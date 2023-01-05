ሊዮኔል ሜሲ ወደ ልምምድ ሲመለስ የክብር አቀባበል ተደረገለት

ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቱ ፍሬ አፍርቷል፤ ቻይና የአውስትራሊያን ደንጊያ ከሰል ዳግም መግዛት ልትጀምር ነው።

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Lionel Messi receives guard of honour as he returns to Paris Saint-Germain training after his World Cup title on January 04, 2023, in Paris, France. Credit: Paris Saint-Germain Football/PSG via Getty Images

አርጀንቲናዊው ኮከብ የእግርኳስ ተጫዋች ሊዮኔል ሜሲ ወደ ፓሪስ ቅዱስ ጀርማይን ክለብ ለልምምድ ሲመለስ የክብር አቀባበል ተደረገለት።

ሜሲ አገሩን አርጀንቲናን ወክሎ ኳታር ላይ የፊፋ ዓለም ዋንጫን አሸንፎ ከተመለሰ ወዲህ ዕረፍት ላይ ነበር።

 ለሰባት ጊዜያት በዓለም ኮከብ ተጫዋችነት የተሰየመው ሜሲ ለክለቡ ዳግም ለመጫወት ዝግጁነቱን አስታውቋል።

አውስትራሊያ - ቻይና

ባለፈው ዓመት ማብቂያ ወርሃ ዲሴምበር ላይ በአውስትራሊያና ቻይና መካከል መልካም መግባባትን ያሳየውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትን ተከትሎ ቻይና ዕቀባዋን ወደ ጎን በማለት የአውስትራሊያን ደንጊያ ከሰል መግዛት ልትቀጥል ነው።

ቻይና ከ2020 ወዲህ ደንጊያ ከሰልን ጨምሮ በርካታ የአውስትራሊያ ምርቶች ላይ ይፋ ያልሆነ ማዕቀቦችን ጥላ ቆይታለች።

የአውስትራሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፔኒ ዎንግ ከአውሮፓውያኑ ገና በፊት ከቻይናው አቻቸው ዋንግ ዪ ጋር ቤጂንግ ላይ ያካሔዱትን ስብሳባ "በጣሙን ገንቢ" ሲሉ ገልጠውታል።
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Published 5 January 2023 at 11:24am, updated 5 January 2023 at 2:06pm
By Kassahun Seboqa Negewo, NACA
Source: SBS