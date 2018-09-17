SBS Amharic

Ethiopia's Education Policy Road map on discussion Part I

SBS Amharic

LR Tebeje, Fasika and Yirga

. Source: Supplied

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 17 September 2018 at 11:13pm, updated 17 September 2018 at 11:19pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS

የትምህርት ምኒስቴር የኢትዮጵያን የትምህርት ፖሊሲ ላማሻሻል አዲስ የትምህርት ፍኖተ ካርታን አዘጋጅቶ ይፋ አድርጟል። ፍኖተ ካርታው ጥራት ፤ ተደራሽነት ፤ አግባብነት እና ፍትሀዊነትን ያረጋግጣል የሚል ተስፋ አለው። ዶ/ር ተበጀ ሞላ በሜልበርን ዲከን ዪቨርሲቲ በአውስትራሊያ የትምህርት ፖሊሲ ፍትሃዊነትና ተደራሽነት ላይ የጥናት ባለሙያ ፡ ዶ/ር ይርጋ ገላው በአውስትራሊያ ፐርዝ ከርተን ዪኒቨርሲቲ በትምህርት ተገቢነት ላይ ተመራማሪ እንዲሁም ወ/ ሮ ፋሲካ ገ/ጻድቅ ወ/ ሰንበት በካናዳ ቶሮንቶ ዩኒቨሪሲቲ በትምህርት ማህበራዊ ፍትህ የዶክትሬት እጩ ፤ ለውይይት ይፋ በሆነው የትምህርት ፍኖተ ካርታ ላይ አወያይተናቸው ሙያዊ ማብራሪያን ሰጥተውበታል።

Published 17 September 2018 at 11:13pm, updated 17 September 2018 at 11:19pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
Share

Latest podcast episodes

Abune Musie.jpg

"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ

Melake Tsehai Mengistu.jpg

"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ

Dr Pastor Natnael Gemeda I.jpg

"በአውስትራሊያና በመላው ዓለም ላላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ፤አደረሰን" ዶ/ር ፓስተር ናትናዔል ገመዳ

Dr Adane G Kassa.jpg

"ተማሪዎች የመመረቂያ ፅሑፋቸውን በአማርኛ ቋንቋ እንዲፅፉ ቢደረግ አገራችን ትጠቀማለች" ዶ/ር አዳነ ገበያው