ሁለት የውጭ አገር ዜጎችን ጨምሮ 149 የሃለዊን በዓል አክባሪዎች ደቡብ ኮሪያ ውስጥ ለሞት ተዳረጉ

ደቡብ ኮሪያ መዲና ሴኡል የሃለዊን በዓል በማክበር ላይ የነበሩ 149 ሰዎች ሕይወታቸው ሲያልፍ 76 ለመቁሰል አደጋ ተዳርገዋል።
ከቆሰሉት ውስጥ 19ኙ ከባድ የመቁሰል አደጋ ደርሶባቸዋል። ከሟቾቹ ውስጥ ሁለቱ የውጭ አገር ዜጎች ናቸው።
የሃለዊን አክባሪዎቹ ለአደጋ የተጋለጡት በምሽት ሕይወት ድምቀቷ አያሌዎችን በምትስበው ኢታኢዎን ጠባብ ጎዳና ላይ ከምሽቱ 10 pm በተፈጠረ መጨናነቅ ነው።
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የአካባቢው ባለስልጣናት አደጋው እንደምን እንደደረሰ በምርመራ ላይ ያሉ መሆኑን ገልጠው፤ በአደጋው የተጎዱ ሰዎች ቁጥር እንደሚጨምር ያላቸውን ስጋት አስታውቀዋል።
ፕሬዚደንታዊ ምርጫ በብራዚል
ብራዚላውያን ዛሬ ለሁለተኛ ዙር ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ከቀረቡት ዕጩዎች አንዳቸውን በአብላጫ ድምፅ ይመርጣሉ።
ለዳግም ውድድሩ የቀረቡት የወቅቱ ፕሬዚደንት ጃይር ቦልሶናሮ እና የቀድሞው ፕሬዚደንት ሊዊዝ ሉላ ዳ ሲልቫ ናቸው።
የሁለቱም ዕጩዎች ደጋፊዎች በትናንትናው ዕለት ቅዳሜ በመዲናይቱ የምርጫ ዘመቻ ማጠቃለያ ሰልፍ አካሂደዋል።
Brazil's President and re-election candidate Jair Bolsonaro waves during a campaign rally in Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil, on October 29, 2022, on the eve of the presidential election runoff. Credit: DOUGLAS MAGNO/AFP via Getty Images
ሁለቱም ዕጩዎች ከወዲሁ አሸናፊ እንደሚሆኑ በመግለጥ ደጋፊዎቻቸው እያበረታቱ ነው።
Brazilian former President (2003-2010) and candidate for the leftist Workers Party (PT) Luiz Inacio Lula da Silva waves a national flag next to his wife Rosangela (C) and Sao Paulo's state governor candidate Fernando Haddad (R) during a campaign rally in Sao Paulo, Brazil, on October 29, 2022. Credit: CARL DE SOUZA/AFP via Getty Images
ምርጫው ብርቱ ታሪካዊ ፉክክር የታየበት ሲሆን፤ ለብራዚል መፃኢ ዕድል በእጅጉ ወሳኝ ነውም ተብሎለታል።