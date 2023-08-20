ስፔይን እንግሊዝን 1 ለ 0 ረትታ የ2023 የዓለም ዋንጫ ሻምፒዮን ሆነች

የ2023 የዓለም ዋንጫን ታሸንፋለች ተብሎ የተነገረላት እንግሊዝ አንድም ግብ ለማስቆጠር ሳትበቃ ሁለተኛ ሆና በመጨረስ የብር ሜዳል ባለቤት ለመሆን በቅታለች።

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Esther Gonzalez of Spain and teammates celebrate with the FIFA Women's World Cup Trophy following victory in the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Final match between Spain and England at Stadium Australia on August 20, 2023, in Sydney. Credit: Catherine Ivill/Getty Images

በአውስትራሊያና ኒውዝላንድ አስተናጋጅነት ሐምሌ 14 ተጀምሮ ዛሬ ነሐሴ 14 የተጠናቀቀው የ2023 የፊፋ የሴቶች ዓለም ዋንጫ በስፔይን አሸናፊነት በሲድኒ አውስትራሊያ ስታዲየም ተጠናቅቋል።

ስፔይን እንግሊዝን 1 ለ 0 አሸንፋ ለዓለም ሻምፒዮናነት ያበቃቻን ግብ በ29ኛው ደቂቃ መረብ ላይ ያሳረፈችው ኦልጋ ካርሞና ናት።

ከ1991 አንስቶ እስከ 2023 ለዘጠኝ ጊዜያት በተካሔደው የሴቶች እግር ኳስ የዓለም ዋንጫ ዩናይትድ ስቴትስ ለአራት ጊዜያት (1991፣ 1999፣ 2015፣ 2019)፣ ጀርመን (2003፣ 2007) ኖርዌይ (2015) ጃፓን (2011) እና ስፔይን (2023) ለሻምፒዮናነት በቅተዋል።

በዕለቱ በተካደው የሽልማት ሥነ ሥርዓት የ19 ዓመቷ የስፔይን ተጫዋቿ ሳልማ ፐሬሉዌሎ የምርጥ ወጣት ተጫዋች ዋንጫ ወስዳለች።
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Salma Paralluelo. Credit: Justin Setterfield/Getty Images
በፍፃሜው ጨዋታ ወቅት የስፔይንን ፍፁም ቅጣት ምት ከግብነት ያዳነችው የእንግሊዟ ግብ ጠባቂ ሜሪ ኢርፕስ የወርቅ እጅ ጓንት ሽልማት ተሸልማለች።
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Mary Earps. Credit: Quinn Rooney/Getty Images
ኤይታና ቦንማቲ የፍፃሜ ጨዋታው ምርጥ ተጫዋች ሆና የወርቅ ኳስ ለመሸለም በቅታልች ።
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Aitana Bonmati. Credit: SAEED KHAN/AFP via Getty Images

ድል አድራጊዋ ስፔይን የወርቅ ሜዳልና የ2023 የፊፋ ዓለም ዋንጫ በእጇ አስገብታለች።
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Ivana Andres of Spain lifts the FIFA Women's World Cup Trophy following victory in the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Final match between Spain and England at Stadium Australia on August 20, 2023, in Sydney, Australia. Credit: Justin Setterfield/Getty Images
ለሻምፒዮናነት ታስባ ሁለተኛ የወጣችው እንግሊዝ የብር ሜዳል ተቀብላለች።
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England players line up on the podium at the award ceremony following the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Final match between Spain and England at Stadium Australia on August 20, 2023, in Sydney, Australia. Credit: Quinn Rooney/Getty Images
የፊፋ ሴቶች የዓለም ዋንጫ እንደ ወንዶቹ በየአራት ዓመቱ የሚካሔድ ሲሆን፤ ቀጣዩ የ2027 ዓለም ዋንጫ የሚካሔደው ደቡብ አፍሪካ ነው።
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Published 20 August 2023 10:55pm
Updated 20 August 2023 11:10pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

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