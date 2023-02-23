ቻይናና ሩስያ ግንኙነታቸውን ሲያጠናክሩ፤ዩናይድ ስቴትስ የኔቶ "ግንባር መስመር" ምሥራቃዊ አባል አገራትን እያበረታታች ነው

የቻይናው ፕሪዚደንት ሺ ዓርብ ዕለት "የሰላም ንግግር" የሚያደርጉ ሲሆን፤ የዩክሬይን ፕሬዚደንት ቭላድሚር ዜሌንስኪ የሩስያ ወታደሮች የዩክሬይንን ምድር ለቅቀው እስካልወጡ ድረስ ስለ ሰላም ንግግር ማንሳት ከንቱ መሆኑን አስታወቁ።

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Russian President Vladimir Putin meets with China's Director of the Office of the Central Foreign Affairs Commission, Wang Yi, at the Kremlin in Moscow. Credit: Getty / Anton Novoderezhkin

የቻይና ከፍተኛ ዲፕሎማት ዋንግ ዪ የደህንነት ጉዳይን አስመልክተው ከሩስያ ጋር ለመነጋገር እንደሚሹ ለሩስያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ገልጠዋል።

አቶ ዋንግ ከሩስያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ጋር ተገናኝተው ተነጋግረዋል።
 
የዲፕሎማቱ የሩስያ ጉብኝት የተካሔደው የዩናይትድ ስቴትስ መንግሥት ቻይና ለሩስያ የዩክሬይን ወረራ የቁሳቁስ ድጋፍ እንዳታደርግ ማሳሰቢያ መስጠትን ተከትሎ ነው።  

ይሁንና አቶ ዋንግ የቻይና-ሩስያ ግንኙነት "እጅግ ጠንካራና እየተለወጠ በመሔድ ባለው ዓለም አቀፍ ሁኔታ ማናቸውንም ፈተና የሚቋቋም ነው" ብለዋል።

 በሌላ በኩል የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሩስያ ዩክሬይንን የወረረችበትን አንደኛ ዓመት በማንሳት ተከስቶ ያለውን ሉላዊ ውጥረት በማመላከት ለኔቶ "የግንባር መስመር" ምሥራቃዊ አባል አገራት የደህንነት ማረጋገጫ ቃል ሰጥተዋል።

የቻይናው ፕሬዚደንት ሺ ሞስኮ ዘልቀው ከሩስያው አቻቸው ጋር የሚገናኙ ሲሆን፤ ዓርብ ዕለት "የሰላም ንግግር" ያደርጋሉ።

ሆኖም፤ የዩክሬይን ፕሬዚደንት ቭላድሚር ዜሌንስኪ የሩስያ ወታደሮች የዩክሬይን ምድርን ለቅቀው እስካልወጡ ድረስ ከሩስያ ጋር የሰላም ንግግር ለማድረግ እንደማይፈቅዱ አስታውቀዋል።







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Published 23 February 2023 at 11:40am
By NACA, Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS