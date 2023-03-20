"በአሁኑ ወቅት የሠራተኛ እጥረት እንጂ የሥራ እጥረት የለም፤ሥራ ለሚፈልግ ሰው በእኛ አካባቢ በብዛት ሥራ አለ"አቶ ልዑል ፍስሃ

Luel Fesseha.jpg

Luel Fesseha. Credit: L.Fesseha.

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

አቶ ልዑል ፍስሃ - በሜልተን ከፍለ ከተማ በወጣቶች ዲፓርትመንት የሥራና ስልጠና አማካሪ፤ የሜልተን ክፍለ ከተማ የወጣቶች ዲፓርትመንት ሚና፣ አገልግሎቶችና ሰሞኑን ለሥራ ፈላጊዎች ክፍት የሆኑ የአውሮፕላን ማረፊያ የሥራ ዕድሎችን አስመልክተው ይናገራሉ።

አንኳሮች
  • የአገልግሎት ዘርፎች
  • የተከወኑ ድርጊቶች
  • የሥራ ዕድሎች
Share

Latest podcast episodes

Dawit WG II.jpg

"ለአውስትራሊያ የውጭ ጉዳይ ተወካዮች የማሳስበው ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም፣መረጋጋትና አንድነት እንዲፈጠር አስተዋፅዖና ተፅዕኖ እንዲያደርጉ"ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ

Maj Dawit.jpg

"የአማራ ብሔረተኝነት መኖር አለበት ብለን ብቅ ብቅ ያልነው ራስን ለመከላከል እንጂ ኢትዮጵያዊነትን ለመካድ አይደለም"ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ

Betelhem Tibebu Metro.jpg

"ከለበስኩት ልብስና መፅሐፍ ቅዱስ በስተቀር ምንም አልነበረኝም፤የተሰጠኝን አንሶላ ቀሚስ አድርጌ በእጄ ሰፍቼ ለብሻለሁ"ቤተልሔም ጥበቡ

Betelhem Tibebu Naru.jpg

"ለጥገኝነት ጥየቃ በተሰፋርንባት የአሮጌ ጀልባ ጉዞ ከሞት አፋፍ ላይ ደርሰን ነበር"ቤተልሔም ጥበቡ