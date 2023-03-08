የጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚ የሕንድ ጉዞ የሰብዓዊ መብቶች ጥያቄ አጥልቶበታል

የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃልኪዳን ድርጅት፤ ሩስያ የምሥራቃዊ ዩክሬይን ከተማ ባክህሙትን በቅርቡ ልትቆጣጠር እንደምትችል አመለከተ።

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Questions about Narendra Modi's role in the Gujarat riots have resurfaced as Prime Minister Anthony Albanese travels to India. Credit: SBS News

ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚ ከአውስትራሊያ የንግድ ልዑካንና የዩኒቨርሲቲ መሪዎች ጋር ሆነው ሕንድ ገቡ።

ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሕንድ እንደደረሱ በሕንዱ አቻቸው ናሬንድራ ሞዲ አቀባበል ተደርጎላቸዋል።

አቶ አልባኒዚ በጉጃራት ተገኝተው ሳባርማቲ አሽራምና የነፃነት ተፋላሚውን ማሃታማ ጋንዲን መታሰቢያ ጎብኝተዋል።

 የአውስትራሊያ ልዑካን ቡድን ለሶስት ቀናት በሕንድ አህመዳባድ ከተማ የሚቆዩ ሲሆን፤ ትኩረታቸው የሁለትዮሽ ግንኙነቶችን ማጠናከር ላይ ይሆናል።

ይህ በእንዲህ እንዳለም፤ የጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚን የሕንድ ጉዞ ተከትሎ በተለይም በሕንድ ሙስሊሞች ላይ የደረሱት የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች ትኩረት የሚያገኙ ይሆናሉ።

ጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ ስልጣን ከጨበጡ ወዲህ የሂንዱ ብሔረተኛነት የከረረ መሆኑን የሰብዓዊ መብቶች ድርጅቶችና የፖለቲካ ተጠባቢዎች እያመላከቱ ነው።
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Credit: Indian census, 2011
ዩክሬይን

የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃልኪዳን ድርጅት ዋና ፀሐፊ የንስ ስቶልቴንበርግ ሩስያ የምሥራቃዊ ዩክሬይን ከተማ ባክህሙትን በቅርቡ ልትቆጣጠር እንደምትችል ተናገሩ።

ዋና ፀሐፊው ትንበያቸውን የሰነዘሩት የአውሮፓ መከላከያ ሚኒስትሮች ስዊድንና ፊንላንድን ለድርጅቱ ለማስተዋወቅ በታደሙበት ስብሰባ ላይ ነው።

አቶ ስቶልቴንበርግ በዩክሬይን በኩል የሚቻለውን ያህል የመቋቋም ጥረት ቢደረግም ሩስያውያኑ ከተማይቱን ለመቆጣጠር ብርቱ እመርታ እያደረጉ መሆኑን በአፅንዖት ገልጠዋል።

 




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Published 9 March 2023 at 10:18am
By NACA, Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS