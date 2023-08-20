ስፔይን እንግሊዝን 1 ለ 0 ረትታ የ2023 የዓለም ዋንጫ ሻምፒዮን ሆነች

በአውስትራሊያና ኒውዝላንድ አስተናጋጅነት ሐምሌ 14 ተጀምሮ ዛሬ ነሐሴ 14 የተጠናቀቀው የ2023 የፊፋ የሴቶች ዓለም ዋንጫ በስፔይን አሸናፊነት በሲድኒ አውስትራሊያ ስታዲየም ተጠናቅቋል።
ስፔይን እንግሊዝን 1 ለ 0 አሸንፋ ለዓለም ሻምፒዮናነት ያበቃቻን ግብ በ29ኛው ደቂቃ መረብ ላይ ያሳረፈችው ኦልጋ ካርሞና ናት።
ከ1991 አንስቶ እስከ 2023 ለዘጠኝ ጊዜያት በተካሔደው የሴቶች እግር ኳስ የዓለም ዋንጫ ዩናይትድ ስቴትስ ለአራት ጊዜያት (1991፣ 1999፣ 2015፣ 2019)፣ ጀርመን (2003፣ 2007) ኖርዌይ (2015) ጃፓን (2011) እና ስፔይን (2023) ለሻምፒዮናነት በቅተዋል።
በዕለቱ በተካደው የሽልማት ሥነ ሥርዓት የ19 ዓመቷ የስፔይን ተጫዋቿ ሳልማ ፐሬሉዌሎ የምርጥ ወጣት ተጫዋች ዋንጫ ወስዳለች።
በፍፃሜው ጨዋታ ወቅት የስፔይንን ፍፁም ቅጣት ምት ከግብነት ያዳነችው የእንግሊዟ ግብ ጠባቂ ሜሪ ኢርፕስ የወርቅ እጅ ጓንት ሽልማት ተሸልማለች።
Salma Paralluelo. Credit: Justin Setterfield/Getty Images
ኤይታና ቦንማቲ የፍፃሜ ጨዋታው ምርጥ ተጫዋች ሆና የወርቅ ኳስ ለመሸለም በቅታልች ።
Mary Earps. Credit: Quinn Rooney/Getty Images
Aitana Bonmati. Credit: SAEED KHAN/AFP via Getty Images
ድል አድራጊዋ ስፔይን የወርቅ ሜዳልና የ2023 የፊፋ ዓለም ዋንጫ በእጇ አስገብታለች።
ለሻምፒዮናነት ታስባ ሁለተኛ የወጣችው እንግሊዝ የብር ሜዳል ተቀብላለች።
Ivana Andres of Spain lifts the FIFA Women's World Cup Trophy following victory in the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Final match between Spain and England at Stadium Australia on August 20, 2023, in Sydney, Australia. Credit: Justin Setterfield/Getty Images
የፊፋ ሴቶች የዓለም ዋንጫ እንደ ወንዶቹ በየአራት ዓመቱ የሚካሔድ ሲሆን፤ ቀጣዩ የ2027 ዓለም ዋንጫ የሚካሔደው ደቡብ አፍሪካ ነው።
England players line up on the podium at the award ceremony following the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Final match between Spain and England at Stadium Australia on August 20, 2023, in Sydney, Australia. Credit: Quinn Rooney/Getty Images