Giải thưởng Oscar lần thứ 95 lần đầu tiên gọi tên một diễn viên tị nạn gốc Việt

Năm nay đánh dấu lễ trao giải Oscar lần thứ 95.





Các ngôi sao Hollywood lần lượt xuất hiện trong tiếng hò reo phấn khích của người hâm mộ.





Các nhà tổ chức đã thay đổi thảm đỏ truyền thống được giới thiệu lần đầu tiên kể từ năm 1961, thay vào đó chọn màu sâm panh.





Phóng viên địa phương Megan Telles nói rằng không phải ai cũng hài lòng về điều đó.





"Chúng tôi muốn trải thảm đỏ khi chúng ta đang ở đêm hội lớn nhất ở Hollywood. Nếu việc này không xuất hiện trong năm nay, họ sẽ quay lại thảm đỏ vào năm sau."





Các nhà tổ chức hy vọng dàn dựng một chương trình hào nhoáng với những yếu tố mới để thu hút khán giả trẻ tuổi và thúc đẩy tỷ suất người xem truyền hình đang sụt giảm.





Chương trình đã được truyền hình trực tiếp, diễn viên hài Jimmy Kimmel trở lại làm người dẫn chương trình lần thứ ba.





"Đây là một năm dành cho sự đa dạng và hòa nhập. Chúng tôi có những ứng cử viên từ mọi ngóc ngách của Dublin."





Kimmel đã trực tiếp đề cập đến cái tát khét tiếng của Will Smith đã làm hỏng Lễ trao giải năm ngoái và nhóm ứng phó khủng hoảng đã triển khai tại lễ trao giải Oscar để đối phó với điều này.





"Chúng tôi biết đây là một đêm đặc biệt đối với bạn. Chúng tôi muốn bạn vui vẻ, quan trọng nhất là chúng tôi muốn tôi cảm thấy an toàn...





Vì vậy, chúng tôi có các chính sách nghiêm ngặt. Nếu có bất kỳ điều gì không thể đoán trước hoặc bạo lực xảy ra trong buổi lễ, hãy làm những gì bạn đã làm năm ngoái: không làm gì cả. Ngồi đó và hoàn toàn không làm gì cả."





Nhưng trọng tâm chính là những người chiến thắng.





Tài tử gốc Việt Quan Kế Huy đã nhận giải Oscar đầu tiên cho Nam tài tử phụ xuất sắc nhất trong Everything Everywhere All At Once.





"Tôi đến Mỹ bằng thuyền, sống một năm trong trại tị nạn. Thế rồi, tôi lại đứng trên sân khấu lớn nhất của Hollywood nơi đây. Tôi không thể tin nỗi là chuyện này lại xảy đến với tôi. Đây đích thực là giấc mơ Mỹ.



Mẹ tôi 84 tuổi và bà đang ở nhà xem lễ trao giải. Mẹ ơi, con vừa giành được một giải Oscar. Tài tử Quan Kế Huy

Khi còn là một cậu bé, Quan Kế Huy đã rời Việt Nam tị nạn đến Hong Kong, rồi sau đó định cư tại Mỹ.





Quan Kế Huy vô tình đi thử một vai Short Round, một tên trộm nhí trong phim Indiana Jones and the Temple of Doom vào năm 1984, sau đó thủ vai chính Data, một cậu bé yêu công nghệ trong The Goonies một năm sau đó.





Khi lớn lên, lúc số vai diễn ít dần, Quan Kế Huy đã đi làm những việc hậu trường như điều phối viên những pha mạo hiểm và trợ lý đạo diễn.





Được truyền cảm hứng sau khi xem phim Crazy Rich Asians, nam diễn viên đã quyết định theo đuổi giấc mộng làm diễn viên khi gần bước đến tuổi 50.





Một người bạn đồng ý làm đại diện cho Quan Kế Huy - và hai tuần sau, anh nhận được một cuộc gọi cho phim Everything Everywhere All at Once.





Bộ phim là sự trở lại ngoạn mục lần hai của Quan Kế Huy và mang đến giải thưởng Oscar đầu tiên cho nam diễn viên.





Quan Kế Huy đóng vai Waymond Wang, người chồng của một người quản lý tiệm giặt ủi do Dương Tử Quỳnh thủ.





Con gái của tù nhân chính trị người Nga Alexei Navalny cũng đã tham dự giải Oscar và bộ phim về cha cô đã giành giải Phim tài liệu hay nhất.



Được đề cử 11 giải Oscar, Everything Everywhere All At Once giành được 7 giải Oscar tối nay cho Nam diễn viên phụ, Nữ diễn viên phụ, Kịch bản gốc, Biên tập phim, Đạo diễn, Nữ diễn viên chính, và Phim hay nhất.

Dasha Navalnaya nói rằng điều này rất khó xảy ra, mặc dù bộ phim đang thu hút sự chú ý của dư luận về vụ án.





"Điều này thật điên rồ, nhưng đó là cuộc sống của tôi. Tôi đang đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận và cố gắng đưa cha tôi Alexei, ra khỏi tù, và đấu tranh cho nền dân chủ ở Nga."





Các nhà làm phim và diễn viên Úc nổi bật trong các đề cử.





Cate Blanchett được đề cử cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn chỉ huy trong Tar - nhưng giải thưởng danh giá này thuộc về nữ diễn viên chính trong Everything Everywhere All At Once, Dương Tử Quỳnh.





"Với tất cả các cậu bé và cô bé trông giống như tôi đang xem lễ trao giải tối nay, đây là ngọn hải đăng của hy vọng và khả năng."





Lachlan Pendragon được đề cử ở hạng mục Phim hoạt hình ngắn hay nhất cho bộ phim kỳ quặc 'An Ostrich Told Me The World Was Fake - Một chú đà điểu nói với tôi thế giới giả dối'. Nhưng anh đã không may mắn giành chiến thắng.





Tương tự như vậy, bộ phim Elvis do Úc sản xuất đã giành được đề cử ở một số hạng mục chính, như làm tóc, trang điểm và quay phim.





Giải vàng dành cho Phim hay nhất thuộc về Everything Everywhere All At Once.