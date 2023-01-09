የዓለም ቁጥር አንድ የሜዳ ቴኒስ ተጫዋቹ ኖቫክ ጆኮቪች ለ10ኛ ጊዜ የአውስትራሊያን ኦፕን ዋንጫ ሊያነሳ ሜልበርን ዘለቀ

ሩስያ ከ600 በላይ የዩክሬይን ወታደሮችን ሕይወት ነጠቅኩ ስትል፤ ዩክሬይን ፕሮፖጋንዳ ስትል አስተባበለች።

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Novak Djokovic of Serbia plays a forehand in his Men’s Singles Final match against Daniil Medvedev of Russia during day 14 of the 2021 Australian Open at Melbourne Park on February 21, 2021 in Melbourne, Australia. Credit: Daniel Pockett/Getty Images

የሜዳ ቴኒስ ኮከብ ተጫዋቹ ኖቫክ ጆኮቪች ለ10ኛ ጊዜ የአውስትራሊያን ኦፕን ዋንጫ ለማንሳት ዛሬ ወደ ሜልበርን አቅንቷል።

ጆኮቪች ትናንት እሑድ ታህሳስ 30 አሜሪካዊ ተቀናቃኙን ሰባስቲያን ኮርዳን በአደላይድ ዓለም አቀፍ ግጥሚያ በሶስት ዙር ግጥሚያ ረትቷል።

የአደላይዱ ግጥሚያ ጆኮቪች በኮቪድ-19 ክትባት አለመከተብ ሳቢያ ባለፈው ዓመት አውስትራሊያን ለቅቆ እንዲወጣ ከተደረገ ወዲህ የመጀመሪያው ነው።

ለግጥሚያ ወደ አውስትራሊያ ከመመለሱ ጋር ተያይዞ ደጋፊዎቹ የሞቀ አቀባበል አድርገውለታል።

ጆኮቪቺም የአፀፋ ምስጋና ምላሹን አቅርቧል።

ሩስያ ዩክሬይን

የዩክሬይን መከላከያ ሩስያ በሰነዘረችው ጥቃት በመቶዎች የሚቆጠሩ የዩክሬይን ወታደሮችን ገደልኩ ያለችው "ፕሮፖጋንዳ" ነው ሲል አስተባበለ።

ሩሲያ በፊናዋ በምሥራቃዊቷ ክራማቶርስክ ከተማ በወነጨፈችው የሚሳይል ጥቃት ከ600 በላይ የዩክሬይን ወታደሮችን ሕይወት መንጠቋን አስታውቃለች።

የዩክሬን ወታደራዊ ዕዝ የሩስያን መግለጫ ሐሰት ሲል፤ የክራማቶርስክ ከተማ ነዋሪዎች በበኩላቸው የሩስያ ሚሳይል የተወሰኑ የንብረት ውድመት እንዳደረሰ ገልጠው የሕይወት ጥፋት ስለማድረሱ ግና የተመለከቱት ማስረጃ እንደሌለ ተናግረዋል።

 





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Published 9 January 2023 at 2:06pm
By Kassahun Seboqa Negewo, NACA
Source: SBS