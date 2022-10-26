የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን የሰላም ንግግሩን ሂደት አስመልክቶ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ጋር መነጋገራቸውን ገለጡ

የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ኦክቶበር 25 ቀን 2022 / ጥቅምት 15 ቀን 2015 በሚኒስቴር መሥሪያ ቤታቸው ስም ባወጡት መግለጫ አገራቸው በአፍሪካ ኅብረት መሪነት በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መክከል ደቡብ አፍሪካ ውስጥ የተጀመረውን የሰላም ንግግር በመልካም ጎኑ እንደምታየው አመላክተዋል።
አያይዘውም፤ የልዑካን ቡድናቱ በንግግራቸው ወቅት ለግጭቱ ዘላቂ መፍትሔ ለማበጀት ብርቱ ትኩረት እንዲሰጡና የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ በአስቸኳይ የመድረስ አስፈላጊነት ቀዳሚ ጉዳይ መሆኑን አስመልክቶ መንግሥታቸው የሚያበረታታ መሆኑን ገልጠዋል።
እንዲሁም፤ ልዑካኖቹ ሰብዓዊ እርዳታ ለሚያሻቸው ሁሉ አንዳች ገደብ ያልተጣለበት ተደራሽነት እንዲኖር፣ የሰላማዊ ሰዎችን ደኅንነት የሚያስጠብቁ መሥፈርቶች ግብር ላይ እንዲውሉና የኤርትራ ጦር ከሰሜን ኢትዮጵያ ለቅቆ እንዲወጣ ጥሪ የሚያቀርቡ መሆኑን አስታውቀዋል።
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አቶ ብሊንከን ደቡብ አፍሪካን ስለ አስተናጋጅ አገርነቷና ለአፍሪካ ኅብረት ከፍተኛ ተወካይ ኦባሳንጆ፣ የቀድሞዋ ደቡብ አፍሪካ ምክትል ፕሬዚደንት ምላምቦ-ንጉካ እና የቀድሞው የኬንያ ፕሬዚደንት ኬንያታ ለሽምገላ ተግባራቸው መቃናት ስለቸረችው ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
አክለውም፤ ከኬንያው ፕሬዚደንት ሩቶ፣ ከደቡብ አፍሪካዋ የዓለም አቀፍ ግንኙነቶችና ትብብር ሚኒስትር ፓንዶርና የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ጋር ግጭቱ ፈጥኖ እንዲከላ የተነጋገሩ መሆኑን አመልክተዋል።
አዋኪ ለሆነው ግጭት ፖለቲካዊ ዕልባት ለማበጀት ከአፍሪካ ኅብረት ጋር እንደሚመክሩ ያመላከቱት ሚኒስትር፤ ለግጭቱ ማምከኛ የሚሆን ወታደራዊ መፍትሔ እንደማይኖርና የሰላም ንግግሩ ዘላቂ መፍትሔና ብልፅግናን ለመላው ኢትዮጵያውያን ለማስገኘት በጣሙን ተስፋ ሰጪ እንደሁ አተያይቸውን አክለው አጋርተዋል።
Kenyan President William Ruto (L), Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed (C), and Minister of International Relations and Cooperation Naledi Pandor (R). Credit: Billy Mutai/Anadolu Agency via Getty Images / Mohammed Abdu Abdulbaqi/Anadolu Agency/Getty Images / Sydney Seshibedi/Gallo Images via Getty Images