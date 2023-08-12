አውስትራሊያ ፈረንሳይን በፍፁም ቅጣት ምት ብልጫ ረትታ ለዓለም ዋንጫ ግማሽ ፍፃሜ አለፈች

አውስትራሊያ በሴቶች እግር ኳስ ለዓለም ዋንጫ ለግማሽ ፍፃሜ ስታልፍ ይህ የመጀመሪያ ጊዜዋ ነው።

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Sam Kerr came on for the Matildas in the 55th minute, hoping to break the deadlock. Credit: AAP / Jono Searle

በአውስትራሊያና ኒውዚላንድ አስተናጋጅነት በሚካሔደው የ2023 ፊፋ የዓለም ዋንጫ ዛሬ ነሐሴ 6 በብሪስበን ላንግ ፓርክ ስታዲየም አውስትራሊያና ፈረንሳይ ባደረጉት የሩብ ፍፃሜ ግጥሚያ የሙሉ መደበኛ 90 ደቂቃና ተጨማሪ 30 ደቂቃ ባዶ ለባዶ ተለያይተዋል።

ግጥሚያው ጥሎ ማለፍ በመሆኑም በፍፁም ቅጣምት እንዲለያዩ በመደረጉ አውስትራሊያ ፈረንሳይን 7 ለ 6 በሆነ እጅግ ልብ ሰቃይ ውጤት በማሸነፍ ለቀጣዩ ግማሽ ፍፃሜ ጥሎ ማለፍ አልፋለች።
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France players show dejection after the team's defeat through the penalty shoot-out following the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Quarter Final match between Australia and France at Brisbane Stadium on August 12, 2023, in Brisbane / Meaanjin, Australia. Credit: Quinn Rooney/Getty Images

አውስትራሊያ በቀጣዩ የግማሽ ፍፃሜ ጥሎ ማለፍ ግጥሚያ ረቡዕ ነሐሴ 10 የምትጫወተው ዛሬ ምሽት ከሚፋለሙት እንግሊዝና ኮሎምቢያ አሸናፊ ጋር ይሆናል።

ቀደም ሲል ኔዘርላንድስን 2 ለ 1 የረታችው ስፔይንና ጃፓንን በተመሳሳይ ውጤት ጃፓንን 2 ለ 1 ድል የነሳችው ስዊድን ማክሰኞ ነሐሴ 9 አመሻሽ ላይ ለፍፃሜ ዋንጫ ለመቅረብ ብርቱ ፉክክር ያካሂዳሉ።
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Published 12 August 2023 8:56pm
Updated 2h ago 9:18pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

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