộng cũng hết ba năm mấy mới xong.





Trở ngại thì cũng không ít, lý do là 2019 Covid pandemic. Nhưng mà cũng hên là cái construction industry không có bị ảnh hưởng nhiều nhưng mà đương nhiên cái supply chain đồ đạc kiến trúc đồ này nọ nó bị chậm trễ nên cái lý do đó mà cái thời gian nó hơi lâu. Dạ.





Hưng Việt : Như vậy thì đến nay Saigon Plaza có tất cả là bao nhiêu cái doanh nghiệp, bao nhiêu cái cơ sở thương mại hay nói một tiếng bình dân hơn là có bao nhiêu tiệm.





BS Hồ Tuấn : Dạ thưa anh hiện giờ ba tầng lầu là có mở cửa cho thương mại là tổng cộng là 23 thương mại nhỏ trong cái Saigon Plaza.





Tầng trệt là tầng một thì có bốn, năm cái nhà hàng, đặc biệt là có cái nhà hàng của người châu Phi cũng có rất nhiều người muốn thử, thực phẩm Á Châu Phát Tài, quán cà phê, có chỗ bán BBQ vịt quay và heo quay mà đặc biệt là họ quay tại chỗ, tiệm thuốc tây và trong đó cũng có chỗ để cho quý cô có thể tới thăm, ngồi relax uống cà phê và làm nail ở tầng trệt. Nói chung thì cũng đầy đủ cho cộng đồng tới một chỗ là sẽ có những cái shop mà phục vụ được cho mình. Với ở dưới tầng trệt cũng có chỗ thí nghiệm thử máu để dễ cho cộng đồng tới nhưng mà trong phòng mạch của Allcare Inala trên tầng hai cũng có chỗ thử máu luôn cùng một công ty nhưng mà vì khách quá đông thành ra họ chia làm hai chỗ.





Mỹ Dung : Dạ, còn riêng về y tế tầng 2, tầng 3 thì có những cái dịch vụ gì hả bác sĩ?





BS Hồ Tuấn : Dạ, hồi nãy mình nói tầng 1 thì nói chung là retail, tầng 2 thì nó hơi đặc biệt hơn là cái mà hồi đó tới giờ tôi mong muốn là Saigon Plaza Health Hub là một chỗ trung tâm y tế của cộng đồng ở Inala. Tôi có một cái phòng mạch lớn 15 tới 16 bác sĩ gia đình, thì kế đó có một Allied Health về vật lý trị liệu, rồi có Podiatrist, Dietitian để giúp đỡ bệnh nhân cách ăn uống tốt. Hiện giờ thì chúng tôi cũng mời được một nhóm bác sĩ chuyên khoa gọi là Pacific Specialists cũng ở lầu 2, họ có văn phòng riêng, đặc biệt là họ có bác sĩ chuyên khoa về tim, có máy chạy Stress Exercise Test, có Echocardiogram có nghĩa là chụp hình siêu âm của tim, thành ra rất là tiện cho cộng đồng ở Inala, không cần phải đi đâu xa. Có một cái đặc biệt nhất nữa là công ty radiology mới mở cửa thì công ty này có Xray, có Ultrasound, có CT scan, có máy để chụp hình xương coi có bị loãng xương. Nhưng mà có một cái đặc biệt là cái máy MRI được họ đầu tư, thành ra Tuấn nghĩ tầng 2 của Saigon Plaza hiện giờ đã complete hoàn toàn phục vụ y tế cho tất cả cộng đồng người Việt, những người chung quanh ở Inala này.





Tầng thứ ba không những có chỗ I-Skin để sửa sắc đẹp của bác sĩ Thùy Trang, văn phòng NDIS, văn phòng làm việc cho Childcare và có một cái văn phòng thì gọi là Saigon Plaza Space là những văn phòng nhỏ tiện cho những người mà muốn mướn cái văn phòng nhỏ.





Hưng Việt : Chẳng hạn văn phòng luật sư, văn phòng khai thuế v.v… bác sĩ định nói như thế phải không ạ ?





BS Hồ Tuấn : Dạ đúng rồi, cũng như là có những người làm một mình thì không cần phải có một cái văn phòng lớn rộng rãi mà chúng tôi có một cái chỗ kêu là shared office space thì mình chia với nhau về cái phòng reception, còn ở đằng sau thì có những phòng riêng có điện thoại cho những người làm một mình hay là làm cũng như ba ngày, bốn ngày một tuần chớ không có mặt hàng ngày ở đây thì cũng có văn phòng đó cho họ thuê để cho họ có một cái văn phòng ở trong Saigon Plaza.





Hưng Việt : Thưa bác sĩ nói ở tầng 2 này bây giờ có những bác sĩ chuyên khoa specialists thì ngoài bác sĩ chuyên khoa về tim thì còn có những bác sĩ chuyên khoa những bệnh khác hay không ạ?





BS Hồ Tuấn : Dạ ở đây có bác sĩ chuyên khoa về tim, có bác sĩ chuyên khoa về phổi, bác sĩ chuyên khoa về đường ruột Gastroenterologist, bác sĩ chuyên khoa về lão khoa tại vì cộng đồng của mình ở đây cũng bắt đầu có rất nhiều chú bác lớn tuổi thì rất là tiện và trong thời gian tới thì tôi cũng cố gắng sẽ mời được bác sĩ chuyên về nhi khoa thì rất tiện lợi cho cộng đồng chúng ta ở đây, ở Inala này.



Bác sĩ Hồ Tuấn Hưng Việt : Thưa bác sĩ cho biết là Allcare Inala có 15 bác sĩ cả thảy thì có những bác sĩ lo về những cái bệnh đặc biệt và có những bác sĩ thuộc các nguồn gốc đa văn hóa khác hay không hay chỉ bác sĩ Việt Nam thôi?





BS Hồ Tuấn : Dạ thưa anh, tôi cũng hên là có một nhóm bác sĩ gia đình 15 người tất cả thì tất cả ai cũng bilingual là họ nói được hai thứ tiếng, có một số thì nói tiếng Việt và tiếng Anh, một số bác sĩ nói tiếng Tàu và tiếng Anh, hai bác sĩ nói được tiếng Arabic với Pakistan, một bác sĩ nói tiếng Anh cùng với tiếng Ấn Độ. Những bác sĩ gia đình này thì có một số có những thích thú chuyên môn riêng, thí dụ như bác sĩ Lộc Tô thì ảnh là bác sĩ người Việt thích về mổ xẻ những cái da, như ung thư da hay là những cái tàn nhang trên da thì ảnh chuyên về cái đó, còn bác sĩ Trần Lê thì lại quan tâm về những người bị bệnh viêm gan B, còn những bác sĩ nữ thì có bác sĩ Trang thì chăm sóc về bệnh hoạn của phụ nữ, cộng thêm nữa là cổ cũng thích chăm sóc về sắc đẹp, nên cũng có một cái phòng khám bệnh riêng trên lầu thứ ba gọi là I-Skin Clinic chăm sóc da và chích Botox này nọ.





Hưng Việt : Chúng tôi hy vọng sẽ có dịp nói chuyện với lại công ty Aspect Radiology Service về cái máy MRI bởi vì theo chổ tôi được biết thì cái máy đó rất là đắt tiền phải không bác sĩ?





BS Hồ Tuấn : Dạ cái máy đó thì hơi mắc, nó lên tới hai triệu nhưng mà hiện giờ ở Inala thì nhà nước chưa có chấp nhận cho tiền Medicare rebate tại vì cái luật đó chỉ cho một số vùng thôi. Chúng tôi cũng đang làm việc với những chính trị gia ở vùng Inala này để xin nhà nước cho Inala được lấy tiền Medicare rebate lại để giảm bớt tiền cho bệnh nhân. Dạ thì chúng tôi cũng đang sắp sửa có một cái chương trình nhờ cộng đồng dân chúng xung quanh vùng này ủng hộ và giúp ký tên cái Petition đưa lên Canberra để đòi hỏi cái service đó cho Inala của chúng ta.





Hưng Việt : Thưa bác sĩ như vậy cái mục tiêu của cái petition - thỉnh nguyện thư đó là cỡ khoảng bao nhiêu ngàn chữ ký thì bác sĩ nghĩ là nó sẽ thành công?





BS Hồ Tuấn : Dạ theo tôi biết thì những chính trị gia họ chỉ chú ý tới khi nào mình được nhiều chữ ký thì tôi hy vọng là từ 3,000 tới 5,000 chữ ký. Tôi hy vọng là cộng đồng ở Inala này sẽ ủng hộ chuyện đó.





Hưng Việt : Dạ chúng tôi cũng rất mong và chúc cho việc thành lập cái thỉnh nguyện thư đó sẽ gặp được thành công chứ không thì mỗi lần bây giờ mà chụp hình với máy MRI đó thì lệ phí cũng khá cao phải không bác sĩ?





BS Hồ Tuấn : Dạ cũng tùy theo mình chụp cái gì nhưng mà tốn cỡ chừng một trăm rưỡi, trăm bảy cho tới 250, 300 đồng một lần chụp. Nhưng mà đặc biệt là cái máy này thấy rất rõ. Tuấn nghĩ sau này CT scan, Xray sẽ không dùng nữa mà chỉ dùng cái máy này thôi.





Hưng Việt : Thưa bác sĩ chúng tôi được biết hồi trước khi dự định xây cất Saigon Plaza này, thì nghe nói là dự định sẽ có một cái reception centre hay là một cái ballroom ở trên tầng lầu thượng là tầng 4, thì dự tính đó có còn hay không hay đi đến đâu rồi?





BS Hồ Tuấn : Dạ đương nhiên là còn chứ anh, tại vì cái lầu 4 đã xây rồi nhưng bây giờ chỉ đợi người có kinh nghiệm đầu tư tại vì nó quá lớn tới 1,100, 1,200 mét vuông lận, có thể chứa từ 400 đến 500 người. Sau Covid thì cũng ảnh hưởng nhiều về cái tự tin của những người đầu tư thành ra tôi vẫn tiếp tục đang tìm kiếm. Thì hy vọng sẽ kiếm được thì cộng đồng ở Inala này sẽ có một chỗ để relax, dạ vũ, rồi nghe nhạc.





Hưng Việt : Bây giờ bước ra ngoài cái địa thế của Saigon Plaza nhưng mà vẫn nằm ở trong cái lĩnh vực y tế và sức khỏe thì bác sĩ có dự tính thành lập một cái nơi gọi là như một làng hưu trí hay một cái làng dưỡng lão hay không?





BS Hồ Tuấn : Dạ cái đó thì tôi cũng có một vài người bạn rất là chú tâm tới và cũng đang tìm hỏi thêm. Khi Saigon Plaza xong rồi thì tôi sẽ hướng về chiều hướng aged care với nursing home. Nhưng vì thời gian với công việc làm đòi hỏi rất nhiều tại vì licencing của aged care với nursing home cần very comprehensive intensive work need to done có thể là trong thời gian tới thì sẽ coi về hướng đó.





Hưng Việt : Chắc chắn là bác sĩ sẽ cần sự góp ý và góp sức của những người mà đã có kinh nghiệm thực hiện hoặc là làm việc trong cái lĩnh vực đó thì không biết là ở Brisbane này bác sĩ nghĩ là có thể tìm được những người đồng chí hướng đồng quan điểm như vậy hay không?





Bs Hồ Tuấn : Nói về những người đồng chí hướng thì có nhưng mà về kinh nghiệm với cách thức xin phép, làm giấy tờ thì tôi phải ngó về Sydney với Melbourne tại vì cộng đồng người Việt chúng ta ở Sydney và Melbourne đã có nursing home riêng cho cộng đồng. Tôi cũng đang nhờ sự ủng hộ ở dưới Sydney với Melbourne để mình có thể làm một cái ở Brisbane này.





Cái chỗ mà mình có thể nói bằng tiếng Việt, ăn uống đồ ăn Việt, được bác sĩ, y tá người Việt nói tiếng Việt chăm sóc, rồi đầu bếp nấu đồ ăn Việt Nam thì tốt cho sức khỏe những người lớn tuổi hơn. Tôi cũng đang cố gắng làm chuyện đó.





Hưng Việt : Rất hy vọng là nó sẽ được thực hiện sooner rather than later.





Cuối cùng thưa bác sĩ còn điều chi bác sĩ muốn chia sẻ với lại thính giả của chúng ta ở khắp nước Úc và đặc biệt là ở Brisbane này hay không ạ?





BS Hồ Tuấn : Dạ những gì Tuấn muốn nói thì cũng đã nói rồi. Cái mà tôi muốn nhấn mạnh là cái trung tâm y tế của lầu 2 hiện giờ đã hoạt động completely now. Hy vọng có những bác sĩ chung quanh sẽ biết tới những service mà provide ở đây như thử máu, chụp hình, bác sĩ chuyên khoa, vật lý trị liệu và những cái allied health ở đây để mình dùng hết cái service đó thì nó sẽ better for the community in Inala.





Hưng Việt : Chúng tôi xin được ngỏ lời thán phục bác sĩ hết sức, bởi vì đây là một cái công trình đóng góp cho cộng đồng của chúng ta rất là to lớn mà bác sĩ khiêm nhượng không nhận đó thôi. Xin thành thật chúc mừng bác sĩ đã ít nhất là hoàn tất được một cái tầng lầu để phục vụ y khoa như hiện nay.





Thay mặt cho cô Mỹ Dung và thính giả chúng tôi xin thành thật cảm ơn bác sĩ Hồ Tuấn rất là nhiều đã dành thời giờ quý báu bận rộn của bác sĩ cho cuộc mạn đàm ngày hôm nay.





BS Hồ Tuấn : Dạ tôi cũng xin cảm ơn anh Hưng Việt và chị Mỹ Dung và thính giả của đài SBS.