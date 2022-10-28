ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

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የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር
26/10/202208:55
በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ
24/10/202206:26
"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ
24/10/202215:57
"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ
23/10/202213:56
የአፍሪካ ሕፃናት የሚማሩት ትምህርት ከሌሎች አገራት በአምስት እጅ ያነሰ መሆኑን የተመድ ሪፖርት አመለከተ
21/10/202206:18
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