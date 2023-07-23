ስዊድን ደቡብ አፍሪካን 2 ለ 1 ረታች

በነገው ዕለት ከቀትር በፊት ጣልያን ከአርጀንቲና፣ ብራዚል ከፓናማ ሲጫወቱ፤ አመሻሹ ላይ ጀርመንና ሞሮኮ ይጋጠማሉ።

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Amanda Ilestedt (R) of Sweden celebrates with teammate Rebecka Blomqvist (L) after scoring her team's second goal during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group G match between Sweden and South Africa at Wellington Regional Stadium on July 23, 2023, in Wellington / Te Whanganui-a-Tara, New Zealand. Credit: Katelyn Mulcahy - FIFA/FIFA via Getty Images

ስዊድንና ደቡብ አፍሪካ ባካሔዱት የምድብ ግጥሚያ 2 ለ 1 ተለያይተዋል።

በግጥሚያው የመጀመሪያዋን ግብ በ48ኛው ደቂቃ ላይ በሂልዳ ሞጋና አማካይነት ያስቆጠረችው ደቡብ አፍሪካ ናት።
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Hildah Magaia (L) scores her team's first goal next to Sweden's defender #02 Jonna Andersson (R) during the Australia and New Zealand 2023 Women's World Cup Group G football match between Sweden and South Africa at Wellington Stadium, also known as Sky Stadium, in Wellington on July 23, 2023. Credit: Marty MELVILLE / AFP) (Photo by MARTY MELVILLE/AFP via Getty Images
ሆኖም ስዊድን በፍራይዶሊና ሮልፎ የአቻ ግብ አግቢነት በ65ኛዋ ደቂቃ እንዲሁም፤ አማንዳ ኢሌስቴድት በ90ኛዋ ደቂቃ ሁለተኛዋን ግብ በማስቆጠር ለድል በቅታለች።

አሁን ለመጠናቀቅ እየተቃረበ ባለው ግጥሚያ ኔዘርላንድስ ፖርቱጋልን 1 ለ ባዶ እየመራች ሲሆን፤ ከሁለት ሰዓታት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ፈረንሳይና ጃማይካ ይጋጠማሉ።

በነገው ዕለት ከቀትር በፊት ጣልያን ከአርጀንቲና፣ ብራዚል ከፓናማ ሲጫወቱ፤ አመሻሹ ላይ ጀርመንና ሞሮኮ ይጋጠማሉ።
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Published 23 July 2023 7:18pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

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