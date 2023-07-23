ስዊድን ደቡብ አፍሪካን 2 ለ 1 ረታች

ስዊድንና ደቡብ አፍሪካ ባካሔዱት የምድብ ግጥሚያ 2 ለ 1 ተለያይተዋል።
በግጥሚያው የመጀመሪያዋን ግብ በ48ኛው ደቂቃ ላይ በሂልዳ ሞጋና አማካይነት ያስቆጠረችው ደቡብ አፍሪካ ናት።
ሆኖም ስዊድን በፍራይዶሊና ሮልፎ የአቻ ግብ አግቢነት በ65ኛዋ ደቂቃ እንዲሁም፤ አማንዳ ኢሌስቴድት በ90ኛዋ ደቂቃ ሁለተኛዋን ግብ በማስቆጠር ለድል በቅታለች።
Hildah Magaia (L) scores her team's first goal next to Sweden's defender #02 Jonna Andersson (R) during the Australia and New Zealand 2023 Women's World Cup Group G football match between Sweden and South Africa at Wellington Stadium, also known as Sky Stadium, in Wellington on July 23, 2023. Credit: Marty MELVILLE / AFP) (Photo by MARTY MELVILLE/AFP via Getty Images
አሁን ለመጠናቀቅ እየተቃረበ ባለው ግጥሚያ ኔዘርላንድስ ፖርቱጋልን 1 ለ ባዶ እየመራች ሲሆን፤ ከሁለት ሰዓታት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ፈረንሳይና ጃማይካ ይጋጠማሉ።
በነገው ዕለት ከቀትር በፊት ጣልያን ከአርጀንቲና፣ ብራዚል ከፓናማ ሲጫወቱ፤ አመሻሹ ላይ ጀርመንና ሞሮኮ ይጋጠማሉ።