በአፍሪካ በፀጥታ ችግሮች ምክንያት ስኬቶች ወደ ኋላ እንዳይመለሱ የጋራ ትብብር እንደሚያስፈልግ ጉተሬዝ አሳሰቡ

የአፍሪካ ሕብረት የመሪዎች ጉባኤ “የአፍሪካ አህጉራዊ ነፃ የንግድ ቀጣና ትግበራን ማፋጠን” በሚል መሪ ሐሳብ ቅዳሜና እሁድ የካቲት 11 እና 12 በአዲስ አበባ ይካሄዳል።

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UN Secretary-General Antonio Guterres. Credit: SIMON MAINA/AFP via Getty Images

ለአፍሪካ ሕብረት የመሪዎች ጉባኤ በአዲስ አበባ የተገኙት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ፀሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ከአፍሪካ ሕብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ ማሐማት ውይይት አድርገዋል።

የሕብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ እና የተመዱ ዋና ፀሐፊ ጉተሬዝ በዋናነት በአፍሪካ የሰላም እና የፀጥታ ጉዳዮች ዙሪያ ነው የተወያዩት።

ሙሳ ፋኪ ከውይይቱ በኋላ በማኅበራዊ በትዊተራቸው እንደገለፁት "በአፍሪካ በሁሉም ዘርፎች የተገኙ ድሎች በፀጥታ ችግሮች ምክንያት ወደ ኋላ የመመለስ ስጋት እንዳይኖርባቸው በጋራ ሊሠሩ በሚችሉባቸው ጉዳዮች ላይ ውጤታማ ውይይት አድርገናል" ብለዋል።

የአፍሪካ ሕብረት የመሪዎች ጉባኤ “የአፍሪካ አህጉራዊ ነፃ የንግድ ቀጣና ትግበራን ማፋጠን” በሚል መሪ ሐሳብ ቅዳሜና እሁድ የካቲት 11 እና 12 በአዲስ አበባ ይካሄዳል።

በአሁኑ ወቅት በጉባኤው ለመሳተፍ የሀገራት መሪዎች አዲስ አበባ እየገቡ ነው።

በዛሬው ዕለትም የኬንያው ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ፣ የሩዋንዳው ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ፣ የሌሴቶ ፕሬዚዳንት ሳም ማትኬኔ፣ የኬፕ ቬርዴ ፕሬዚዳንት ሆዜ ማሪያ ፔሬራ፣ የሞሪታኒያው ፕሬዚዳንት መሐመድ ኦውልድ ጋውዛኒ እና ሌሎችም መሪዎች አዲስ አበባ ገብተዋል።

[ደመቀ ከበደ ፡ ከአፍሪካ ሕብረት ፡ አዲስ አበባ]
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Published 17 February 2023 at 7:35pm, updated 17 February 2023 at 7:39pm
By Demeke Kebede
Source: SBS