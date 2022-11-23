አውስትራሊያ ፈረንሳይን ኳታር ላይ መቋቋም አልቻለችም

ሳዑዲ አረቢያ አርጀንቲናን በመርታቷ ለብሔራዊ ቡድኑ ክብር በመላ አገሪቱ አገር አቀፍ የክብረ በዓል ቀን ታወጀ።

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Kylian Mbappe of France during the FIFA World Cup Qatar 2022 Group D match between France and Australia at Al Janoub Stadium on November 22, 2022 in Al Wakrah, Qatar. Credit: Jean Catuffe/Getty Images

አውስትራሊያ ዛሬ ማለዳ ኳታር ላይ ከፈረንሳይ ጋር ባደረገችው የመጀመሪያ የፊፋ 2022 የዓለም ዋንጫ ግጥሚያ 4 ለ 1 በሆነ ውጤት ድል ተነስታለች።

የአውስትራሊያው አጥቂ ክሬይግ ጉድዊን ጨዋታው በተጀመረ ዘጠነኛው ደቂቃ የመጀመሪያዋን ግብ በማስቆጠሩ የድፍን አውስትራሊያን ተስፋ ከፍ አደረገ።
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Australia's midfielder #23 Craig Goodwin (C) celebrates with teammates after he scored the opening goal during the Qatar 2022 World Cup Group D football match between France and Australia at the Al-Janoub Stadium in Al-Wakrah, south of Doha on November 22, 2022. Credit: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

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"ኦዚ! ኦዚ! ኦዚ! - ኦይ! ኦይ! ኦይ" አሰኘ።

ሆኖም የዓለም ሻምፒዮና ባለ ሬኮርዶቹ የፈረሳይ ተጫዋቾች እምብዛም ሳይቆዩ ጨዋታውን በቁጥጥራቸው ስር ማድረግ ያዙ።

አስከትለውም በ27ኛው ደቂቃ በአድሪያን ራቢዮኽ አማካይነት የመጀመሪያ ግብ በማስቆጠር ፈረንሳይን ለአቻነት አበቁ።

በ32ኛው ደቂቃ በአሊቪይዛህሩ ጂሮድ ሁለተኛ ግብ፣ በ68ኛው ደቂቃ የጨዋታው ምርጥ ተጫዋች የተሰኘው ክያን እምባፔም አንድ ግብ፤ ከሶስት ደቂቃ በኋላ ጂሮድ ዳግም አንድ ግብ በማስቆጠር ፈረንሳይን ለአራት ግቦች ባለቤትነት አድረሰዋል።
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Player of the match Kylian Mbappe of France displayed on the LED screen during the FIFA World Cup Qatar 2022 Group D match between France and Australia at Al Janoub Stadium on November 22, 2022 in Al Wakrah, Qatar. Credit: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images
የአውስትራሊያ በፈረንሳይ 4 ለ 1 ድል መነሳት ከስታዲየሙ ውጪ በሁለቱ ቡድናት ደጋፊዎች መካከል ግጭት ለመቀስቀስና እጅ ለማሰናዘር አድርሷል።

ሳዑዲ አረቢያ

የሳዑዲ አረቢያ ብሔራዊ ቡድን አርጀንቲናን በትናንትናው ዕለት ኳታር ላይ 2 ለ 1 ድል ማድረግ ተከትሎ የአገሪቱ ልዑል አልጋወራሽ አባት ንጉሥ ሳልማን ለብሔራዊ ቡድኑ ክብር ለመቸር በአገር አቀፍ ክብረ በዓልነት እንዲከበር አውጀዋል።
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Salem Al-Dawsari of Saudi Arabia celebrates the 1-2 during the FIFA World Cup Qatar 2022 group C match between Argentina and Saudi Arabia at the Lusail stadium on November 22, 2022 in Lusail City, Qatar. Credit: MAURICE OF STONE ANP via Getty Images)
ሳዑዲ አረቢያ የፊታችን እሑድ ሁለተኛ የዓለም ዋንጫ ግጥሚያዋን ከሜክሲኮ ጋር ታካሂዳለች።
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Published 23 November 2022 at 3:13pm, updated 23 November 2022 at 3:17pm
By Kassahun Seboqa Negewo, NACA
Source: SBS