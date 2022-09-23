"ንጉሥ ቻርልስ ሳልሳዊ የእኛ ምርጫ አይደሉም" የአውስትራሊያ ግሪንስ ፓርቲ

ከንግሥት ኤልሳቤጥ የቀብር ሥነ ሥርዓትና ብሔራዊ የሐዘን ቀን ፍፃሜን በኋላ ከዘውዳዊ ሥርዓት ለመላቀቅ አውስትራሊያውያን ሊያጠፉት የሚገባ ጊዜ እንደሌለ የአውስትራሊያ ሪፐብሊክ ንቅናቄ አሳስበ።

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King Charles III follows the hearse with the coffin of Queen Elizabeth II moving towards St. George's Chapel at Windsor Castle during the State Funeral of Queen Elizabeth II on September 19, 2022 in Windsor, England. Credit: Jon Super - WPA Pool/Getty Images

ለዳግማዊት ንግሥት ኤልሳቤጥ ዝክረ መታሰቢያ ይፋ የሐዘን መግለጫ ለማውጣትና የንጉሥ ቻርልስ ሳልሳዊን የዙፋን ውርስ ዕውቅና ለመቸር ዛሬ የተሰየመው የአውስትራሊያ ፓርላማ ሪፐብሊክ የማቆም ክርክርንም አስተናግዷል።

የአውስትራሊያ ግሪንስ ፓርቲ መሪ አዳም ባንድት አውስትራሊያውያን ከዚህ ዓለም በሞት ለተለዩት ንግሥት ኤልሳቤጥ ከበሬታ የተመላው ሐዘናቸውን በመግለጥ ወደ ሪፐብሊክ ማምራት እንደሚሹ አመላክተዋል።

ወቅቱም አውስትራሊያውያን በሳልነታቸውን የሚያሳዩበትና ወደ ፊት የመራመጃቸው ጊዜ መሆኑን በማንሳት "የእዚህች አገር ርዕሰ ብሔር በሕዝብ፣ ለሕዝብና ከሕዝብ ሊመረጥ ይገባል" ብለዋል።

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Greens leader Adam Bandt says people can share their sympathy about the death of Queen Elizabeth II and still have conversations about whether a constitutional monarchy is right for Australia. Credit: Sam Mooy/Getty Images
በሌላም በኩል፤ የሐዘን ማፅናኛ ቃል ለንጉሣዊው ቤተሰብ ያቀረቡት የግሪንስ ሴናተር ሳራ ሃንሰን-ያንግ ወቅቱ አውስትራሊያዊ ርዕሰ ብሔር ለመሰየም ወደ ፊት የመራመጃ ጊዜ እንደሆነ አመላክተዋል።

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Senator Sarah Hanson-Young. Credit: Tracey Nearmy/Getty Images
አያይዘውም "ንጉሥ ቻርልስ ሳልሳዊ የእኛ ምርጫ አይደሉም። ምርጫው የአውስትራሊያውያን መሆን ሲገባው ያ አልሆነም"

"የእኛ ርዕሰ ብሔር መሆን ያለበት የእኛ የሆነ አውስትራሊያዊ ነው" ሲሉ ለሕግ መወሰኛ ምክር ቤቱ አሰምተዋል።

ይህ በእንዲህ እንዳለም፤ የአውስትራሊያ ሪፐብሊክ ንቅናቄ የንግሥቲቱን የቀብር ሥነ ሥርዓትና ብሔራዊ የሐዘን ቀን ፍፃሜን ተከትሎ ከዘውዳዊ ሥርዓት ለመላቀቅ ጊዜ መጥፋት እንደሌለበት የንቅናቄው ሊቀመንበር ፒተር ፊትዝመንስ አሳስበዋል።

አክለውም "በውልደት መብት መግዛት፤ በአውስትራሊያ ዲሞክራሲ ውስጥ ሥፍራ የለውም" ብለዋል።

"ዕሳቤው እንደ ዘውዳዊ ሥርዓቱ ሁሉ ለአውስትራሊያውያን ዕሴቶች ባዕድ ነው። ማንም ሰው ለውጭ ንጉሥ ወይም ርዕሰ ብሔር የታማኝነት ቃል ኪዳን ሊፈጽም አይገባም" ብለዋል።

የአውስትራሊያ ነባር ዜጎች የምክር ቤት አባላትም በበኩላቸው የንግሥቲቱ ሕልፈተ ሕይወትና የቅኝ ግዛት አሻራ አሳድሮባቸው ያለውን ስሜት በተዛነቀ መንፈስ ገልጠዋል።

የሪፐብሊክ ምሥረታ ደጋፊና ዓላማውንም አራማጅ የሆኑ የአውስትራሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚ የንግሥቲቱን ሞት ተከትሎ ፈጥነው የሪፐብሊክ ክርክርን ማንሳት እንደማይሹ በተደጋጋሚ ገልጠዋል።
 




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Published 23 September 2022 at 3:27pm, updated 4 hours ago at 3:44pm
By Kassahun Seboqa Negewo, NACA
Source: SBS