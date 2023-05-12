" ለመላው እናቶች በሙሉ መልካም የእናቶች ቀን ይሁንላችሁ ። " - ወ/ሮ ትንሳኤ ሙሉጌታ

" ለመላው እናቶች በሙሉ መልካም የእናቶች ቀን ይሁንላችሁ ። " - ወ/ሮ ትንሳኤ ሙሉጌታPlay09:05T.MulugetaGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.23MB) ወ/ሮ ትንሳኤ ሙሉጌታ በሲድኒ የአማኑኤል ቤተክርስትያን የሴቶች ህብረት መሪ ፤ በመጪው እሁድ የሚከበረውን የእናቶች ቀን ምክንያት በማድረግ ፤ የሴቶቹ ህብረት ለበአሉ ስላዘጋጀው ልዩ ዝግጅት እና የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ።ShareLatest podcast episodes"አሁን ባለው ሁኔታ ስለ ዋጋ ግሽበትና የወለድ መጠን መጨመርና አለመጨመር እርግጠኛ ሆኖ መናገር አይቻልም" ዶ/ር ዮናታን ድንቁ"በጀቱ ያተኮረው የዋጋ ግሽበትን ማረቅ ላይ ነው ብዬ ነው የማስበው" - ዶ/ር ዮናታን ድንቁ"የአንድ አገር የመሬት ፖሊሲ መቀረጽ ያለበት የመንግሥት ስልጣንን መገደብና የአርሶ አደሮችን መብትና ነፃነት ማስፋት በሚቻልበት ሁኔታ ነው" ዶ/ር ብራይትማን ገ/ሚካኤል"መሬትን በብሔር ከተረዳነው ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ዜጋ ከተወለደበት ሥፍራና ከብሔሩ ውጪ መሬት የማግኘት ዕድሉ ጠባብ ነው" ዶ/ር ብራይትማን ገ/ሚካኤል