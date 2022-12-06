አፍሪካዊቷ ሞሮኮ ስፔይንን ረትታ ለዓለም ዋንጫ ሩብ ፍፃሜ አለፈች

የስፔይንና ስዊትዘርላንድ የዓለም ዋንጫ ተስፋ አከተመ።

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The Morocco players celebrate at full time after defeating Spain on penalties to progress to the quarter-finals during the FIFA World Cup Qatar 2022 Round of 16 match between Morocco and Spain at Education City Stadium on December 06, 2022 in Al Rayyan, Qatar. Credit: Lionel Hahn/Getty Images

ሞሮኮና ስፔይን ዛሬ ማለዳ በኳታር የትምህርት ከተማ ስታዲየም ባካሔዱት የጥሎ ማለፍ ግጥሚያ ሞሮኮ 3 ለ 0 በሆነ ውጤት ለቀጣዩ የዓለም ዋንጫ ሩብ ፍፃሜ ለማለፍ በቅታለች።

ሞሮኮ ሶስቱን ግቦች ያስቆጠረችው በሙሉና ተጨማሪ 120 ደቂቃዎች ያለ ግብ አቻ በመውጣታቸው በመለያ ፍጹም ቅጣት ምት ነው።

የ2010 የዓለም ዋንጫ ባለቤት የነበረችውን ስፔይንን ድል የነሳችው ሞሮኮ በዓለም ዋንጫ ውድድር ታሪኳ ለሩብ ፍፃሜ ስትበቃ ይህ የመጀመሪያ ጊዜዋ ነው።

ከስፔይን የመለያ ፍፁም ቅጣት ምት መቺዎችን ሰርጂዮ ባስኩዌትስ፣ ካርሎስ ሶሌር እና ፓብሎ ሳራብያ የተመቱ ኳሶችን መረብ ላይ እንዳያርፉ በመያዝ ቡድኑን ለድል ያበቃው ግብ ጠባቂ ያሲን ቦዩኑ የሞሮኮ አንፀባራቂ ኮከብ ለመሆን በቅቷል።
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Yassine Bounou goal keeper of Morocco blocks his third penalty kick during the FIFA World Cup Qatar 2022 Round of 16 match between Morocco and Spain at Education City Stadium on December 06, 2022 in Al Rayyan, Qatar. Credit: Lionel Hahn/Getty Images
የፖርቹጋል ቡድን 6 ለ 1 በሆነ ውጤት ስዊትዘርላንድ ድል ነስቶ ለሩብ ፍፃሜ አልፏል።
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Rafael Leao of Portugal celebrates after scoring a goal to make it 6-1 during the FIFA World Cup Qatar 2022 Round of 16 match between Portugal and Switzerland at Lusail Stadium on December 6, 2022 in Lusail City, Qatar. Credit: Matthew Ashton - AMA/Getty Images
በቀጣዩ ሩብ ፍፃሜ ከሞሮኮ ጋር ለግማሽ ፍፃሜ ፍልሚያ ይቀርባል።

የሩብ ፍፃሜ ግጥሚያ ሠንጠረዥ

ብራዚል እና ክሮኤሽያ (ቅዳሜ ዲሴምበር 10 / ታሕሳስ 1) 2:00 am [AEDT]

ኔዘርላንድስ እና አርጀንቲና (ቅዳሜ ዲሴምበር 10 / ታሕሳስ 1) 6:00 am [AEDT]

ሞሮኮ እና ፖርቹጋል (እሑድ ዲሴምበር 11 / ታሕሳስ 2) 2:00 am [AEDT]

እንግሊዝ እና ፈረንሳይ (እሑድ ዲሴምበር 11 / ታሕሳስ 2) 6:00 am [AEDT]



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Published 7 December 2022 at 8:03am, updated 8 minutes ago at 8:14am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS