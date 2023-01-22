በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከቅዱስ ሲኖዶስ ዕውቅና ውጪ "ሲመተ ጳጳሳት" ተከናውኗል ሲሉ የሃይማኖት አባቶች በቅሬታ አሳሰቡ

ሕጋዊነት ያልተከተለ "ሲመተ ጳጳሳት" ተከናውኗል በሚል መግለጫውን የሰጡት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፖትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት፣ ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተክህነት ዋና ሥራ አኪያጅና የባሕር ዳር አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ፣በመንበረ ፓትርያርክ የተገኙ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ናቸው።
ቅዱስነታቸው እሑድ ማለዳ የተሰማው "ሲመተ ጳጳሳት" ጉዳይ ከቅዱስ ሲኖዶስ እውቅና ውጪ መሆኑን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዢን ቀርበው አመልክተዋል።
ክስተቱንም አስመልክቶ ለሊቃነ ጳጳሳት፣ መንግሥትና ምዕመናን ጥሪ ቀርቧል።
በጥሪውም፤ በአገር ውስጥና ከአገር ውጭ ያሉ ሊቃነ ጳጳሳት በአስቸኳይ ወደ መንበረ ፓትርያርክ እንዲመጡ፣ መንግሥት ክስተቱ በአገር ላይ ጭምር የሚያስከትለውን ጉዳት ተመልክቶ በጉዳዩ ላይ ሕጋዊ ኃላፊነቱን እንዲወጣና. ምዕመናን ቤተክርስቲያንን ከመቸውም ጊዜ በላይ በንቃት እንዲጠብቁ ሲሉ ቅዱስነታቸው ጥሪ አቅርበዋል።