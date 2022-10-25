የበጀት 2022-23 ተጠቃሚዎችና ተጎጂዎች

ተጠቃሚዎች
- ከመንግሥት ጋር በሽርካ ዝቅተኛ ዋጋ ያላቸው አዲስ ቤት ገዢዎች (በሁለት ዓመት ውስጥ)
- የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ (ከ2004 ጀምሮ አንድ ሚሊየን የሽርካ ቤቶች ግንባታ)
- ቤተሰብና ቤተሰብ ለመመስረት ዕሳቤ ላይ ያሉ (የወሊድ ፈቃድና ክፍያ ከ2026፣ የሙዋዕለ ሕፃናት ክፍያ ቅነሳ ከመጪው ጁላይ 1 ጀምሮ)
- መሠረተ ልማት (ሜልበርን፣ ኩዊንስላንድ ብሩስ አውራ ጎዳና፣ ከሲድኒ ኒውካስትል ፈጣን ባቡር $8.1 ቢሊየን ዶላር)
- የTAFE እና የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች (480,000 ነፃ የTAFE ኮሌጅ ሥፍራዎች 20,000 የዩኒቨርሲቲ ሥፍራዎች)
- የአየር ንብረት ለውጥ ($25 ቢሊየን እስከ 2030)
- የኤለኢክትሪክ መኪና ገዢዎች (አሠሪዎች $9000 ግለሰቦች $4700 የግብር ቅናሽ በዓመት)
- ብሔራዊ ብሮድባንድ በይነመረብ (በ2025 መጨረሻ ግድም ለ15 ሚሊየን መኖሪያዎች ፋይበር ዝግጁ አገልግሎት ሥራ ማስኪያጃ $2.4 ቢሊየን)
- የአረጋውያን ክብካቤ አገልግሎት ሰጪዎች ($2.5 ቢሊየን)
- አረጋውያን ላጤና ጥንዶች (የ$70 ሚሊየን ጭማሪ)
- ለሴቶች ደኅንነት ($170 ሚሊየን ድጎማ)
- የግብረ አካል ተጎጂዎችና ቤተሰቦቻቸው ($437.4 ሚሊየን በመጪዎቹ ሶስት ዓመታት)
- የፓስፊክ ደሴቶች (3000 ቪዛዎች)
ተጎጂዎች
Treasurer Jim Chalmers delivers the 2022-23 Federal Budget in the House of Representatives at Parliament House on October 25, 2022 in Canberra, Australia. Credit: Getty Images
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- የኤሌክትሪክና የጋዝ ዋጋ ከፋዮች (የኤሌክትሪክ ዋጋ በገና በዓል ዋዜማ በ20 ፐርሰንት፤ 30 ፐርሰንት በሚቀጥለው የፋይናንስ ዓመት ጭማሪ። የጋዝ ዋጋ በሚቀጥሉት 18 ወራት በ44 ፐርሰንት ጭማሪ ያሳያል )
- ሆስፒታሎች (የኮቪድ - 19 ድጎማ አይራዘምም)
- ግብር በአግባቡ የማይከፍሉ ኩባንያዎችና ግለሰቦች (በታክስ ቢሮ በኩል በአራት ዓመት ውስጥ እስከ $4.7 ቢሊየን ለመሰብሰብ ታቅዷል)
- የግል አማካሪዎች (በመጪዎቹ አራት ዓመታት ውስጥ ለመንግሥት የ$3.6 ቢሊየን ወጪ ቁጠባ ዕቅድ)
- ወንጀለኞች (ከጃኑዋሪ 1 ጀምሮ የፌዴራል ወንጀል መቀጮ ከ$222 ወደ $275 ከፍ ይላል፤ ከዚያም በየሶስት ዓመት ይጨምራል)
- ጠቅላይ እንደራሴ (በቀድሞው መንግሥት ለወደፊት መሪዎች ፎረም ተመድቦላቸው የነበረ $16 ሚሊየን ተቀንሷል)