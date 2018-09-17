Ethiopia's Education Policy Road map on discussion Part I

. Source: Supplied
Published 17 September 2018 at 11:13pm, updated 17 September 2018 at 11:19pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
የትምህርት ምኒስቴር የኢትዮጵያን የትምህርት ፖሊሲ ላማሻሻል አዲስ የትምህርት ፍኖተ ካርታን አዘጋጅቶ ይፋ አድርጟል። ፍኖተ ካርታው ጥራት ፤ ተደራሽነት ፤ አግባብነት እና ፍትሀዊነትን ያረጋግጣል የሚል ተስፋ አለው። ዶ/ር ተበጀ ሞላ በሜልበርን ዲከን ዪቨርሲቲ በአውስትራሊያ የትምህርት ፖሊሲ ፍትሃዊነትና ተደራሽነት ላይ የጥናት ባለሙያ ፡ ዶ/ር ይርጋ ገላው በአውስትራሊያ ፐርዝ ከርተን ዪኒቨርሲቲ በትምህርት ተገቢነት ላይ ተመራማሪ እንዲሁም ወ/ ሮ ፋሲካ ገ/ጻድቅ ወ/ ሰንበት በካናዳ ቶሮንቶ ዩኒቨሪሲቲ በትምህርት ማህበራዊ ፍትህ የዶክትሬት እጩ ፤ ለውይይት ይፋ በሆነው የትምህርት ፍኖተ ካርታ ላይ አወያይተናቸው ሙያዊ ማብራሪያን ሰጥተውበታል።
Published 17 September 2018 at 11:13pm, updated 17 September 2018 at 11:19pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
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