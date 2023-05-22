የኢሬቻ ቱሉ በዓል በሜልበርን-አውስትራሊያ ተከበረ

Irecha .jpg

Irecha Tulu. Credit: E.Gudisa

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

ትናንት እሑድ ግንቦት 13 የኢሬቻ ቱሉ በዓል በሜልበርን ከተማ ዳንዲኖግ ተራራ ላይ ተከብሮ ውሏል። በዓሉ በፀሎት፣ የምሥጋናና የምርቃት ሥነ ሥርዓት ተከናውኗል።

Share

Latest podcast episodes

Mustafe M Omer.jpg

“ፕሬዚደንት ሙስጠፌ ሰው በደሙ ሳይሆን በሰውነቱ የሚታይበት ራዕይ ለኢትዮጵያ አምጥቷል፤ ወደፊት የኢትዮጵያ መሪ ይሆናል ብዬም አምናለሁ” - ዶ/ር ጎርሴ ኢስማኢል

Sydneysiders Enjoy Warmer Than Average August Weather.jpg

Learn English #1 Inviting friends | Beach safety

No country.jpg

"እኔ አገር የለኝም" - ዶ/ር ይርጋ ገላው ወልደየስ

SBS Amharic News Podcast World.jfif

የብልፅግና ፓርቲ የአማራ ክልል ቅርንጫፍ ጉባኤ ባለ ዘጠኝ ነጥብ መግለጫ አውጥቶ ተጠናቀቀ፤ የአማራ ሕዝባዊ ግንባር መመሥረቱ ተገለጠ