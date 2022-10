Hướng dẫn định cư: Nhận sự giúp đỡ khi người thân của bạn gặp vấn đề về cờ bạc

Presented by Phan Bách

By Zoe Thomaidou, Phan Bách

Các dữ liệu do Viện Y tế và Phúc lợi Úc châu tổng hợp vào năm 2021 cho thấy rằng, cứ ba người Úc thì có khoảng một người, tiêu tiền vào các hình thức cờ bạc và 7,2% người trưởng thành Úc, có nguy cơ gặp phải tác hại của cờ bạc.





Các hậu quả tiêu cực do cờ bạc gây ra dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm tổn hại về tài chính, pháp lý và tinh thần.





Những điều này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân, mà còn ảnh hưởng đến gia đình và những liên lạc xã hội của họ.





Bà Sally Gainsbury, Giáo sư Tâm lý học tại Đại học Sydney, giải thích tại sao bản chất của chứng nghiện ngập cờ bạc này, có thể khiến việc giải quyết trở nên khó khăn hơn.





“Cờ bạc có thể dễ dàng bị che giấu cả trực tuyến và ở đời thường".





"Nó thường được gọi là chứng nghiện ẩn vì bạn không nhìn thấy nó trong mắt ai đó, hoặc ngửi thấy nó trong hơi thở của họ, nếu họ có vấn đề cờ bạc".





"Cờ bạc trực tuyến đưa ra cấp độ tiếp theo, nơi rõ ràng là có thể ở trong nhà khi đang đánh bạc, hoặc chơi trên thiết bị di động".





"Vì vậy, nó thu hút những người khác nhau, đặc biệt nếu là cá cược trực tuyến, nó có phần nào đối tượng khác với máy đánh bài, thế nhưng tác hại vẫn như nhau và chi phí tài chính vẫn vậy”, Sally Gainsbury.





Việc đánh bạc không nhiều hơn ở những người có nền tảng Văn hóa và Ngôn ngữ Đa dạng, thế nhưng cuộc nghiên cứu lại cho thấy rằng, họ dễ bị tổn hại và gặp nhiều vấn đề cờ bạc, so với cộng đồng nói chung.





Bà Natalie Wright là Giám đốc Văn phòng cờ bạc có trách nhiệm ở New South Wales giải thích, làm thế nào văn hóa của ai đó, có thể ảnh hưởng đến thái độ của họ đối với chuyện cờ bạc





“Thông thường, sự xấu hổ và kỳ thị là rào cản thực sự lớn lao,đối với việc tìm kiếm sự giúp đỡ ở những người thuộc các cộng đồng đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ".





"Thông thường, văn hóa theo ý nghĩa tập thể đó, có nghĩa là vấn đề mà họ có thể gặp phải với cờ bạc không chỉ là cá nhân, nó phản ánh về gia đình".





"Vấn đề khác là xung quanh việc tư vấn trong nhiều cộng đồng, là một khái niệm thực sự xa lạ so với phương Tây".





"Vì vậy thông thường có quan niệm rằng, mọi người muốn giữ mọi thứ trong gia đình của họ”, Natalie Wright.





Ông Adam dĩ nhiên là một tên giả, một cư dân gốc Ả Rập sống ở vùng miền Tây Sydney, hiện trong tiến trình hồi phục sau vấn đề cờ bạc từ năm 2014.





Tên và giọng nói của ông ấy đã được thay đổi, để bảo vệ danh tính.





“Nói chung về mặt văn hóa Trung Đông, việc tư vấn và tìm kiếm sự giúp đỡ không được chấp nhận, bất kể mức độ nghiện ngập".





"Tôi nghĩ đối với tôi, về mặt gia đình trực hệ của tôi, họ cực kỳ ủng hộ tôi nhận được sự giúp đỡ khi tôi muốn".





"Đại gia đình của tôi đã, nói thế nào nhỉ?. Họ nhìn tôi như thể tôi có chuyện gì đó, không nhất thiết phải là người cần giúp đỡ”, Adam.





Được biết Giáo sư Gainsbury cũng là Giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu và Điều trị Cờ bạc tại Đại học Sydney, nói rằng điều quan trọng là việc điều trị không chỉ nhắm vào những người chơi cờ bạc có vấn đề riêng lẻ.





“Rõ ràng, một khía cạnh là làm việc với cá nhân để quản lý hiểu biết của họ về cờ bạc và sử dụng cờ bạc như một chiến lược đối phó, nhưng cũng để xem xét các động thái của môi trường của họ".





"Họ có hỗ trợ về mặt phục hồi của họ không? Họ đã tiết lộ vấn đề cờ bạc của họ chưa? Vấn đề cờ bạc của họ có ảnh hưởng đến những người khác đáng kể không? Và làm thế nào chúng ta có thể giúp họ thành công, bằng cách thay đổi môi trường đó? ”, Sally Gainsbury.





Bà cho biết, nhiều người không chọn các phương án hỗ trợ chính thức.





“Có rất nhiều khác biệt về cách mọi người nhận được sự hỗ trợ cho nạn nhân cờ bạc, nhiều người sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ không chính thức".





"Vì vậy, cho dù đó là một bác sĩ y tế hay hỗ trợ trong cộng đồng, chẳng hạn như các nhà lãnh đạo cộng đồng hoặc các nhà lãnh đạo tôn giáo, hay hỗ trợ trong gia đình của họ".





"Điều này có thể thực sự hữu ích, nếu nó được cung cấp một cách thích hợp”, Sally Gainsbury.



Với tư cách là một người bạn hoặc một thành viên trong gia đình, bạn sẽ có thể cung cấp mức hỗ trợ tương tự để giúp đỡ ai đó, Sally Gainsbury.

Người thân hoặc bạn bè của những người gặp vấn đề cờ bạc cũng bị ảnh hưởng và cũng cần hỗ trợ cho bản thân họ.





“Họ thường bị tổn hại về tài chính liên quan đến cờ bạc, cũng như có thể đang trải qua căng thẳng với mối quan hệ và họ phải đối mặt với những hậu quả tiêu cực".





"Vì vậy, những người này cần có sự hỗ trợ cho bản thân, để quản lý mức độ của họ căng thẳng hoặc đau khổ".





"Họ cũng cần tự hỗ trợ bản thân, bất kể người đó có đang cố gắng thay đổi cách đánh bạc của họ hay không".





"Việc hỗ trợ cho họ cũng rất hữu ích, khi họ đang cố gắng hỗ trợ ai đó hoặc hỗ trợ ai đó đang cố gắng phục hồi”, Sally Gainsbury.





Trong trường hợp của ông Adam, một thành viên trong gia đình của ông đã tìm kiếm sự trợ giúp tư vấn, đổi lại là có lợi cho tất cả mọi người.





“Vì vậy, sau khi thành viên gia đình cụ thể này tìm kiếm sự giúp đỡ do cờ bạc của tôi, họ đã có thể hỗ trợ tốt hơn các yêu cầu của tôi để phục hồi".





"Điều này đôi khi có thể rất khó hiểu, khi bạn không phải là người nghiện cờ bạc và cung cấp cho họ hiểu rằng, họ không phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra và không có lỗi về những gì đã xảy ra. Họ có thể điều hướng cá nhân, mà tôi thì dễ dàng hơn nhiều”, Adam.





Ông Adam nhớ lại bước ngoặt đối với ông trong quá trình hồi phục, là nhờ Gamblers Anonymous, thế nhưng ông nói rằng mọi người đều khác nhau.





“Đối với một số người, điều đó có thể đơn giản như việc bạn có thói quen không đến các tụ điểm cờ bạc và thay đổi cuộc sống của mình, để trở thành một phần của cộng đồng, thay vì liên tục đánh bạc".





"Tôi đã thấy mọi người thành công chỉ với việc tư vấn hàng tuần, hoặc thay đổi công việc, hay thay đổi chương trình sống, tập thể dục nhiều hơn, có những thứ phù hợp với tất cả mọi người”, Adam.





Được biết các dịch vụ trợ giúp tại tiểu bang, cung cấp các nguồn lực và tư vấn qua điện thoại, trực tuyến hoặc gặp trực tiếp.





Chiến dịch có tên là ‘Con Số Đã Thay Đổi Cuộc Sống Chúng Ta’ ‘The Number that Changed our Life’ của Chính phủ New South Wales, nhằm mục đích giúp đỡ những người từ các cộng đồng đa dạng đang gặp vấn đề với cờ bạc và không chắc chắn về cách nhận được sự giúp đỡ.





Bà Natalie Wright nói, nơi kêu gọi đầu tiên cho bất kỳ ai cần giúp đỡ ở New South Wales, là Gamble Aware.





Những người gọi đến đường dây trợ giúp của Gamble Aware, theo số 1800 - 858 - 858, có tùy chọn sử dụng thông dịch viên và được kết hợp với nhân viên tư vấn nói ngôn ngữ của họ.





“Vì vậy, chúng tôi thực sự cung cấp dịch vụ tư vấn bằng hơn 50 ngôn ngữ và dịch vụ này có sẵn cho bất kỳ ai ở New South Wales".





"Gia đình đóng một vai trò rất lớn, trong việc hỗ trợ người đang phấn đấu với cờ bạc và các dịch vụ của chúng tôi cũng hỗ trợ những người thân yêu của họ".





"Không thể phủ nhận tầm quan trọng của gia đình, đặc biệt là trong các cộng đồng đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ”, Natalie Wright.





Được biết các tài nguyên hỗ trợ cũng có sẵn, thông qua trang mạng Gamble Aware, được dịch sang một số ngôn ngữ cộng đồng như tiếng Ả Rập, tiếng Hoa truyền thống hay đơn giản, tiếng Hindi, tiếng Hàn và tiếng Việt





Việc tư vấn có thể giải quyết các vấn đề, cả về tình cảm và tài chính, ảnh hưởng đến môi trường hiện tại của một con bạc quá độ.





“Những người mà chúng tôi hỗ trợ, khoảng một phần ba khách hàng của chúng tôi thông qua Gamble Aware, thực sự là bạn bè và gia đình của con bạc và chúng tôi biết rằng nó thực sự hiệu quả, để không chỉ hỗ trợ họ mà còn cho người thân của họ, trong quá trình phục hồi".





"Một điều nữa cần đề cập đến, đó là tư vấn trị liệu, thế nhưng cũng có sẵn dịch vụ tư vấn tài chính, nếu có một số khoản nợ chồng chất do người thân của bạn đánh bạc, hoặc có vấn đề tài chính”, Natalie Wright.





Cuối cùng theo Giáo sư Gainsbury, bước đầu tiên đối với những người thân yêu của những người chơi cờ bạc có vấn đề ,là nhận ra rằng họ không đơn độc và nhận được sự hỗ trợ cho bản thân là rất quan trọng.





“Điều quan trọng là mọi người phải nhận ra rằng, có rất nhiều sự hỗ trợ dành cho họ, không phải là một mình họ, đây không phải là vấn đề duy nhất mà họ phải đối mặt lần đầu tiên".





"Bạn biết đấy, câu ngạn ngữ về việc tự đeo mặt nạ dưỡng khí trước tiên, để cố gắng hỗ trợ ai đó có vấn đề cờ bạc, nhưng khuyến khích họ tìm kiếm sự trợ giúp của chuyên gia".





"Đây là điều mà mọi người phải trải qua nhiều năm đào, tạo mới có thể làm được".





"Với tư cách là một người bạn hoặc một thành viên trong gia đình, bạn sẽ có thể cung cấp mức hỗ trợ tương tự để giúp đỡ ai đó”, Sally Gainsbury.





Để được hỗ trợ, xin hãy gọi:





· Đường dây trợ giúp cờ bạc quốc gia, theo số 1800 858 858





· Đường dây Trợ giúp Nợ Quốc gia, theo số 1800 007 007, hoặc