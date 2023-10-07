እሥራኤል ጦርነት ላይ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሯ አስታወቁ

በእሥራኤልና በፍልስጤም በኩል ከ500 በላይ ሰዎች ሕይወታቸውን አጥተዋል፤ በሺህዎች የሚቆጠሩ ቆስለዋል።

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Smoke rises after Israeli warplanes targeted the Palestine tower in Gaza City on 7 October 2023. Credit: EPA / Mohammed Saber

የሃማስ ታጣቂዎች የእሥራኤልን ሲቪልና ወታደሮች በቁጥጥር ስር ማዋልና መግደል በኋላ የእሥራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ እሥራኤል ጦርነት ላይ እንደሆነችና በአፀፋውም 'ግዙፍ የበቀል እርምጃ' እንደሚወስዱ አስታወቁ።

ቃላቸውን ተከሎም እሥራኤል በጋዛ ሰርጥ ብርቱ የአየር ጥቃት ፈፅማለች።

ቢያንስ 250 ያህል እሥራኤላውያን ሕይወታቸውን ሲያጡ ከ1100 በላይ ከ20 በበለጡ የእሥራኤል ክፍለ ከተሞች የቀላል መሣሪያዎች ተኩስ ልውውጥ ቆስለዋል።
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An Israeli civilian killed by Palestinian militants lies covered in Sderot, Israel, on 7 October 2023. Credit: AP / AP
በፍልስጤማውያን በኩል ከ232 በላይ ሕይወታቸው ሲያጡ 1600 ቆስለዋል።

ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ "ለጥቁሩ ቀን ግዙፍ የበቀል እርምጃ እንወስዳለን"

"የምንገኘው ጦርነት ላይ ነው፤ እናሸንፋለንም" ሲሉ፤

የሃማስ መሪ ኢስማኢሊ ሃኒየህ በበኩላቸው ጋዛ ላይ የተጀመረው ወደ ምዕራብ ባንክና ኢየሩሳሌም እንደሚቀጥል ተናግረዋል።
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Palestinian medics inspect a damaged ambulance hit by an Israeli air strike inside Nasser Hospital in Khan Younis, southern Gaza Strip, 7 October 2023. Credit: AP / AP
የአውስትራሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚንና የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጨምሮ በርካታ እሪዎች ከእሥራኤል ጎን እንደሚቆሙ አስታውቀዋል።

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Published 8 October 2023 10:31am
By Kassahun Seboqa Negewo, NACA
Source: SBS

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