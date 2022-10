"Khuyết tật không có nghĩa là bạn không thể hạnh phúc" - nghị lực sống đáng nể của chàng trai gốc Việt

Bất chấp những khó khăn với căn bệnh của mình, Nhơn đã vượt qua với tinh thần mạnh mẽ và sự lạc quan.





Anh từng làm thiện nguyện cho cộng đồng với vị trí tham vấn tâm lý, nay làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận để giáo dục trẻ em về cách cư xử với người khuyết tật.





Xin mời quý vị bấm vào phần audio để nghe chia sẻ của Nhơn Huỳnh.





Advertisement