ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ኢትዮጵያ ውስጥ ፍትሐዊ የአገልግሎት መሠረተ-ልማት ሊኖር ይገባል” ዶ/ር አዳነ ገበያው

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Dr Adane Gebeyaw Kassa

Dr Adane Gebeyaw Kassa. Source: AG. Kassa

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Published 25 February 2021 at 6:05pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር አዳነ ገበያው - በ Prairie ስቴት ኮሌጅ የተቋማዊ ምርምርና ዕቅድ ዳይሬከተር፤ መንግሥታዊ አኃዞችን ዋቤ ነቅሰው በክፍለ አገራት (ክልሎች) ደረጃ በንጽጽሮሽ በማስተያየት ትምህርት ቤቶች፣ ሆስፒታሎች፣ መንገዶችና የንጹሕ መጠጥ ስርጭቶች ካለው የሕዝብ ቁጥር አንጻር ፍትሐዊ የመሠረተ ልማት መዛባት እንደሚታይና ማስተካከያም እንደምን ሊበጅለት እንደሚገባ ያመላክታሉ።

Published 25 February 2021 at 6:05pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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