ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

Melbourne Cup
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የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

08:55

የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን የሰላም ንግግሩን ሂደት አስመልክቶ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ጋር መነጋገራቸውን ገለጡ
በኢትዮጵያ መንግሥትና ሕወሓት መካከል የተጀመረው የሰላም ንግግር እሑድ ያበቃል
የበጀት 2022-23 ተጠቃሚዎችና ተጎጂዎች
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የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

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08:55

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ዜናዎችና መጣጥፎች

A silhouette of a woman is seen in front of a WhatsApp logo during Global Fintech Fest In Mumbai, India, 22 September, 2022.jpg

የዋትስኧፕ የመልዕክት አገልግሎት ሥራውን ጀመረ

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ሪሺ ሱናክ በወግ አጥባቂ ፓርቲያቸው አዲሱ የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ተሰየሙ

06:26
The logo of the African Union (AU) is seen at the entrance of the AU headquarters.jpg

በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

15:57
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"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

A guest looks at an artwork made with LEGO entitled 'Peace Symbol' during 'The Art of the Brick' exhibition by Nathan Sawaya.jpg

የታቀደው የመንግሥትና የሕወሓት ንግግር፣ መሰናክሎቹና የሚጭረው ተስፋ

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የድርድሩ ነገር በደቡብ አፍሪካ

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የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር
የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር
26/10/202208:55
በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ
በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ
24/10/202206:26
"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ
"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ
24/10/202215:57
"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ
"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ
23/10/202213:56
የአፍሪካ ሕፃናት የሚማሩት ትምህርት ከሌሎች አገራት በአምስት እጅ ያነሰ መሆኑን የተመድ ሪፖርት አመለከተ
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21/10/202206:18
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ፖለቲካና ታሪክ

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ቦሪስ ጆንሰን ከተቀናቃኝነት ገለል አሉ፤ ሪሺ ሱናክ የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊሆኑ ጥቂት ሰዓታት ቀርቷቸዋል

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መዲናይቱን አዲስ አበባ ጨምሮ በተለያዩ ክፍለ አገራት የድጋፍና ተቃውሞ ሰልፎች ተካሔዱ

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የአፍሪካ ሕፃናት የሚማሩት ትምህርት ከሌሎች አገራት በአምስት እጅ ያነሰ መሆኑን የተመድ ሪፖርት አመለከተ

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ሊዝ ትረስ ከእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትርነታቸው በ44ኛ ቀናቸው ለቀቁ

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በኢትዮጵያ መንግሥትና ሕወሓት መካከል በቀጣዩ ሳምንት የሰላም ንግግር ሊደረግ ነው

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ሠፈራና ኢሚግሬሽን

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"እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የመድኃኒዓለምን በዓል እዚያው ቤተክርስቲያኑ ውስጥ እናከብራለን፤ አገልግሎቱንም እንሰጣለን" ቀሲስ መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ ኃይሌ

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ከወጣቶች አንደበት፤ የአልኮልና አደንዛዥ ዕፅ ሱስ በወጣቶቻችን ላይ ጉዳት እያደረሰ ያለው እንደምን ነው?

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"ታቦታቱና ፅላቶቹ ደህና ናቸው፤ በዚህ ሃሳብ አይግባችሁ፤ ከዚያ ውጪ ብዙው ጠፍቷል" መልአከ አርአያም ተስፋ ኅሩይ

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በአልኮል ሱስ እየተሰቃዩ ያሉ ዘመድ አዝማድዎን እንደምን ማገዝ እንደሚችሉ

ጤና - የአኗኗር ዘይቤና ማኅበረሰብ

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የ DSTV ሚዲያ ትዕይንት በምናባዊ እግር ኳስ ውድድርና በ "አደይ ፋሽን ሾው" ታጅቦ ቀረበ

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የአውስትራሊያ የወረርሽኝ አስቸኳይ ግብረ ምላሽ ዛሬ አብቅቷል፤ ለውጦቹን እነሆ

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በግል ከ25 ኪሎ ግራም ያልበለጠ በርበሬና ሽሮን የመሳሰሉ የምግብ ግብኣቶችን ከኢትዮጵያ ወደ አውስትራሊያ ለማስገባት ሊያሟሉ የሚገባዎት መመዘኛዎች ምንድናቸው?

ሥነ ጥበብና ባሕል

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"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ

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የአርአያ ሰው ሽልማት 2015

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የፊልም ባለሙያ መልካሙ ኃይሌ ለኒውዮርክ የፊልም አካዳሚ ተመራጭነት በቃ

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የኢትዮጵያ ፊልም ፌስቲቫል 2022 በለንደን

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