አውስትራሊያ ፈረንሳይን ኳታር ላይ መቋቋም አልቻለችም

አውስትራሊያ ዛሬ ማለዳ ኳታር ላይ ከፈረንሳይ ጋር ባደረገችው የመጀመሪያ የፊፋ 2022 የዓለም ዋንጫ ግጥሚያ 4 ለ 1 በሆነ ውጤት ድል ተነስታለች።
የአውስትራሊያው አጥቂ ክሬይግ ጉድዊን ጨዋታው በተጀመረ ዘጠነኛው ደቂቃ የመጀመሪያዋን ግብ በማስቆጠሩ የድፍን አውስትራሊያን ተስፋ ከፍ አደረገ።
Australia's midfielder #23 Craig Goodwin (C) celebrates with teammates after he scored the opening goal during the Qatar 2022 World Cup Group D football match between France and Australia at the Al-Janoub Stadium in Al-Wakrah, south of Doha on November 22, 2022. Credit: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images
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"ኦዚ! ኦዚ! ኦዚ! - ኦይ! ኦይ! ኦይ" አሰኘ።
ሆኖም የዓለም ሻምፒዮና ባለ ሬኮርዶቹ የፈረሳይ ተጫዋቾች እምብዛም ሳይቆዩ ጨዋታውን በቁጥጥራቸው ስር ማድረግ ያዙ።
አስከትለውም በ27ኛው ደቂቃ በአድሪያን ራቢዮኽ አማካይነት የመጀመሪያ ግብ በማስቆጠር ፈረንሳይን ለአቻነት አበቁ።
በ32ኛው ደቂቃ በአሊቪይዛህሩ ጂሮድ ሁለተኛ ግብ፣ በ68ኛው ደቂቃ የጨዋታው ምርጥ ተጫዋች የተሰኘው ክያን እምባፔም አንድ ግብ፤ ከሶስት ደቂቃ በኋላ ጂሮድ ዳግም አንድ ግብ በማስቆጠር ፈረንሳይን ለአራት ግቦች ባለቤትነት አድረሰዋል።
የአውስትራሊያ በፈረንሳይ 4 ለ 1 ድል መነሳት ከስታዲየሙ ውጪ በሁለቱ ቡድናት ደጋፊዎች መካከል ግጭት ለመቀስቀስና እጅ ለማሰናዘር አድርሷል።
Player of the match Kylian Mbappe of France displayed on the LED screen during the FIFA World Cup Qatar 2022 Group D match between France and Australia at Al Janoub Stadium on November 22, 2022 in Al Wakrah, Qatar. Credit: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images
ሳዑዲ አረቢያ
የሳዑዲ አረቢያ ብሔራዊ ቡድን አርጀንቲናን በትናንትናው ዕለት ኳታር ላይ 2 ለ 1 ድል ማድረግ ተከትሎ የአገሪቱ ልዑል አልጋወራሽ አባት ንጉሥ ሳልማን ለብሔራዊ ቡድኑ ክብር ለመቸር በአገር አቀፍ ክብረ በዓልነት እንዲከበር አውጀዋል።
ሳዑዲ አረቢያ የፊታችን እሑድ ሁለተኛ የዓለም ዋንጫ ግጥሚያዋን ከሜክሲኮ ጋር ታካሂዳለች።
Salem Al-Dawsari of Saudi Arabia celebrates the 1-2 during the FIFA World Cup Qatar 2022 group C match between Argentina and Saudi Arabia at the Lusail stadium on November 22, 2022 in Lusail City, Qatar. Credit: MAURICE OF STONE ANP via Getty Images)