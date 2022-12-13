የሜሲ አርጀንቲና ክሮኤሽያን ረትቶ የዓለም ዋንጫን ለማንሳት ለፍፃሜ አለፈ

አርጀንቲና የዓለም ዋንጫ 2022 ባለቤት ለመሆን ነገ ለፍፃሜ ግጥሚያ ለመብቃት ከሚፋለሙት ከ2018ቱ የዓለም ዋንጫ ባለቤት ፈረንሳይ ወይም የአፍሪካና የዓረቡ ዓለም ኮከብ ከሆነው ከሞሮኮ አሸናፊ ጋር መግጠም ይጠበቅበታል።

Messi.jpg

Lionel Messi of Argentina controls the ball during the FIFA World Cup Qatar 2022 semi final match between Argentina and Croatia at Lusail Stadium on December 13, 2022 in Lusail City, Qatar. Credit: Markus Gilliar - GES Sportfoto/Getty Images

አርጀንቲና ዛሬ ማለዳ ክሮኤሽያን 3 ለ 0 ረትታ ለዓለም ዋንጫ ፍፃሜ ግጥሚያ በቅታለች።

ግቦቹን ለአርጀንቲና ያስቆጠሩት ሊዮኔል ሚሲ በ34ኛዋ ደቂቃ የመጀመሪያዋን ግብ (በፍፁም ቅጣት ምት)፣ ሁሊያን አልቫሬዝ በ39ኛ እና 69ኛ ደቂቃዎች ሁለተኛ እና ሶስተኛ ግቦችን ከመረብ አኑሯል።
Alvarez and Messi.jpg
Lionel Messi of Argentina celebrates with Julian Alvarez (L) of Argentina his team's second goal during the FIFA World Cup Qatar 2022 semi final match between Argentina and Croatia at Lusail Stadium on December 13, 2022 in Lusail City, Qatar. Credit: Markus Gilliar - GES Sportfoto/Getty Images
በ2018 የዓለም ዋንጫ ውድድር ለፍፃሜ ደርሶ ዋንጫውን በፈረንሳይ የተነጠቀው የክሮኤሽያ ቡድን ዛሬም እንደ 2018ቱ ለፍፃሜ ይበቃል የሚል የጠነከረ ተስፋን በደጋፊዎቹ ዘንድ ያሳደረ ቢሆንም በለስ ሳይቀናው በ3 ለ 0 ሽንፈት ተሰናባች ሆኗል።

የክሮኤሽያ ቡድን በመከላከል ላይ ያደላ ሲሆን፤ ለግብ አስጊ የነበረ ሙከራውን ከአንድ ጊዜ በላይ አላስቆጠረም።

ሽንፈቱ እንደ ደጋፊዎቹ ሁሉ ተስፈኛ የነበሩትን የተጫዋቾቹንም ልብ ሰብሯል።
Luca.jpg
Luka Modric of Croatia looks dejected during the FIFA World Cup Qatar 2022 semi final match between Argentina and Croatia at Lusail Stadium on December 13, 2022 in Lusail City, Qatar. Credit: Marc Atkins/Getty Images
የግማሽ ፍፃሜ ግጥሚያ ሠንጠረዥ

ፈረንሳይ እና ሞሮኮ (ሐሙስ ዲሴምበር 15 / ታሕሳስ 6) 6:00 am [AEDT]




Share
Published 14 December 2022 at 9:15am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS