የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን የሰላም ንግግሩን ሂደት አስመልክቶ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ጋር መነጋገራቸውን ገለጡ

ትናንት ዕለተ ማክሰኞ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የተጀመረውን የሰላም ንግግር ዩናይትድ ስቴትስ በመልካም ጎኑ እንደምትመለከተውም ተገልጧል።

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U.S. Secretary of State Antony Blinken. Credit: Kevin Dietsch/Getty Images

የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ኦክቶበር 25 ቀን 2022 / ጥቅምት 15 ቀን 2015 በሚኒስቴር መሥሪያ ቤታቸው ስም ባወጡት መግለጫ አገራቸው በአፍሪካ ኅብረት መሪነት በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መክከል ደቡብ አፍሪካ ውስጥ የተጀመረውን የሰላም ንግግር በመልካም ጎኑ እንደምታየው አመላክተዋል።

አያይዘውም፤ የልዑካን ቡድናቱ በንግግራቸው ወቅት ለግጭቱ ዘላቂ መፍትሔ ለማበጀት ብርቱ ትኩረት እንዲሰጡና የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ በአስቸኳይ የመድረስ አስፈላጊነት ቀዳሚ ጉዳይ መሆኑን አስመልክቶ መንግሥታቸው የሚያበረታታ መሆኑን ገልጠዋል።

እንዲሁም፤ ልዑካኖቹ ሰብዓዊ እርዳታ ለሚያሻቸው ሁሉ አንዳች ገደብ ያልተጣለበት ተደራሽነት እንዲኖር፣ የሰላማዊ ሰዎችን ደኅንነት የሚያስጠብቁ መሥፈርቶች ግብር ላይ እንዲውሉና የኤርትራ ጦር ከሰሜን ኢትዮጵያ ለቅቆ እንዲወጣ ጥሪ የሚያቀርቡ መሆኑን አስታውቀዋል።

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አቶ ብሊንከን ደቡብ አፍሪካን ስለ አስተናጋጅ አገርነቷና ለአፍሪካ ኅብረት ከፍተኛ ተወካይ ኦባሳንጆ፣ የቀድሞዋ ደቡብ አፍሪካ ምክትል ፕሬዚደንት ምላምቦ-ንጉካ እና የቀድሞው የኬንያ ፕሬዚደንት ኬንያታ ለሽምገላ ተግባራቸው መቃናት ስለቸረችው ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል።

አክለውም፤ ከኬንያው ፕሬዚደንት ሩቶ፣ ከደቡብ አፍሪካዋ የዓለም አቀፍ ግንኙነቶችና ትብብር ሚኒስትር ፓንዶርና የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ጋር ግጭቱ ፈጥኖ እንዲከላ የተነጋገሩ መሆኑን አመልክተዋል።
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Kenyan President William Ruto (L), Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed (C), and Minister of International Relations and Cooperation Naledi Pandor (R). Credit: Billy Mutai/Anadolu Agency via Getty Images / Mohammed Abdu Abdulbaqi/Anadolu Agency/Getty Images / Sydney Seshibedi/Gallo Images via Getty Images
አዋኪ ለሆነው ግጭት ፖለቲካዊ ዕልባት ለማበጀት ከአፍሪካ ኅብረት ጋር እንደሚመክሩ ያመላከቱት ሚኒስትር፤ ለግጭቱ ማምከኛ የሚሆን ወታደራዊ መፍትሔ እንደማይኖርና የሰላም ንግግሩ ዘላቂ መፍትሔና ብልፅግናን ለመላው ኢትዮጵያውያን ለማስገኘት በጣሙን ተስፋ ሰጪ እንደሁ አተያይቸውን አክለው አጋርተዋል።
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Published 26 October 2022 at 1:31pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS