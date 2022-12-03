አውስራሊያ ከፊፋ ዓለም ዋንጫ ሁለተኛዋ ተሰናባች አገር ሆነች

ሽንፈቱ የአያሌ አውስትራሊያውያንን ልብ ቢሰብርም ብሔራዊ ቡድናቸው ሶኮሩ ለጥሎ ማለፍ በቅቶ ብርቱ ፍልሚያ በማድረጉ ከፍ ያለ ኩራት ተሰምቷቸዋል፤ የላቀ አድናቆታቸውንም ቸረዋል።

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Craig Goodwin of Australia reacts after the 1-2 loss during the FIFA World Cup Qatar 2022 Round of 16 match between Argentina and Australia at Ahmad Bin Ali Stadium on December 03, 2022 in Doha, Qatar. Credit: Robert Cianflone/Getty Images for Football Australia

አውስትራሊያና አርጀንቲና በኳታር አሕመድ ቢን አሊ ስታዲየም ባካሔዱት የፊፋ ዓለም ዋንጫ 2 ለ 1 ተለያይተዋል።

አርጀንቲናን ከኔዘርላንድስ ጋር ለቀጣዩ ሩብ ፍፃሜ ፍልሚያ እንዲያልፍ ያደረጉትን ግቦች ያስቆጠሩት ሊዮኔል ሜሲ 35' እና ሁሊያን አልቫሬዝ 57' ሲሆኑ፤ ኢንዞ ፊማንዴዝ ለአውስትራሊያ በ77ኛው ደቂቃ አንድ ግብ አስቆጥሯል።

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Julian Alvarez of Argentina celebrates after scoring the team's second goal during the FIFA World Cup Qatar 2022 Round of 16 match between Argentina and Australia at Ahmad Bin Ali Stadium on December 03, 2022 in Doha, Qatar. Credit: Alex Grimm/Getty Images
ሽንፈቱ የአያሌ አውስትራሊያውያንን ልብ ቢሰብርም ብሔራዊ ቡድናቸው ሶኮሩ ለጥሎ ማለፍ በቅቶ ብርቱ ፍልሚያ በማድረጉ ከፍ ያለ ኩራት ተሰምቷቸዋል፤ የላቀ አድናቆታቸውንም ቸረዋል።

የአውስትራሊያ እግር ኳስ ቡድን ሶኮሩም ምስጋናውን ለአውስትራሊያ ሕዝብ አቅርቧል "እናመሰግናለን አውስትራሊያ" ሲል።
የአውስትራሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚም አድናቆታቸውን ገልጠዋል።
የጥሎ ማለፍ ግጥሚያ ሠንጠረዥ

ፈረንሳይ እና ፖላንድ (ሰኞ ዲሴምበር 5 / ሕዳር 26) 2:00 am [AEDT]

እንግሊዝ እና ሴኔጋል (ሰኞ ዲሴምበር 5 / ሕዳር 26) 6:00 am [AEDT]

ጃፓን እና ክሮኤሽያ (ማክሰኞ ዲሴምበር 6 / ሕዳር 27) 2:00 am [AEDT]

ሞሮኮ እና ስፔይን (ረቡዕ ዲሴምበር 7 / ሕዳር 28) 2:00 am [AEDT]

የሩብ ፍፃሜ ግጥሚያ ሠንጠረዥ

ኔዘርላንድስ እና ስፔይን (ቅዳሜ ዲሴምበር 10 / ታሕሳስ 1) 6:00 am [AEDT]
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Published 4 December 2022 at 8:12am, updated 3 minutes ago at 8:26am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS