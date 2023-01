Chuyện Queensland: Trao thưởng cho các học sinh ưu tú

Đó là các em:





Bảo Luân Lê (Brisbane SHS)



Andrew Nguyễn (Brisbane SHS)



Trinity Pham (Brisbane SHS)



Kevin Trần (Brisbane SHS)



Sam Trần (Cavendish Road SHS)



Ryan Ngô (Centenary SHS)



Paul Hoàng (Corinda SHS)



Anthony Ngô (Corinda SHS)



Emily Mai (Somerset College)



Alex Trương (St. John Anglican College)



Bảo Hân Tú (Woodridge SHS)





Thiết nghĩ ngoài sự nỗ lực của các em, còn có sự quan tâm chăm sóc và hy sinh rất nhiều của cha mẹ.





Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của các em Bảo Luân Lê, Andrew Nguyễn, Kevin Trần ở Brisbane SHC và Ryan Ngô ở Centenary SHC.





Hưng Việt : Xin thân mến chào các em, mời các em tự giới thiệu





Ryan Ngô : Xin chào quý thính giả SBS, con tên là Ryan Ngô





Andrew Nguyễn : Xin chào quý thính giả SBS, con tên là Andrew Nguyễn.





Bảo Luân Lê : Xin chào quý thính giả SBS, con là Bảo Luân Lê





Kevin Trần : Xin chào quý thính giả SBS, con tên là Kevin Trần.





Mỹ Dung: Xin chào các em. Đầu tiên hết cô có một câu hỏi là các em có thực sự chờ đợi kết quả tốt đẹp như vậy hay không?





Ryan Ngô : Dạ không. Tại vì câu hỏi cho cái bài thi nó rất khó và con không có đủ giờ để xong hết mấy cái câu hỏi.





Hưng Việt : Cám ơn con Ryan. Rất là thành thật và rất là tự nhiên. Đó là điều rất là đáng quý.





Andrew Nguyễn : Ở trường học có nhiều bạn giỏi lắm and mình học bài nhiều, mình put in an effort mình biết mình có high result và không có surprised nhiều lắm.



(Từ trái) Sam Trần, Andrew Nguyễn, Kevin Trần, Lê Bảo Luân và Ryan Ngô Mỹ Dung: Khi mà các em đạt được điểm cao như vậy đó thì phương pháp học của em trong năm là gì? Và em có phương thức gì ở trong phòng thi để đạt được cái điểm cao như vậy?





Bảo Luân Lê : Throughout the year, I had blocks when I did intense studying and when it’s near exam time I just blocked everything out and studied the whole week. And during the exam I focused on the harder questions because those were worth a lot of marks.





( Tranlation: Trong năm có những lúc con học rất siêng năng và khi đến gần ngày thi con gác mọi chuyện khác qua một bên. Trong phòng thi, con chú tâm vào các câu hỏi khó hơn trước bởi vì chúng có rất nhiều điểm.)





Kevin Trần : Dạ ở nhà thì con cố gắng có lúc nào rảnh thì con học bài, rồi trong phòng thi thì con làm mấy bài mà dễ trước, mấy bài khó thì bỏ tới cuối cùng mới làm với lại có bài nào khó quá thì con không có sợ, con cố gắng cũng làm cho được hết, xong hết bài.





Hưng Việt : Mấy con học có học chung với bạn trong các nhóm không, hay chỉ học một mình ở nhà thôi?





Andrew Nguyễn : Dạ con có học một mình, cũng học với bạn luôn, bạn con phụ con học giỏi hơn.





Ryan Ngô : Con học một mình mà khi con cần giúp con có thể hỏi nhiều bạn bè.





Kevin Trần : Dạ con thích học một mình hơn tại mỗi lần con học trong nhóm thì con hay ham chơi con hổng học





Bảo Luân Lê : Dạ, I agree as well.





Hưng Việt : Cha mẹ có mướn thầy hay cho mấy con học các lớp học riêng không?





Bảo Luân Lê : Yeah so I had 4 different tutors throughout the whole week and I had 2 sessions for each tutor… yeah .. it’s pretty intense





( Tranlation : Con có 4 thầy dạy kèm khác nhau trong một tuần, mỗi người hai lớp .. dạ, rất là căng thẳng)





Kevin Trần : Dạ con hổng có học tutor. Ba mẹ offer tutor cho con học mà con hổng lấy.





Andrew Nguyễn : Dạ, con cũng hông có tutor.





Ryan Ngô : Dạ con có hai tutors, một cho toán, và một cho tiếng Anh.





Mỹ Dung : Rồi những môn học bắt buộc của em ở trong trường là gì? Những môn nhiệm ý là những môn gì? Tại sao các em lại chọn các môn nhiệm ý này?





Andrew Nguyễn : Những môn học bắt buộc của con là tiếng Anh và Toán. Con chọn học tiếng Tàu và Sciences (Physics and Chemistry). Con chọn đó tại con thích Science, con thích Tàu culture and one of lead useful languages.





Ryan Ngô : Môn bắt buộc chỉ tiếng Anh thôi mà cái môn con có thể chọn là Toán và Biology, Chemistry, Health and Sports & Recreation and con chọn những môn đó tại con thích và con nghĩ con có thể học giỏi trong nhưng môn con chọn.





Bảo Luân Lê : Yeah I chose Chemistry and Physics because I love the Science but one of my favourite subjects is Philosophy because it’s one of thinking and we had discussions throughout, the course talking about Morality and stuff.





( Tranlation: : Con chọn Hóa học và Vậy lý vì con thích Khoa học nhưng một trong những môn con ưa thích là Triết học vì nó là môn cần suy nghĩ và chúng con có những buổi thảo luận, bàn về Đạo đức học này nọ.)





Kevin Trần : Ngoài lớp tiếng Anh và lớp Toán mà bắt buộc phải học thì con chọn Chemistry và Physics, Biology tại mấy môn đó thì con thấy interesting với lại con muốn học thử và con có chọn nữa là cái môn Philosophy tại con có học rồi chút chút trong mấy năm trước con thấy nó vui với lại con học con thấy con thích thì con chọn cho năm lớp 12 luôn.



(Từ trái) Ryan Ngô, Sam Trần, Lê Bảo Luân, Andrew Nguyễn, Kevin Trần Hưng Việt : Ngoài những cái giờ học ở trường, ở nhà thì các em có tham gia vô các sinh hoạt khác như là văn nghệ thể thao âm nhạc này kia hay không?





Kevin Trần : Dạ con có chơi bóng chuyền nữa. Con chơi cho trường trong first team của trường, chơi được MVP (Most Valuable Player)





Bảo Luân Lê : Dạ I played volleyball with Kevin and Andrew throughout high school years and there’s a lot of fun and I liked playing it because it feels part of the community.





( Tranlation : Dạ con chơi bóng chuyền với Kevin và Andrew trong suốt các năm trung học vì nó rất vui và con thích chơi môn đó vì con cảm thấy là một phần của tập thể.)





Andrew Nguyễn : Dạ cũng chơi volleyball rồi đá banh outdoor soccer rồi badminton luôn.





Ryan Ngô : Dạ con chơi game với một anh và một em của con.





Hưng Việt : Với điểm ATAR như vậy, thì các em chắc chắn sẽ được chấp nhận theo học ngành nào mấy em muốn. Vậy thì em có thể cho biết là đã chọn ngành nào và tại sao?





Ryan Ngô : With my ATAR marks, I chose to do Bachelor of Nutrition and Dietetics with Honours because it incorporates two of my favourite subjects which are Biology and Chemistry also very interesting. And I also would want to use that knowledge also be applied in my real life and help people.





( Tranlation: Dạ với điểm ATAR của con, con chọn theo học bằng Cử nhân về Dinh dưỡng vì nó bao gồm hai môn học mà con thích là Biology và Chemistry, nó cũng lý thú nữa. Và con nghĩ là con muốn áp dụng kiến thức đó vào đời sống thực tế và giúp người. )





Andrew Nguyễn : Dạ con đã chọn Commerce and Law at UQ. Con thích English language con thích legal system.





Bảo Luân Lê : Unfortunately no, because I put my first preference as Medicine but my score was a bit too low for that and my UCAT (University Clinical Aptitude Test) wasn’t that good. But I put Data Science and Computer Science as my second preference because I love computational maths and logical and systems and stuff.





( Tranlation: Thật không may là không vì con chọn ưu tiên một của con là Y khoa nhưng điểm thi UCAT của con không tốt lắm. Nhưng con đã chọn Data Science và Computer Science là ưu tiên thứ nhì vì con thích Toán và Luận lý học và Hệ thống này nọ.)





Hưng Việt: So which one have you been accepted to?





( Tranlation: Vậy con dã được chọn vào trường nào?)





Bảo Luân Lê : Uh I was conditionally accepted to Computer Science courses at UQ but I applied to Bond University for Medicine. The applications there are still up. They are going to close on 27 th of January so I won’t hear from them until then.





( Tranlation: Dạ con đã được chọn vào Computer Science ở UQ nhưng con cũng đã nộp đơn theo học Y khoa ở đại học Bond. Nới đó vẫn còn nhận đơn, khóa sổ vào ngày 27 tháng Một nên đến lúc đó con mới biết kết quả.)





Kevin Trần : Dạ con chọn học cái ngành Dược sĩ tại con thấy cái ngành đó interesting. Trong trường con thích học Biology, Chemistry là cái ngành con thấy hợp với con hơn là ngành giống như medicine. Tại medicine thì more stress hơn cái ngành dược sĩ.



Bà Yến Nguyễn, nhân viên liên lạc Cảnh sát Qld với con trai Andrew Nguyễn (trái) và cháu trai Kevin Trần Hưng Việt: Em đã được mời lên sâu khấu Hội chợ Tết, em đã được mời lên sân khấu của lễ Thượng kỳ để cúng Quốc tổ ngày hôm nay, thì tức là cộng đồng rất hãnh diện với các em về những thành quả các em đạt được. Vậy thì phản ứng của các em ra sao? Các em có cảm thấy “thuộc về” với cộng đồng hay không? Và cái điều này có thúc đẩy em tham gia các sinh hoạt cộng đồng hay không?





Bảo Luân Lê : I did feel a sense of belonging. It’s all really nice actually to be part of the whole community. I’d be able to identify other things of the community. In the future I definitely want to give back to the community whether that’ll be as a doctor or through Computer Science.





(Tranlation: Con đã có cái ý thức “thuộc về”. Thật ra đó là một điều tốt khi là thành viên của cộng đồng, con cũng có thể nhận thức được những điều khác trong cộng đồng. Trong tương lai, con chắc chắn sẽ đáp lại cho cộng đồng dù là bác sĩ hay qua ngành Computer Sciences.)





Ryan Ngô : I was at the Festival. My reaction was I was scared and nervous because a lot of people but then after I felt as if all my hard work wasn’t really for nothing and also I have been living here my whole life so it felt nice to be able to see people helping you along the way still cheering on for me. And I guess for now as well as in the future I’d able to give back to the community who got me to where I am today.





( Tranlation: Con có ở Hội Chợ Tết. Phản ứng của con là sợ và lo ngại vì có nhiều người nhưng sau đó con cảm thấy tất cả những cố gắng của con không phải là vô ích. Con cũng đã sống ở đây suốt cuộc đời của con nên thật là vui khi có thể nhìn thấy mọi người giúp đỡ và cổ võ cho con. Và con nghĩ bây giờ cũng như trong tương lai con muốn đáp lại cho cộng đồng, những người đã giúp con được như ngày hôm nay.)





Andrew Nguyễn : Từ nhỏ là mẹ con làm ở cộng đồng con biết community, con có attend nhiều Tết nhiều Trung Thu events, con thích Vietnamese community and nó vui vẻ so khi con lên stage con có ATAR có nhiều người khen con nhiều người lại tới con hỏi con chuyện khen con luôn, chúc con, feel very welcome community and made me to give back, just like my mum did.





Mỹ Dung : Rồi bây giờ ước nguyện trong tương lai của các em là gì?





Kevin Trần : Con muốn là mai mốt con có được cuộc sống simple mà cũng vui vẻ.





Bảo Luân Lê : I guess I won’t ask for more than happiness and being able to live a bit well off. Career-wise, I hope one day to start my own company and be able to donate however much I make to poorer communities as well and Vietnamese community which my Dad has been so much a part of.





( Tranlation: Con nghĩ con không muốn gì hơn là hạnh phúc và có thể sống thoải mái. Về nghề nghiệp, con hy vọng một ngày nào đó sẽ mở một công ty riêng của con và có thể hiến tặng phần nào con kiếm được cho những cộng đồng nghèo khó hơn và cộng đồng người Việt của mình mà ba của con là một thành viên.)





Ryan Ngô : So career-wise, I just want to pass my course and I just want to get a job somewhere because I realize getting a job is really hard because there’s always a lot of competition kind of like at school. So I guess getting that first goal is like set me in stone for the rest of my future and for everything else. I just want to try my hardest to help with the community and to help with everyone else. That’s it.





( Tranlation: Nói về nghề nghiệp, con muốn tốt nghiệp khóa học và kiếm được việc làm vì con hiểu rằng tìm việc sẽ rất khó vì luôn luôn có nhiều sự cạnh tranh giống như trong trường học. Cho nên con nghĩ đạt được mục tiêu đầu tiên đó cũng giống như đặt nền tảng cho tương lai của con và mọi điều khác. Con muốn cố gắng hết sức để giúp cho cộng động và giúp đỡ mọi người, Chỉ vậy thôi.)





Andrew Nguyễn : Ước nguyện của con là becoming the best version of myself and cái này can mean anything, financially and career and gia đình and relationships, everything, make sure everything the best I can make it.





Hưng Việt : Theo chỗ mà chú biết ba trong số bốn em ba mẹ của em ở đây thì có cha mẹ có rất nhiều sự hoạt động ở trong cộng đồng, một em có ba là bác sĩ, một em có ba là nhân viên cảnh sát, một em có mẹ là nhân viên liên lạc cảnh sát cộng đồng, thì theo các em nghĩ đó là cha mẹ các em có ảnh hưởng gì đến cái lối suy nghĩ của các em cũng như là cái cách sống của các em trong sự hòa nhập với cộng đồng và những cái hoạt động ở trong cộng đồng.





Kevin Trần : I’m definitely more appreciative of the work, the support that everyone in this community receives and so it definitely influences me to be more willing to give back to the community when and whatever way I can.





Tranlation: Con rất cám ơn việc làm cũng như sự hỗ trợ mà mọi người trong cộng đồng nhận được và điều đó chắc chắn ảnh hưởng con trong việc muốn đáp lại cho cộng đồng khi nào và với bất cứ điều gì con có thể.





Bảo Luân Lê : I’ll definitely go to different parties like Tết. I see my Dad, and everyone knows him, everyone greeting him, they are all friends and family. It makes my view of the Vietnamese community as an extended family so I definitely want to help whatever I can as well.





Tranlation: Con sẽ đi dự các sinh hoạt khác nhau như Tết. Con thấy ba của con, mọi người đều biết ông, chào mừng ông, tất cả đều là bạn bè, gia đình. Nó giúp con nhìn thấy cộng đồng người Việt mình như một gia đình mở rộng và con chắc chắn sẵn sàng giúp với những gì con có thể.





Ryan Ngô : My feelings about the culture, the traditions here, they’ve already taught me a lot and make me the person who I am. Other culture and traditions like Tết and other stuff make me look for a lot more and give me motivation to work hard to attend those events.





( Tranlation: Những cảm nghĩ của con về văn hóa, truyền thống ở đây đã dạy cho con rất nhiều và giúp con trở thành người như hôm nay. Con nghĩ văn hóa và các tập tục khác như Tết khiến con muốn tìm hiểu nhiều hơn và giúp con có động lực làm việc siêng năng hơn để dự các sinh hoạt như thế.)





Andrew Nguyễn : I agree with everything that was just said. Giống con nói rồi mẹ con trước khi là police liaison là làm ở cộng đồng, and con grew up in Cộng đồng and regularly coming in and out, con thấy Vietnamese community and inspire me to be a part of something to go.



Các em học sinh xuất sắc tại Hội Chợ Tết Quý Mão. Hưng Việt: Em nghĩ gì về đất nước với quê hương Việt Nam? Em có cảm thấy em phần nào thuộc về xứ sở đó hay không, hay em thuần túy là một người Úc một công dân Úc?





Kevin Trần : Con luôn luôn nghĩ trong đầu là con là một người Úc, mà ở trong tim con là một người Việt Nam.





Bảo Luân Lê : I don’t have strong feelings towards the actual country but because I was born here, I feel more like an Australian but this community has taught me so much how to appreciate the culture and everything, so I agree with what Kevin says.





(Tranlation: Con không có những cảm xúc mạnh mẽ về quốc gia đó (Việt Nam), vì con sinh ra ở đây, con cảm thấy giống như người Úc nhiều hơn nhưng cộng đồng này đã dạy cho con biết cảm ơn về văn hóa và mọi điều nên con đồng ý với những gì Kevin nói .)





Ryan Ngô : So when I was two months old, I went to Vietnam and obviously I don’t remember anything but everything was fine. I guess my parents always want to go back there so that makes me remember where I came from even though I was born in Australia but in my blood, and in my parents’ boold, it’s always got to be Vietnamese.





( Tranlation : Khi con được hai tháng tuổi, con được về VN nhưng rõ ràng không nhớ gì hết nhưng mọi chuyện tốt đẹp. Con nghĩ ba mẹ con luôn muốn trở lại nơi đó nên điều đó khiến con nhớ là mình từ đâu đến mặc dù con sinh ra ở Úc nhưng trong máu của con, máu của ba mẹ con, nó luôn luôn là dòng máu Việt .)





Andrew Nguyễn : Khi con sống 17 năm ở đây ở Úc là con phải là Australian nhưng mà ba má con, bà ngoại ông ngoại con là người Việt, con phải nhớ là con cũng là người Việt luôn con phải biết appreciate Vietnam is mine... who I am... part of my identity.





Mỹ Dung : Và cuối cùng thì các em có những lời chia sẻ gì với các bạn trẻ hơn muốn tiếp nối theo bước các em hay không?





Bảo Luân Lê : Please get a tutor, take some notes please, a lot of notes, don’t leave everything till last minute, and that’s it.





( Tranlation: Hãy tìm người dạy kèm, ghi notes xuống, thật nhiều notes, đừng để đến phút chót. Chỉ vậy thôi.)





Andrew Nguyễn : Just work hard but remember that it’s about balance as well, you need to have fun in your life as well as working hard and without that, there’s no point in working hard so …Make sure to take care of yourself before anything else then everything else follows.





( Tranlation: Học hành siêng năng nhưng hãy nhớ là cũng cần sự quân bình, bạn cũng cần phải vui đùa trong cuôc sống ví không có nó thì làm việc cực nhọc để làm gì. Hãy lo chăm sóc cho chính mình trước tất cả mọi điều khác rồi mọi sự sẽ theo gót thôi.)





Ryan Ngô : My advice to everyone that wants to follows our steps is to get as many friends as you can because they’ll all definitely help you. So start the journey.





( Tranlation: Lời khuyên của tôi là hãy có thật nhiều bạn vì họ sẽ giúp đỡ bạn. Hãy bắt đầu cuộc hành trình.)





Kevin Trần : My advice would be not to worry too much because in life things are destined to go wrong and when they do, don’t get, don’t dwelve to hard on it and just move on.





( Tranlation: Lời khuyên của tôi là đừng lo lắng thái quá vì trong cuộc sống, có chuyện sẽ không đúng như ý muốn và lúc đó, đừng quá bận tâm với nó mà hãy tiến bước.)





Hưng Việt: Thay mặt cho cô Mỹ Dung và thính giả, chú thành thật chúc mừng các em, các em đã chứng tỏ không những là những học sinh thông minh giỏi giang, siêng năng nữa, mà cái em có một cái nhìn rất là trưởng thành về cuộc đời. Thành thật chúc các em cứ tiếp tục con đường đang đi, và đang chọn để đi, tập trung vào hướng đi mà mình đã nhắm tới và chúc các em tất cả mọi sự thành công trong năm mới cũng như trong những năm kế tiếp. Cám ơn các em nha.





Mỹ Dung : Cám ơn các em và chúc các em sẽ luôn có một tương lai sáng lạng.