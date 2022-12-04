የሴኔጋል ቡድን በእንግሊዝ ድል ተነስቶ ከዓለም ዋንጫ ተሰናበተ

የጥሎ ማለፍ ግጥሚያዋን ለማካሔድ በመሰናዶ ላይ ያለችው ብቸዋ አፍሪካዊት አገር ሞሮኮ ረቡዕ ከስፔይን ጋር ትገጥማለች።

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England's forward #17 Bukayo Saka scores his team's third goal past Senegal's goalkeeper #16 Edouard Mendy during the Qatar 2022 World Cup round of 16 football match between England and Senegal at the Al-Bayt Stadium in Al Khor, north of Doha on December 4, 2022. Credit: JACK GUEZ/AFP via Getty Images

እንግሊዝና ሲኔጋል በኳታር የፊፋ ዓለም ዋንጫ ጥሎ ማለፍ ግጥሚያ በእንግሊዝ ረቺነት 3 ለ 0 ተለያይተዋል።

እንግሊዝን ከፈረንሳይ ጋር ለቀጣዩ ሩብ ፍፃሜ ፍልሚያ ለመግጠም ያስቻሉትን ግቦች ያስቆጠሩት ጆርዳን ሄንደርሰን 38' ሃሪ ኬይን 45+3' ቡካዮ ሳካ በ37ኛዋ ደቂቃ ሶስተኛዋን ግብ በማስቆጠር ነው።
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Jude Bellingham of England celebrates victory at full time and a place in the quarter finals of the FIFA World Cup during the FIFA World Cup Qatar 2022 Round of 16 match between England and Senegal at Al Bayt Stadium on December 4, 2022 in Al Khor, Qatar. Credit: James Williamson - AMA/Getty Images

ቀደም ሲል በተከናወነው የጥሎ ማለፍ ጨዋታ ፈረንሳይ ፖላንድን 1 ለ 0 በማሸነፍ ለሩብ ፍፃሜ ውድድር አልፋለች።

የጥሎ ማለፍ ግጥሚያ ሠንጠረዥ

ጃፓን እና ክሮኤሽያ (ማክሰኞ ዲሴምበር 6 / ሕዳር 27) 2:00 am [AEDT]


ሞሮኮ እና ስፔይን (ረቡዕ ዲሴምበር 7 / ሕዳር 28) 2:00 am [AEDT]


የሩብ ፍፃሜ ግጥሚያ ሠንጠረዥ

ኔዘርላንድስ እና አርጀንቲና (ቅዳሜ ዲሴምበር 10 / ታሕሳስ 1) 6:00 am [AEDT]

እንግሊዝ እና ፈረንሳይ (እሑድ ዲሴምበር 11 / ታሕሳስ 2) 6:00 am [AEDT]
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Published 5 December 2022 at 8:10am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS