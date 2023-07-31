አውስትራሊያ ካናዳን 4 ለ ባዶ ድል ነስታ ለፊፋ የዓለም ዋንጫ ጥሎ ማለፍ አለፈች

ዛምቢያ ኮስታ ሪካን 3 ለ 1 ረታች

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Steph Catley (4th3rdR) of Australia celebrates with teammates after scoring her team's fourth goal during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group B match between Canada and Australia at Melbourne Rectangular Stadium on July 31, 2023 in Melbourne / Naarm, Australia. Credit: Cameron Spencer/Getty Images

በዛሬው ምሽት ሜልበርን በተካሔደው የምድብ ግጥሚያ አውስትራሊያ ካናዳን ረትታ ለትሎ ማለፍ ዋንጫ ውድድር አልፋለች።

አውስትራሊያ ከግማሽ ፍፃሜ በፊት ሁለት ግቦቿን በሃይሊ ራሶ አማካይነት በ9ኛ እና 39ኛ ደቂቃዎች አስቆጥራለች።
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MELBOURNE, AUSTRALIA - JULY 31: Mary Fowler of Australia in action during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group B match between Canada and Australia at Melbourne Rectangular Stadium on July 31, 2023, in Melbourne, Australia. Credit: Cameron Spencer/Getty Images

ከዕረፍት በኋላ በተካሔደው ግማሽ ጨዋታ አውስትራሊያ ሶስተኛ ግቧን በሜሪ ፎውለር አማካይነት በ58ኛዋ ደቂቃ እንዲሁም 4ኛ የድል ግብ በስቴፋኒ ካትሊ ከመደበኛ 90 ደቂቃ ተጨማሪ ሰዓት በ94ኛ ደቂቃ ለማስቆጠር ችላለች።
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Canada's goalkeeper #01 Kailen Sheridan (L) concedes a goal scored by Australia's forward #16 Hayley Raso during the Australia and New Zealand 2023 Women's World Cup Group B football match between Canada and Australia at Melbourne Rectangular Stadium, also known as AAMI Park, in Melbourne on July 31, 2023. Credit: WILLIAM WEST/AFP via Getty Images

በተመሳሳይ ሰዓት ናይጄሪያና አየርላንድ ማምሻውን ባካሔዱት ግጥሚያ 0 ለ 0 ተለያይተዋል።

ቀደም ሲልም በዛሬው ዕለት በተካሔዱ ግጥሚያዎች ጃፓን ስፔይንን 4 ለ ዜሮ፣ ዛምቢያ ኮስታ ሪካን 3 ለ 1 አሸንፈዋል።

በነገው ዕለት ቬትናም ከኔዘርላንድስ፣ ፖርቱጋል ከዩናይትድ ስቴትስ፣ ቻይና ከእንግሊዝ እና ሃይቲ ከዴንማርክ ጋር ይጋጠማሉ።
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Published 31 July 2023 10:25pm
Updated 31 July 2023 10:30pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

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