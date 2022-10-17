የኢትዮጵያ መንግሥት በአንድ በኩል ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነትን እያስጠበቅኩ በሌላ በኩል ለአፍሪካ ኅብረት የሰላም ውይይት ዝግጁ ነኝ አለ

የመከላከያ ሠራዊት ጦርነቱ ከተሞች ውስጥ እንዳይካሔድ ጥንቃቄ እያደረገ እንደሚገኝም ገለጠ

A flag with a peace dove covers the sun.jpg

A flag with a peace dove covers the sun. Credit: Frank Hammerschmidt/picture alliance via Getty Images

የኢትዮጵያ መንግሥት ጥቅምት 7 ቀን 2015 የአፍሪካ ኅብረት ሊቀመንበር የአስቸኳይ ተኩስ አቁምና የሰብዓዊ ረድዔት ይቀጥል ጥሪን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ በኅብረቱ አማካኝነት ለሚካሔደው የሰላም ውይይት ዝግጁ ስለመሆኑ ገልጧል።

አያይዞም፤ መንግሥት የአገሪቱን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ለማስጠበቅ የአውሮፕላን ማረፊያዎችን፣ የፌዴራል ተቋማትን፣ ታላላቅ መሠረተ ልማቶችንና በተለይም የአየር ክልልን የመጠበቅ ኃላፊነት እንዳለበት ጠቁሟል።

አክሎም፤ እኒህን ዓላማዎቹን በአንድ በኩል እያስፈፀመ፤ በሌላ በኩል በአፍሪካ ኅብረት በኩል ለሚካሔደው የሰላም ውይይት ዝግጁነቱን አመላክቷል።

Advertisement
ተጨማሪ ያድምጡ

በጎርፍ ሳቢያ የአውስትራሊያ ግሮሰሪ ዋጋ እንደሚያሻቅብና በዚህ ሳምንት መጨረሻ ግድም ቪክቶሪያ ዳግም በጎርፍ እንደምትጠቃ ይጠበቃል


ሕዝብና ሠራተኞችም ከሕወሓት ወታደራዊ ተቋማት እንዲርቁ ሲልም አሳስቧል።

በማጠቃለያውም "በትግራይ ክልል የሚገኙ ዜጎቹን ደኅንነት ለመጠበቅ በሕግ የተሰጠውን ሕገ መንግሥታዊ ግዴታውን ለመወጣት የኢትዮጵያ መንግሥት ያለውን ዝግጁነት በዚህ አጋጣሚ ያረጋግጣል" ብሏል።
Share
Published 18 October 2022 at 1:26am
By Stringer Report
Source: SBS