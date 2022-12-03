አውስራሊያ ከፊፋ ዓለም ዋንጫ ሁለተኛዋ ተሰናባች አገር ሆነች

አውስትራሊያና አርጀንቲና በኳታር አሕመድ ቢን አሊ ስታዲየም ባካሔዱት የፊፋ ዓለም ዋንጫ 2 ለ 1 ተለያይተዋል።
አርጀንቲናን ከኔዘርላንድስ ጋር ለቀጣዩ ሩብ ፍፃሜ ፍልሚያ እንዲያልፍ ያደረጉትን ግቦች ያስቆጠሩት ሊዮኔል ሜሲ 35' እና ሁሊያን አልቫሬዝ 57' ሲሆኑ፤ ኢንዞ ፊማንዴዝ ለአውስትራሊያ በ77ኛው ደቂቃ አንድ ግብ አስቆጥሯል።
ሽንፈቱ የአያሌ አውስትራሊያውያንን ልብ ቢሰብርም ብሔራዊ ቡድናቸው ሶኮሩ ለጥሎ ማለፍ በቅቶ ብርቱ ፍልሚያ በማድረጉ ከፍ ያለ ኩራት ተሰምቷቸዋል፤ የላቀ አድናቆታቸውንም ቸረዋል።
Julian Alvarez of Argentina celebrates after scoring the team's second goal during the FIFA World Cup Qatar 2022 Round of 16 match between Argentina and Australia at Ahmad Bin Ali Stadium on December 03, 2022 in Doha, Qatar. Credit: Alex Grimm/Getty Images
የአውስትራሊያ እግር ኳስ ቡድን ሶኮሩም ምስጋናውን ለአውስትራሊያ ሕዝብ አቅርቧል "እናመሰግናለን አውስትራሊያ" ሲል።
የአውስትራሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚም አድናቆታቸውን ገልጠዋል።
የጥሎ ማለፍ ግጥሚያ ሠንጠረዥ
ፈረንሳይ እና ፖላንድ (ሰኞ ዲሴምበር 5 / ሕዳር 26) 2:00 am [AEDT]
እንግሊዝ እና ሴኔጋል (ሰኞ ዲሴምበር 5 / ሕዳር 26) 6:00 am [AEDT]
ጃፓን እና ክሮኤሽያ (ማክሰኞ ዲሴምበር 6 / ሕዳር 27) 2:00 am [AEDT]
ሞሮኮ እና ስፔይን (ረቡዕ ዲሴምበር 7 / ሕዳር 28) 2:00 am [AEDT]
የሩብ ፍፃሜ ግጥሚያ ሠንጠረዥ
ኔዘርላንድስ እና ስፔይን (ቅዳሜ ዲሴምበር 10 / ታሕሳስ 1) 6:00 am [AEDT]