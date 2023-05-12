" ለመላው እናቶች በሙሉ መልካም የእናቶች ቀን ይሁንላችሁ ። " - ወ/ሮ ትንሳኤ ሙሉጌታ

Wr Tensae Mulugeta

T.Mulugeta

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ወ/ሮ ትንሳኤ ሙሉጌታ በሲድኒ የአማኑኤል ቤተክርስትያን የሴቶች ህብረት መሪ ፤ በመጪው እሁድ የሚከበረውን የእናቶች ቀን ምክንያት በማድረግ ፤ የሴቶቹ ህብረት ለበአሉ ስላዘጋጀው ልዩ ዝግጅት እና የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ።

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"አሁን ባለው ሁኔታ ስለ ዋጋ ግሽበትና የወለድ መጠን መጨመርና አለመጨመር እርግጠኛ ሆኖ መናገር አይቻልም" ዶ/ር ዮናታን ድንቁ

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"በጀቱ ያተኮረው የዋጋ ግሽበትን ማረቅ ላይ ነው ብዬ ነው የማስበው" - ዶ/ር ዮናታን ድንቁ

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"የአንድ አገር የመሬት ፖሊሲ መቀረጽ ያለበት የመንግሥት ስልጣንን መገደብና የአርሶ አደሮችን መብትና ነፃነት ማስፋት በሚቻልበት ሁኔታ ነው" ዶ/ር ብራይትማን ገ/ሚካኤል

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"መሬትን በብሔር ከተረዳነው ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ዜጋ ከተወለደበት ሥፍራና ከብሔሩ ውጪ መሬት የማግኘት ዕድሉ ጠባብ ነው" ዶ/ር ብራይትማን ገ/ሚካኤል