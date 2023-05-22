የኢሬቻ ቱሉ በዓል በሜልበርን-አውስትራሊያ ተከበረ

የኢሬቻ ቱሉ በዓል በሜልበርን-አውስትራሊያ ተከበረPlay11:03Irecha Tulu. Credit: E.GudisaGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.87MB) ትናንት እሑድ ግንቦት 13 የኢሬቻ ቱሉ በዓል በሜልበርን ከተማ ዳንዲኖግ ተራራ ላይ ተከብሮ ውሏል። በዓሉ በፀሎት፣ የምሥጋናና የምርቃት ሥነ ሥርዓት ተከናውኗል።ShareLatest podcast episodes“ፕሬዚደንት ሙስጠፌ ሰው በደሙ ሳይሆን በሰውነቱ የሚታይበት ራዕይ ለኢትዮጵያ አምጥቷል፤ ወደፊት የኢትዮጵያ መሪ ይሆናል ብዬም አምናለሁ” - ዶ/ር ጎርሴ ኢስማኢልLearn English #1 Inviting friends | Beach safety"እኔ አገር የለኝም" - ዶ/ር ይርጋ ገላው ወልደየስየብልፅግና ፓርቲ የአማራ ክልል ቅርንጫፍ ጉባኤ ባለ ዘጠኝ ነጥብ መግለጫ አውጥቶ ተጠናቀቀ፤ የአማራ ሕዝባዊ ግንባር መመሥረቱ ተገለጠ